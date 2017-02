IRW-News: Mag One Products Inc.: Mag One Products gibt personelle Änderungen bekannt

IRW-PRESS: Mag One Products Inc.



: Mag One Products gibt personelle Änderungen bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA/10. Februar 2017. MAG ONE PRODUCTS INC. (Mag One oder das Unternehmen) freut sich, folgendes bekannt zu geben:

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38879/Final MOPI PR corporate changes 10Fe17_DEprcom.001.jpeg 1. die Bestellung von Frau Gillian Holcroft, B.Eng., M.Eng., zum President und Director von Mag One Products Inc. (Herr Skalbania, Chairman von Mag One, wird zwischenzeitlich die Aufgaben des CEO übernehmen). Frau Holcroft bleibt unverändert President und CEO der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Mag One Operations Inc. in Quebec.

Frau Holcroft hat einen Bachelor- und einen Master-Abschluss in chemischer Verfahrenstechnik von der McGill University in Montreal (Quebec). Sie ist zweisprachig, lebt in Montreal und bereichert das Unternehmen mit ihrer unschätzbaren und umfassenden Erfahrung im Magnesiumsektor (Mg), die sie durch ihre vorherige Tätigkeit bei Noranda gesammelt hat. Frau Holcroft ist seit Juni 2015 President der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Mag One Operations Inc. Sie war maßgeblich daran beteiligt, die finanzielle Unterstützung für das Unternehmen sicherzustellen, und koordiniert das wissenschaftliche und technische Team für die erste Pilotanlage in Tennessee unter Leitung von Dr. James Blencoe sowie die anderen Projektmitarbeiter wie die Université de Sherbrooke und SNC-Lavalin.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38879/Final MOPI PR corporate changes 10Fe17_DEprcom.002.jpeg 2. Mag One möchte überdies die Bestellung von Dr. Yu-Mei Han (Bachelor, Master und Ph.D. in Metallurgietechnik) in das Team der beratenden Wissenschaftler des Unternehmens in Quebec bekannt geben.

Frau Han ist eine fachkundige Ingenieurin und Metallurgin, die auf beeindruckende Erfahrungen in den Bereichen Verfahrenstechnik, Projektleitung, Forschung und technischer Entwicklung sowie in der Arbeit mit Aluminium- und Lithiumprojekten verweisen kann. Ihre Kenntnisse in den Sprachen Englisch, Französisch und Chinesisch sind ein großes Plus für Mag One. Dr. Han ist eine bedeutende Ergänzung für das Team von Frau Holcroft.

3. Das Unternehmen hat seinen Geschäftssitz zum heutigen Datum von Surrey nach Vancouver (145 - 925 West Georgia Street, Vancouver, BC, V6C 3L2) verlegt.

4. Das Unternehmen gibt bekannt, dass Herr Lucky Janda von seinem Amt als President und CEO des Unternehmens sowie als Director von Mag One Operations Inc. (MOOI), der hundertprozentigen Tochter des Unternehmens in Quebec, und als Director von Mag One Operations Inc. in Tennessee (USA) zurückgetreten ist. - Herr Janda hat das Unternehmen seit seiner Gründung von vor drei Jahren begleitet und war insbesondere bei der Leitung und Finanzierung des Unternehmens eine große Hilfe. Herr Janda verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um anderen geschäftlichen Interessen nachzugehen. Das Unternehmen möchte ihm für sein aufrichtiges Engagement und seinen festen Glauben an das Unternehmen und dessen Potenzial sowie für seine außerordentliche Unterstützung bei zahlreichen Unternehmensangelegenheiten danken und wünscht ihm viel Erfolg für all seine zukünftigen Herausforderungen.

Mag One Products Inc. ist ein Technologie-, Verarbeitungs- und Produktionsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, sich als Marktführer in der Magnesiumbranche zu etablieren, indem es sich zunächst auf drei Projekte konzentriert: I. die Herstellung von strukturellen isolierten Verkleidungen auf Magnesiumbasis; II. die Herstellung von MgO, Mg(OH)2 und anderen marktfähigen Kuppel- und Nebenprodukten und Verbindungen; und III. die Herstellung von Magnesiummetall mit einem Reinheitsgrad von 99,9 % in der unternehmenseigenen Aufbereitungs- und Fertigungsanlage im Süden Quebecs (Kanada). Die Vorteile von Mag One sind dabei seine eigens entwickelte, zum Patent angemeldete Technologie, das Konzept zur erweiterbaren modularen Verarbeitung und die Tatsache, dass das Unternehmen bereits geförderte Bergbaurückstände Tonne erwerben konnte. Technologie und das Konzept zur erweiterbaren modularen Verarbeitung. --- Unterschrift: Nelson M. Skalbania Chairman.--

Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an das Unternehmen: info@MagOneProducts.com oder IR@MagOneProducts.com

Mag One Products Inc #145 - 925 Georgia Street West, Vancouver, BC V6C3L2 CanadaT:+1.604.669.4771 Fx: +1.604.669.4731 E: info@MagOneProducts.com www.MagOneProducts.com

Mag One notiert unter dem Kürzel MDD an der CSE, unter dem Kürzel 304 an der Frankfurter Börse (FWB) sowie unter dem Kürzel MgPRF an der OTCQB. Die Notierungen an der Frankfurter Börse und der OTCQB bieten dem Unternehmen Zugang zu den europäischen und US-amerikanischen Märkten und potenziellen Anlegern. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens, des Besitzes, der Finanzierung und gewisser Änderungen im Unternehmen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren - weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die CSE hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit des Inhaltes derselben. Emittenten von Pressemeldungen, die nicht über OTC Markets Group Inc. veröffentlicht werden, sind für die Genauigkeit solcher Pressemeldungen alleine verantwortlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38879 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38879&tr=1

