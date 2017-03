IRW-News: M Pharmaceutical Inc.: M Pharmaceutical Inc. bestellt Kim Whittemore aus San Diego, Kalifornien in seinen Vorstand

Weitere Suchergebnisse zu "M Pharmaceutical":

: M Pharmaceutical Inc. bestellt Kim Whittemore aus San Diego, Kalifornien in seinen Vorstand

VANCOUVER, B.K., KANADA (6. März 2017) - M Pharmaceutical Inc. (CSE: MQ, OTCQB: MPHMF, FWB: T3F2), (das Unternehmen oder M Pharma) teilt mit, dass Kim Whittemore in den Vorstand des Unternehmens bestellt wurde. Kim Whittemore bereichert M Pharma mit ihren umfangreichen Kennnissen und Kompetenzen im Bereich weibliche Gesundheit, ein Schwerpunkt in der Strategie für unser Unternehmenswachstum kommentiert Gary Thompson, Präsident und CEO bei M Pharma.

Kim Whittemore ist leidenschaftliche Anwältin und beschäftigt sich mit der weiblichen Gesundheit und sexuellen Gesundheit von Frauen. Sie verfügt über weitreichende Erfahrungen im Bereich digitales Gesundheitswesen, tragbare Technologie und weibliche Gesundheit und arbeitet über ihre Unternehmensberatungspraxis mit Kunden hinsichtlich Businessstrategien und digitales Marketing. (Auszug aus dem Kundenverzeichnis unter kimwhit.com). Frau Whittemore promovierte an der Universität Pennsylvanien in Internationalen Beziehungen, nahm an MIT-Executive Studiengängen teil und verfügt über ein Fortgeschrittenenzertifikat in digitalem Marketing. Am Anfang ihrer Karriere hatte Frau Whittemore Führungspositionen bei DecisionOne Corporation, Verizon und AT & T inne und begann ihre berufliche Laufbahn beim Amt für Nationale Sicherheit (NSA).

Als Unternehmensberaterin auf gehobener Ebene hat Kim Markteinführungsstrategien im Gesundheitswesen entwickelt und umgesetzt, mit besonderem Schwerpunkt auf weibliche Gesundheit, einschließlich der Einführung eines digitalen Gesundheitsservice für die Behandlung von Unfruchtbarkeit. Ihre Erfahrung und Verhandlungsfähigkeit - sie erzielte unter anderem eine achtstellige Lizenzvereinbarung mit marktführenden Unternehmen - wird von großem Vorteil für M Pharma sein erläutert Herr Thompson. Die Erfahrung und Leidenschaft von Kim stellen eine große Bereicherung für unser Unternehmen dar und wir sind begeistert, sie in unser Team aufnehmen zu können.

Neue Mitglieder treten in unsern Vorstand ein und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Herrn George Tsafalas für seine unglaubliche Führungskapazität und seine Dienste bei der Leitung von M Pharma seit ihrer Gründung zu danken. George scheidet aus dem Vorstand aus, um Kim seinen Platz zu überlassen, aber er wird das Unternehmen weiterhin als Senior-Unternehmensberater unterstützen informiert Gary Thompson. M Pharmaceutical Inc. entstand Anfang 2015 als Unternehmen für klinische Entwicklung und entwickelt innovative Technologien gegen Fettleibigkeit und zur Gewichtskontrolle. Zusätzlich zu C-103, eine Neuformulierung von Orlistat, wird das Unternehmen auf die Entwicklung von seinen Trimeo Kapseln fokussieren. Dabei handelt es sich um temporär steuerbare Pseudobezoare für eine nicht invasive Reduktion des Magenvolumens in der Behandlung von Fettleibigkeit, für die das Unternehmen die Alleinrechte hat. Das Unternehmen erwarb ein FDA-zugelassenes Fertilitätsprodukt mit dem Markennamen ToConceive, als erstes Produkt des Unternehmens im Bereich weibliche Gesundheit und erwarb kürzlich eine Reihe von Produkten auf der Basis eines patentierten und FDA-zugelassenen topischen Gels mit einer Kombination aus Menthol & L-Arginin. Diese innovative Zusammensetzung kann mit vielen verschiedenen Bestandteilen kombiniert werden, je nach der medizinischen Verwendung, auch zur Anwendung bei weiblichen Dysfunktionen und wurde für den Patenschutz angemeldet. M Pharma wird an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel MQ, im OTCQB-Markt unter dem Kürzel PHMF und an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Kürzel T3F2 gehandelt.

Nähere Informationen erhalten Sie über: Investor Relations Tel: +1 604 428 0511 info@m-pharma.ca www.m-pharma.ca

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Hinblick auf die Genehmigung der Regulierungsbehörden, auf die Vermarktung der Rechte an den biomedizinischen Technologien und Arzneimitteltechnologien des Unternehmens und auf den Erwerb neuer Produkte. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Dazu zählen auch diverse Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen veröffentlichten Unterlagen beschrieben werden und im Unternehmensprofil auf www.sedar.com sowie in den bei der CSE eingereichten Unterlagen (www.cnsx.ca) zu finden sind. Solche Risikofaktoren könnten dazu führen, dass das Unternehmen seine biomedizinischen Technologien nicht erfolgreich vermarkten kann.

Hinweis zu Prüfpräparaten: C-103 und Trimeo sind Prüfpräparate und daher außerhalb von zugelassenen klinischen Studien nicht erhältlich. Aussagen über die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Präparate wurden weder von Health Canada, dem kanadischen Pendant der U.S. Food and Drug Administration, noch von einer anderen internationalen Regulierungsbehörde bewertet.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39127 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39127&tr=1

