IRW-News: M Pharmaceutical Inc.: M PHARMACEUTICAL INC. tritt in Exklusivverhandlungen über den Erwerb von 40Js LLC ein

: M PHARMACEUTICAL INC. tritt in Exklusivverhandlungen über den Erwerb von 40Js LLC ein

VANCOUVER, B.C., KANADA (4. Januar 2017) - M Pharmaceutical Inc. (CSE: MQ, OTCQB: MPHMF, FWB: T3F2), (das Unternehmen oder M Pharma), gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs der Vermögenswerte von 40Js LLC, einer privaten Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft aus Cincinnati, (und den dazugehörigen Unternehmen und Technologien) unterzeichnet hat. Das Unternehmen wird sämtliche (100 Prozent) der weltweiten Rechte an diesen Produkten und Technologien im Austausch gegen die Ausgabe von rund 80 Millionen Aktien und Barzahlungen in Höhe von 1,5 Millionen $ im Laufe der nächsten zwei Jahre sowie bestimmte Meilensteinzahlungen erwerben. Die Transaktion ist von einer Due Diligence-Prüfung, der Zustimmung durch die Börse und anderer für Transaktionen dieser Art üblichen Abschlussbedingungen abhängig.

In den vergangenen 17 Jahren haben 40Js, dessen Gemeinschaftsunternehmen und Gesellschafter zahlreiche patentierte und zum Patent angemeldete Technologien für ein breites Spektrum medizinischer Belange mit einem besonderen Schwerpunkt auf die reproduktive Gesundheit der Frau und des Mannes, Diabetes, Gewichtsverlust und andere die Lebensqualität betreffenden Probleme entwickelt.

Diese Akquisition ist ein sehr spannender Fortschritt für M Pharma, sagte Gary Thompson, CEO von M Pharmaceutical USA. 40Js ist wie M Pharma ein Unternehmen, das auf die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Behandlungen und Technologien spezialisiert ist, um Patienten und Verbrauchern effektive Lösungen für die Lebensqualität betreffende Bedenken zu bieten. Diese beruhen auf den Leitprinzipien einer verminderten Invasivität und einer verbesserten Wirksamkeit. Die umfangreiche Liste an patentierten und zum Patent angemeldeten Technologien der Unternehmen baut nicht nur auf der aktuellen Innovationspipeline von M Pharma auf, sondern bringt auch bestehende Vertriebspartner und laufende Geschäftsentwicklungen in unser Unternehmen ein, bringt Betriebsaktivitäten sowie Forschungs- und Entwicklungsinitiativen in Einklang und verhilft uns zu erweitertem Inventar & Umsätzen und unterm Strich zu höheren Gewinnen, meinte Herr Thompson.

Über M Pharmaceutical Inc.

M Pharmaceutical Inc. wurde Anfang 2015 gegründet und ist ein auf klinische Studien spezialisiertes Unternehmen, das innovative Technologien im Zusammenhang mit Fettleibigkeit und Gewichtsmanagement entwickelt. Neben dem Neuerwerb des Produkts C-103, einer Neuformulierung von Orlistat, von Chelatexx, LLC wird sich das Unternehmen auch auf die Entwicklung seiner Trimeo-Kapseln konzentrieren. Es handelt sich dabei um einen temporär steuerbaren Pseudobezoar für die nicht invasive Reduktion des Magenvolumens zur Behandlung der Fettleibigkeit, für den das Unternehmen die Exklusivrechte besitzt. Das Unternehmen erwarb vor Kurzem auch ein von der FDA zugelassenes Produkt zur Infertilitätsbehandlung unter der Marke ToConceive, das erste Angebot des Unternehmens im Bereich Frauengesundheit.

M Pharma wird an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel MQ, im OTCQB-Markt unter dem Kürzel PHMF und an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Kürzel T3F2 gehandelt.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Hinblick auf die Vermarktung der Rechte an den biomedizinischen Technologien und Arzneimitteltechnologien des Unternehmens und die Akquisition der Rechte an einem neuen Produkt. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Dazu zählen auch diverse Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen veröffentlichten Unterlagen beschrieben werden und im Unternehmensprofil auf sowie in den bei der CSE eingereichten Unterlagen (www.cnsx.ca) zu finden sind. Solche Risikofaktoren könnten dazu führen, dass das Unternehmen seine biomedizinischen Technologien nicht erfolgreich vermarkten kann.

Hinweis zu Prüfpräparaten: C-103 und Trimeo sind Prüfpräparate und daher außerhalb von zugelassenen klinischen Studien nicht erhältlich. Aussagen über die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Präparate wurden weder von Health Canada, dem kanadischen Pendant der U.S. Food and Drug Administration, noch von einer anderen internationalen Regulierungsbehörde bewertet.

