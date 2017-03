IRW-News: MYM NUTRACEUTICALS INC: MYM verbündet sich mit renommiertem Cannabis-Berater zur Vorbereitung der Pre-License-Inspektion

IRW-PRESS: MYM NUTRACEUTICALS INC: MYM verbündet sich mit renommiertem Cannabis-Berater zur Vorbereitung der Pre-License-Inspektion

MYM verbündet sich mit renommiertem Cannabis-Berater zur Vorbereitung der Pre-License-Inspektion

Das Werk von Sublime Culture Inc geht in die letzte Phase der ACMPR-Zulassung

Vancouver, British Columbia, Kanada, 28. März 2017 - MYM Nutraceuticals Inc. (CSE:MYM)(OTC:MYMMS)(FRA:OMY), (das Unternehmen oder MYM) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit dem führenden Cannabis-Beratungsunternehmen TheraCann International Benchmark Corporation (TheraCann) unterzeichnet hat, um dessen Dienste bei der Vorbereitung auf die Inspektion durch Health Canada zur Erteilung einer Lizenz für das Werk von Sublime Culture Inc. in Anspruch zu nehmen.



(MYM besitzt einen Mehrheitsanteil von 51 % an Sublime Culture Inc.).

TheraCann hat eine umfassende One-Stop-Lösung für den internationalen Cannabis-Markt im Angebot, zu der unter anderem Zulassungsanträge, Planungswesen, Anlagendesign, Anbau, Analysen, Systemintegration sowie Marketing- und Kommunikationsdienste gehören. TheraCann unterstützt Unternehmen im Cannabis-Markt bei der Erfüllung der gesetzlichen und geschäftlichen Anforderungen.

Brent McNiven, President von TheraCann Canada sagte dazu: Unser Team freut sich darauf, mit MYM und Sublime diese letzten Hürden auf ihrem Weg zum Markteinstieg zu überwinden. Wir sind sehr erfahren darin, Kunden bei den ACMPR-Verfahren (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations) und der Erstinspektion beizustehen und sie so lange zu unterstützen, bis ihre Geschäfte mit voller Kraft, schneller und effizienter laufen. Unsere selbst entwickelten Systeme, Anlagen und Prozesse haben sich bei der Erwirkung von Lizenzen für Werke in den USA und Kanada bewährt.

Jonathan Fiteni, CEO von MYM sagte: Wir werden nicht ruhen, bevor unsere Anträge bewilligt sind und alles tun, um unseren Erfolg zu sichern. Das Einbringen eines erfahrenen Teams, das uns in den letzten kritischen Phasen des ACMPR-Verfahrens zur Seite stehen wird, ist Teil unserer Strategie auf dem Weg zu unserem Ziel. TheraCann hat eines der besten Unterstützungsteams, wenn es um Tests und Laboranalysen geht, und dies ist unserer Meinung nach lebenswichtig für unser zukünftiges Bestehen. Angesichts der vor uns liegenden Planung weiterer Lizenzen und Erweiterungen bin ich mir sicher, genau das richtige Team gefunden zu haben, das uns sicher über die verschlungenen Pfade dieser stark regulierten Branche führen wird.

Aktuelles über das Werk von Sublime Culture Inc.: Das Projekt Sublime Culture Inc. (Sublime) steht derzeit kurz vor der Fertigstellung einiger zusätzlicher Konstruktionsänderungen der Anlagen und wartet auf die Bewilligung kleinerer Änderungen des Entwurfs, die für eine regelkonforme Belegung erforderlich sind. Bei jüngsten Unterredungen wurde eine Belegung der restlichen Flächen im Gebäude erwogen. Auf diese Weise könnten die Techniker von Sublime bereits sieben Monate vor Ablauf der Frist die Baupläne für eine Erweiterung ausarbeiten. Sublime vergrößert seine Flächen für den überdachten Anbau und die Extraktion um weitere 929 m² (10.000 sq.ft.), um die prognostizierte Nachfrage zu decken. Sublime wird voraussichtlich im September 2017 für die Pre-License-Inspektion durch Health Canada bereit sein, um gegen Ende des Jahres die Geschäfte aufnehmen zu können.

Über MYM

MYM Nutraceuticals Inc. (CSE:MYM)(OTC:MYMMS)(FRA:OMY) ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der Canadian Stock Exchange gehandelt werden. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens liegt auf der Entwicklung von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und Produkten zur lokalen Anwendung, die aus medizinischem Marihuana in Bioqualität hergestellt werden. MYM hat außerdem Interesse an der Entwicklung von Anlagen und Technologien für die Massenaufzucht, mit denen MYM in der Lage sein wird, die Marktpräsenz seiner Marke international auszubauen.

FÜR DAS BOARD:

Jonathan Fiteni

Jonathan Fiteni CEO & Director Tel: 778-317-7932 E-Mail: info@mymarijuana.ca

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Beurteilungen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse basieren. Solche Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren. Die Leser finden eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, mit denen das Unternehmen in Ausübung seiner Geschäftstätigkeit konfrontiert ist, in den Besprechungen und Analysen der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis) sowie in anderen Unterlagen, die bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingereicht und auf www.sedar.com veröffentlicht wurden.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39323

