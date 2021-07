IRW-News: Madoro Metals Corp.: Madoro Metals erprobt bis zu 12,35 g/t Gold und 1.250 g/t Silber bei kürzlich entdecktem Erzgangkomplex bei Projekt Yautepec

IRW-PRESS: Madoro Metals Corp.: Madoro Metals erprobt bis zu 12,35 g/t Gold und 1.250 g/t Silber bei kürzlich entdecktem Erzgangkomplex bei Projekt Yautepec

06. Juli 2021, Vancouver (British Columbia, Kanada) - Madoro Metals Corp. (Madoro oder das Unternehmen), ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Oaxaca in Mexiko gerichtet ist, freut sich, ein Update hinsichtlich der jüngsten Explorationsergebnisse seines Projekts Yautepec bereitzustellen.



Gemäß der Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. April 2021 fügte Madoro drei neue Abbaukonzessionen hinzu, die die südliche Erweiterung seines Projekts umfassen und auf dem Explorationsmodell des Unternehmens für epithermale Gold- und Silbersysteme mit mehreren Metallen mit Bonanza-Gehalten in Oaxaca basieren. Madoro hatte daraufhin sein Explorationsteam entsandt, um den südlichen Teil seiner Konzessionen zu kartieren und Probennahmen zu unterziehen. Dabei stieß es auf einen bis dato unbekannten, 7 km langen Abschnitt mit einer epithermalen Alteration und einem Erzgang entlang der Spur des südlichen Projekts des Supervulkans (Krater) des Projekts Yautepec. Zu den spezifischen, vielversprechenden Explorationszielen in diesem Gebiet zählen die Erzgangsysteme Tecolote, Tortuga/Guiluna und Southern Dike / Tepeztate, die unten dargestellt sind.

Die Höhepunkte der kürzlich erhaltenen Proben von diesen Gebieten beinhalten:

- 12,35 g/t Au und 1.250 g/t Ag von einer 0,10-m-Quarzerzgang-Schürfprobe innerhalb eines 400 × 200 m großen Stockwork-Erzgangkomplexes (Zone Tecolote)

- 0,54 g/t Ag, 1.630 ppm Cu und 1,26 wt% Zn von einem 0,10-m-Erzgang innerhalb eines 1,1 km großen Erdwall- und Erzgangsystems; Proben entlang dieser Zone (Southern Dike) enthalten bis zu 0,30 g/t Au

(Zusammenfassende geochemische Tabellen für jeden Bereich nach dem Text beigefügt)

Unser jüngster Vorstoß in unerkundete Gebiete bei Yautepec hat solide und äußerst positive Ergebnisse erzielt und mehrere neue mineralisierte Zentren freigelegt, was einen Machbarkeitsnachweis für unser Explorationsmodell darstellt, sagte David Jones, Exploration Manager und Director von Madoro Metals. Ein allgemeines Merkmal von Regionen mit gutem Potenzial, wirtschaftliche Erzkörper zu beherbergen, besteht darin, dass sie im Laufe der Zeit mit fortdauernden Arbeiten immer besser aussehen. Dies ist bei Yautepec zweifelsohne der Fall und wir freuen uns auf weitere gute Nachrichten vom Feld.

Von besonderem Interesse ist die Tatsache, dass sich die Proben von den Gebieten Tecolote und Southern Dike auf oder in der Nähe der Ebene fossiler oberirdischer heißer Quellen befinden (d. h. eine Paläooberfläche), was bedeutet, dass der gesamte vertikale Verlauf potenzieller epithermaler Bonanza-Gehalte in der Tiefe erhalten ist. Metallanomalien sind in Gestein aus Paläooberflächen-Umgebungen charakteristischerweise schwach bis nicht vorhanden, weshalb jegliche Anomalien als überaus günstiger Explorationsleitfaden erachtet werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59324/July 6 2021Madoro_DE_PRCOM.001.png

Das Team von Madoro hat den Schwerpunkt seines Explorationsbestrebens seither auf die fortlaufende westliche Projektion dieses mineralisierten Abschnitts gelegt, deren Ergebnisse in einer späteren Pressemitteilung veröffentlicht werden.

Das Projekt Yautepec steht in Zusammenhang mit einem großen Supervulkan (Krater), der innerhalb eines größeren, 120 km umfassenden Vulkangürtels liegt, der sowohl die Mine San José von Fortuna Silver (NYSE: FSM) als auch die Mine Arista/Switchback von Gold Resources Corp. (AMEX: GORO) beherbergt. Die in dieser Pressemitteilung erörterten Gebiete wurden kürzlich durch die systematische Anwendung des Explorationsmodells von Madoro für epithermale Gold-Silber-Systeme mit mehreren Metallen mit Bonanza-Gehalt in Oaxaca entdeckt.

Es folgen zusammenfassende Tabellen mit den geochemischen Ergebnissen der jüngsten Gesteinssplitter-Probennahmen in den drei kürzlich entdeckten Gebieten beim südlichen Projekt Yautepec (hoch anomale Werte fettgedruckt):

Ergebnisse der Gesteinssplitter-Probennahmen in Gebiet Te

colote

(n = 34)

ElemenHöchstwProben Lithologie von

t ert mit hochgradigster

bedeutsam Probe

en

Werten

Ag 1.250 10 > 0,5 Epithermaler

Edelmetal g/t g/t Erzgangkomplex in

le der Nähe der

Paläooberfläche

Au 12,35 5 > 0,05 Epithermaler

g/t ppm Erzgangkomplex in

der Nähe der

Paläooberfläche

Cu 66,6 7 > 20 ppmQuarzerzgangbrekzie

ppm

Basismeta

lle

Pb 171 ppm6 > 20 ppmQuarzerzgangbrekzie

Zn 232 ppm13 > 50 Oxidierte schmale

ppm Quarzerzgänge in

Tuff

Mo 286 ppm13 > 20 Quarzerzgangbrekzie in

ppm der Nähe der

Paläooberfläche

As 8.400 11 > 800 Eisenhaltiger Carbonat

ppm ppm sinter

an der

Spurenele Paläooberfläche

mente

Ba 6.180 14 > 1100 Geschichteter Carbonat

ppm ppm sinter

an der

Paläooberfläche

Hg 0,34 5 > 0,10 Oxidierte schmale

ppm ppm Erzgänge in

argillitisiertem (?)

Travertin an der

Paläooberfläche

Sb 31,2 5 > 10 ppmEisenhaltiger Carbonat

ppm sinter

an der

Paläooberfläche

Se 80 ppm 4 > 1 ppm Gebänderter

Quarzerzgang

Te 0,88 4 > 0,4 Oxidierte

ppm ppm Erzgangbrekzie

Tl 10,6 8 > 1,0 Eisenreicher Carbonats

ppm ppm inter

an der

Paläooberfläche

Ergebnisse der Gesteinssplitter-Probennahmen von Erzgang

Tortuga

/Guiluna (n = 24)

ElemenHöchstwProben Lithologie von

t ert mit hochgradigster

bedeutsam Probe

en

Werten

Ag 1,7 g/t3 > 0,50 Verkieselte

Edelmetal g/t hydrothermale

le Brekzie unter der

Paläooberfläche

Au 0,06 3 > 0,02 Verkieselte

g/t ppm hydrothermale

Brekzie unter der

Paläooberfläche

Cu 10,8 N. a. Oxiderzgang in Tuff

ppm unter der

Basismeta Paläooberfläche

lle

Pb 25 ppm 2 > 20 ppmOxidbruch in argilliti

siertem

Tuff unter der

Paläooberfläche

Zn 87 ppm 13 > 20 Oxiderzgang in Tuff

ppm unter der

Paläooberfläche

Mo 63,8 6 > 10 ppmOxidierte schmaler

ppm Quarzerzgang unter

der

Paläooberfläche

As 6.120 6 > 100 Eisenhaltiger Carbonat

ppm ppm sinter

an der

Spurenele Paläooberfläche,

mente möglicherweise mit

geschichteten

oxidierten

Sulfiden

Ba 2.970 20 > 100 Oxidierter Bruch in ar

ppm ppm gillitisiertem

Tuff unter der

Paläooberfläche

Hg 21,6 9 > 0,50 Oxidiertes und argilli

ppm ppm tisiertes

Vulkangestein unter

der

Paläooberfläche

Sb 73,2 3 > 10 ppmEisenhaltiger Carbonat

ppm sinter

an der

Paläooberfläche,

möglicherweise mit

geschichteten

oxidierten

Sulfiden

Se 1,2 ppm2 > 1 ppm Oxidierter Bruch in

Tuff unter der

Paläooberfläche

Te 0,15 5 > 0,50 Eisenhaltiger Carbonat

ppm ppm sinter

an der

Paläooberfläche,

möglicherweise mit

geschichteten

oxidierten

Sulfiden

Tl 0,92 8 > 0,20 Eisenhaltiger Carbonat

ppm ppm sinter

an der

Paläooberfläche

Ergebnisse der Gesteinssplitter-Probennahmen von Erzgang

Southern Dike /

Tepeztate (n = 24)

ElemenHöchstwProben Lithologie von

t ert mit hochgradigster

bedeutsam Probe

en

Werten

Ag 0,55 2 > 0,50 Carbonatadriger Tuff

Edelmetall g/t g/t

e

Au 0,30 3 > 0,10 Quarzerzgänge in lith

g/t ppm ischem

Tuff

Cu 1.630 1 Starker Oxiderzgang

ppm in

Basismetal Brüchen

le

Pb 19,9 N. a. Carbonaterzgang

ppm

Zn 1,26 % 2 > 60 ppmStarker Oxiderzgang

in

Brüchen

Mo 8,72 3 > 3 ppm Brekziöse Quarzerzgan

ppm g in verkieseltem

und

argillitisiertem Rhyo

litherdwall

As 347 ppm10 > 100 Oxidierte Brüche in l

ppm ithischem

Tuff

Spurenelem

ente

Ba 590 ppm16 > 100 Adriger lithischer Tu

ppm ff

Hg 0,53 1 Starker Oxiderzgang

ppm in

Brüchen

Sb 3,04 1 Starker Oxiderzgang

ppm in

Brüchen

Se 6,2 ppm1 Starker Oxiderzgang

in

Brüchen

Te 0,05 1 Starker Oxiderzgang

ppm in

Brüchen

Tl 0,48 2 > 0,26 Oxidierte Brüche in l

ppm ppm ithischem

Tuff

Gesteinssplitterproben wurden für die Analyse in der Einrichtung von ALS Global in Guadalajara im mexikanischen Bundesstaat Jalisco aufbereitet und die Trüben wurden anschließend zur Analyse an das Labor von ALS Global in Vancouver in der kanadischen Provinz British Columbia) gesendet.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Robert Johansing, M.Sc., Economic Geologist und einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Madoro Metals Corp.

Madoro Metals Corp. (TSX Venture Exchange: MDM, OTC: MSTXF) ist ein auf Mexiko fokussiertes Edelmetallunternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von drei Gold-Silber-Projekten im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca beschäftigt. Die Projekte Yautepec, Magdalena und Rama de Oro bestehen jeweils aus umfassenden epithermalen Systemen, die sich in einem strukturellen und geologischen Umfeld befinden, das jenem der nahe gelegenen produzierenden Minen ähnlich ist, und sind äußerst vielversprechend für Edelmetalle. Im Rahmen der systematischen Explorationen wurden zwei der Projekte in Richtung Bohrungen weiterentwickelt, um eine wirtschaftliche Minerallagerstätte zu entdecken.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Madoro Metals Corp.

DUSAN BERKA

Dusan Berka, P. Eng.

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Investor Relations per E-Mail an info@madorometals.com .

www.madorometals.com

#1450 - 789 W. Pender Street

Vancouver, BC V6C 1H2

Canada

Tel: +1 (604) 681-1568

E-mail: info@madorometals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen über den Zeitplan und den Inhalt von bevorstehenden Arbeitsprogrammen, geologische Interpretationen, den Erhalt von Eigentumsrechten, potenzielle Mineralgewinnungsprozesse, usw. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher inhärente Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Madoro Metals beruft sich bei zukunftsgerichteten Aussagen auf den Ausschluss des Rechtsweges.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

