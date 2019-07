IRW-News: MYM NUTRACEUTICALS INC: MYMs Joint Venture-Unternehmen BioHemp unterzeichnet Vertrag über den Verkauf von 163.000 Pfund CBD-reicher Biomasse

IRW-PRESS: MYM NUTRACEUTICALS INC: MYMs Joint Venture-Unternehmen BioHemp unterzeichnet Vertrag über den Verkauf von 163.000 Pfund CBD-reicher Biomasse

Vancouver, British Columbia, Kanada, 11. Juli 2019 - MYM Nutraceuticals Inc.



(CSE: MYM) (OTCBB: MYMMF) (MYM oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass sein Joint Venture-Unternehmen (MYM besitzt 50 %) BioHemp Naturals Growing & Farming Ltd. (BioHemp) einen Verkaufsvertrag über 163.000 Pfund von geschätzt 675.000 Pfund CBD-reicher Hanf-Biomasse, die zurzeit auf dem Projekt Saskatchewan angepflanzt wird, abgeschlossen hat.

Gemäß den Vertragsvereinbarungen wird die Biomasse in mehreren Teillieferungen aus der Ernte 2019 verschickt, wobei die letzte Lieferung bis spätestens 31. Dezember 2019 zu erfolgen hat. Eine Anzahlung von 650.000 CAD wurde erhalten und alle restlichen Zahlungen sind zum Lieferzeitpunkt fällig.

Wir freuen uns, dass BioHemp den ersten Verkauf von CBD-reicher Hanf-Biomasse, die zurzeit auf dem Projekt Saskatchewan angebaut wird, abgeschlossen hat, sagte Howard Steinberg, CEO von MYM. Zurzeit führen wir Gespräche über den Verkauf der übrigen schätzungsweise 500.000 Pfund Biomasse und hoffen, dass die gesamte Biomasse bis Ende Juli verkauft ist.

Über MYM Nutraceuticals Inc.

MYM Nutraceuticals Inc. ist ein innovatives Unternehmen, das sich der globalen Verbreitung von Cannabis und CBD-reichem Hanf verschrieben hat. Um sich innerhalb der Branche eine starke Präsenz und entsprechendes Wachstumspotenzial zu sichern, sucht MYM aktiv nach komplementären Übernahmemöglichkeiten und Aktiva in den Bereichen Technologie, Nutrazeutika und CBD. Die Aktien von MYM werden in Kanada, Deutschland und den Vereinigten Staaten unter den nachfolgenden Börsensymbolen gehandelt: (CSE:MYM) (OTC:MYMMF) (FRA:0MY) (DEU:0MY) (MUN:0MY) (STU:0MY).

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Beurteilungen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse basieren. Solche Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren. Die Leser finden eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, mit denen das Unternehmen in Ausübung seiner Geschäftstätigkeit konfrontiert ist, in der Stellungnahme und Analyse der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere dar, weshalb die entsprechenden Informationen auch nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Die Canadian Securities Exchange (CSE-Markt oder CNSX-Markt) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen können, ohne Einschränkung, Aussagen über die Produktion von schätzungsweise 675.000 Pfund Biomasse, den erwarteten CBD-Gehalt der Hanfblüte und MYMs Fähigkeit, weitere Verkaufsverträge abzuschließen oder MYMs Übernahme komplementärer Geschäfte und Vermögenswerte in den Bereichen Technologie, Nutraceuticals und CBD beinhalten.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung noch nach den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten(laut Definition dieses Begriffes in der im U.S. Securities Act veröffentlichten Vorschrift S) nicht verkauft werden, außer es erfolgt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen oder es besteht eine Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungsverpflichtung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48271

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48271&tr=1

