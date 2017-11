IRW-News: MX Gold Corp.: MX Gold erwirbt Kryptowährungs-Bitcoin-Minenunternehmen und setzt Übernahme von Symple nicht fort

Weitere Suchergebnisse zu "Mx Gold":

IRW-PRESS: MX Gold Corp.



: MX Gold erwirbt Kryptowährungs-Bitcoin-Minenunternehmen und setzt Übernahme von Symple nicht fort

MX Gold erwirbt Kryptowährungs-Bitcoin-Minenunternehmen und setzt Übernahme von Symple nicht fort

Vancouver (British Columbia). MX Gold Corp. (TSX-V: MXL, FSE: ODV, OTCQX: MXLGF) (MX Gold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es im Rahmen des Pilotprojekts des Unternehmens im Bereich des Kryptowährungs-Minings 360 Kryptowährungs-Miningsysteme erworben hat. Das Unternehmen hat 360 Einheiten des Kryptowährungs-Miningsystems Avalon Miner 741 von Canaan Creative Co. bestellt, dessen Einheiten voraussichtlich um den 20. November 2017 herum geliefert werden. Eine rechtzeitige Lieferung vorausgesetzt, geht das Management davon aus, bis Mitte Dezember mit den Betrieb der Kryptowährungsmaschinen zu beginnen. Um die Kryptowährungs-Minenrechner für dieses Projektprojekt unterzubringen, verhandelt MX Gold zurzeit mit 3409377 Manitoba Ltd. über ein 15.680 Quadratfuß großes Pachtgrundstück (das Pachtgrundstück) unter der Anschrift 900 Fisher Avenue, La Portage, Manitoba, sowie über einen Zugang zu 2,5 Megawatt Strom. Das geplante Pachtgrundstück wird es dem Unternehmen ermöglichen, von konkurrenzfähigen Strompreisen zu profitieren, die sich auf 5,4 Kanadische Dollar pro Kilowattstunde belaufen.

Seitdem sich 3409377 Manitoba Ltd. zu 100 Prozent im Besitz von Dan Omeniuk, CEO of MX Gold, befindet, gilt das geplante Pachtgrundstück als Transaktion mit einer nahestehenden Partei gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Das geplante Pachtgrundstück ist kraft der Ausnahme von Abschnitt (Section) 5.5(a) von MI 61-101 von der formalen Bewertungsanforderung gemäß Abschnitt 5.4 von MI 61-101 sowie kraft der Ausnahme von Abschnitt 5.7(a) von MI 61-101 von der Anforderung einer Minderheitsaktionärsgenehmigung gemäß MI 61-101 ausgenommen, da der marktgerechte Wert der Vergütung für das geplante Pachtgrundstück 25 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überschreitet.

Weitere Informationen über Avalon Miner 741 erhalten Sie über den folgenden Link: https://canaan.io/product/avalonminer-741/

Dan Omeniuk, CEO von MX Gold, sagte: Unser Unternehmen freut sich auf die Entwicklung eines Pilotprojekts mit einem Kryptowährungs-Mining, um zu ermitteln, ob weitere Investitionen in die wachsende Kryptowährungsbranche gerechtfertigt sind.

Außerdem hat MX Gold entschieden, mit der Absichtserklärung hinsichtlich der Übernahme von Symple Internet Financial Ltd. nicht fortzufahren, weshalb die Absichtserklärung gemäß ihren Bedingungen am 6. November 2017 storniert wurde. Das Unternehmen hat stattdessen entschieden, intern seine eigenen Pilot-Kryptowährungs-Abbaubetriebe in Manitoba zu entwickeln (siehe oben).

Dan Omeniuk sagte außerdem: Die Entscheidung von MX, dieses Projekt intern durchzuführen, wird zu einer geringeren Verwässerung für die Aktionäre führen, da MX in Zusammenhang mit der Übernahme von Symple keine Aktien mehr emittieren muss.

Weitere Informationen über Kryptowährungen erhalten Sie unter dem folgenden Link: https://clients.haywood.com/uploadfiles/secured_reports/BCOct242017.pdf?inf_contact_key=579b43223c79ee11357ecfc6b62ebaae942374871c40ac756f37211bcc125ddb

Über MX Gold

MX Gold ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von fortschrittlichen Projekten in Mexiko und in der kanadischen Provinz British Columbia konzentriert. Den Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens bildet das Projekt Magistral del Oro zur Behandlung von Verarbeitungsrückständen, 392 Kilometer südwestlich von Chihuahua, wo 2013 eine dynamische Zyanid-Gegenstrom-Destillationsanlage mit 500 Tonnen Tageskapazität errichtet wurde. Das Unternehmen plant den Ausbau der Anlage auf 1.000 Tonnen Durchsatz pro Tag. Darüber hinaus ist das Unternehmen zu 50 % am Projekt IDS beteiligt, wo 2014 eine Schmelze mit einer Durchsatzkapazität von 50 Tonnen pro Tag gebaut wurde. Die Schmelze dient der Aufnahme und Verarbeitung von Material aus Kleinbergbaubetrieben des Bundesstaates Durango und auch anderer Regionen. MX Gold hat im Zentrum des Golden Triangle eine riesige Liegenschaft mit rund 22.881 Acres Grundfläche erworben. In der Provinz British Columbia konzentriert sich das Unternehmen auf sein Gold- und Kupferprojekt Willa, das sich 12 Kilometer südlich von Silverton (B.C.) befindet. Im Jahr 2015 schloss MX Gold Corp. die schrittweise Übernahme des Projekts Willa und des Molybdän-Minen- und Mühlenkomplexes Max ab. Die Mine Willa liegt 135 Kilometer südlich der Mühle Max. Für aktuelle Informationen über die Projekte des Unternehmens besuchen Sie bitte unsere Webseite www.mxgoldcorp.com

Für das Board of Directors:

Akash Patel Akash Patel, Vice President und Director, MX Gold Corp.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Dan Omeniuk, CEO E-Mail: dano@mxgoldcorp.com oder per E-Mail an: info@mxgoldcorp.com

Aussagen in dieser Pressemeldung, bei denen es sich um keine historischen Fakten handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keinen historischen Charakter haben und in erster Linie Prognosen - Aussagen über Zukunftspläne, Erwartungen und Entwicklungen - umfassen. Begriffe wie erwartet, beabsichtigt, plant, dürfte, könnte, Potenzial, sollte, geht davon aus, möglicherweise, glaubt und ähnliche Ausdrücke lassen auf zukunftsgerichtete Aussagen schließen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten die voraussichtlichen Liefertermine der Mining-Einheiten, das voraussichtliche Datum, an dem diese Einheiten betriebsbereit sein werden, sowie die Erklärung zur Entwicklung eines Pilotprojekts für Kryptowährungs-Mining. Alle diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse von den angegebenen oder implizierten abweichen, einschließlich, ohne Einschränkung: die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich zu empfangen und zu installieren. die Bergwerke und betreiben die Pilotanlage; Die Fähigkeit von MX Gold, qualifiziertes Personal und Management anzuwerben und zu halten; und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit zu finanzieren, sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in den fortlaufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die bei SEDAR eingereicht wurden, identifiziert werden. Sie werden darauf hingewiesen, dass die oben angeführten Faktoren und Annahmen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. MX Gold kann Ihnen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ereignisse, Leistungen und Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Aussagen korrelieren. Auch die Annahmen der Unternehmensführung könnten sich als unrichtig erweisen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen zu zukünftigen Ereignissen und Betriebserfolgen wider und gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. MX Gold ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen anzupassen, wenn sich die Umstände oder die Meinungen, Erwartungen oder Annahmen der Unternehmensführung ändern sollten. Aus den oben genannten Gründen sollten Sie sich nicht ohne Vorbehalte auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41414 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41414&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA62848A1030

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.