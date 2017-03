IRW-News: MOOVLY MEDIA INC: Moovly verzeichnet bis dato grösste Bestellung einer europäischen Regierung

IRW-PRESS: MOOVLY MEDIA INC: Moovly verzeichnet bis dato grösste Bestellung einer europäischen Regierung

MOOVLY VERZEICHNET BIS DATO GRÖSSTE BESTELLUNG EINER EUROPÄISCHEN REGIERUNG

Vancouver (British Columbia), 14. März 2017. Moovly Media Inc.



(TSX-V: MVY, FRANKFURT: 0PV2) (Moovly oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss seiner bis dato größten Einzelbestellung bekannt zu geben. Der Deal hinsichtlich 200 Lizenzen für mindestens drei Jahre wurde mit einer großen europäischen Regierungsorganisation abgeschlossen. Die Lizenzen werden in erster Linie für interne Mitteilungen und Schulungen verwendet werden. Da dies die erste Bestellung ist, besteht Potenzial für eine Erweiterung der Bestellung um weitere Lizenzen und individuelle Bibliotheken.

Brendon Grunewald, CEO von Moovly, sagte: Nachdem wir an Hunderte von Fortune 500-Unternehmen verkauft haben, verdeutlicht die Bestellung einer großen Behörde die Fähigkeit von Moovly, die strengsten Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen zu erfüllen. Dieser Vertrag soll als Sprungbrett in den weitestgehend unerschlossenen internationalen Regierungssektor dienen, um uns für die jahrelange harte Arbeit, die wir in die Errichtung einer sicheren Plattform gesteckt haben, zu belohnen. Die Moovly-Plattform wird zur individuellen Gestaltung und Integration von Inhalten von Firmenkunden konzipiert. Ihre Programmierschnittstellen-Struktur ermöglicht die vollkommen individuelle Gestaltung von Schnittstellen, Funktionen und Inhalten, um den spezifischen Anforderungen eines Unternehmens gerecht zu werden.

Moovly ist bekannt für seine Online-Lizenzverkäufe seines Video Editor, der ein einfaches und benutzerfreundliches Erstellen von Videoinhalten seiner eigenen digitalen oder von Benutzern hochgeladenen Aktiva ermöglicht, sowie seines neuen, auf HTML5 basierenden Editors mit kombinierten digitalen Video-, Grafik- und Sound-Aktiva im Wert von über zehn Millionen US-Dollar.

Über Moovly Moovly ist eine cloudbasierte Multimedia-Plattform, die es Menschen ermöglicht, auf erschwingliche, intuitive und einfache Weise beeindruckende Multimedia-Inhalte zu erstellen. Die Nutzer können aus umfassenden animierten Inhaltsbibliotheken in unterschiedlichen Stilrichtungen auswählen und ihre eigenen Bilder, Videos und Klänge hinzufügen, um fesselnde Videos und Präsentationen zu erstellen. Die fertige Arbeit wird in großen sozialen Medien wie Facebook oder YouTube veröffentlicht, zum Ansehen oder Bearbeiten in der Moovly User Gallery online geteilt oder mit einem Klick heruntergeladen.

Moovly findet heute im Bildungsbereich, in Unternehmen jedweder Größe sowie in Regierungs-, Nichtregierungs- und Non-Profit-Organisationen Anwendung. Moovly kann auch von privaten Kunden und Sendern verwendet werden, um Videos zu erstellen, die erklären, promoten, inspirieren, bilden und unterhalten. Die Videos können auf mobilen Geräten, TV-Bildschirmen, digitalen Werbetafeln und vielen weiteren Medien abgespielt werden.

Moovly macht Videoinhalte wiederverwendbar, einfach zu bearbeiten, rasch aktualisierbar und einfach zu übersetzen - und das alles intern. Die Flexibilität der Plattform und die leistungsstarke Programmierschnittstelle gewährleisten, dass Moovly individuelle Stile, ein hohes Maß an Sicherheit von Registrierungen, eine hohe Servicequalität, einen erstklassigen Support und weitere kommerzielle Dienstleistungen bieten kann. Weitere Informationen über Moovly erhalten Sie auf seiner Website unter www.moovly.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Brendon Grunewald President, CEO und Director Telefon: +1 778-888-7336 Email: bgrunewald@moovly.com Dan Whittle für Investor Relations Telefon: +1 604-639-4486 Gebührenfrei: +1 866-413-3069 E-Mail: daniel.whittle@moovly.com

Thorsten Strauss Marketing Director Telefon: +32 471 343 293 Email: press@moovly.com

Hinweise für Leser

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie erwarten, prognostizieren, fortsetzen, schätzen, Ziel, fortlaufend, könnte, wird, plant, sollte, glaubt, beabsichtigt und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen identifizieren. Insbesondere und ohne Einschränkungen enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bezüglich der geplanten Geschäftsbetriebe des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie abgeben kann, dass sich diese als korrekt herausstellen werden.

Solche zukunftsgerichteten Informationen unterliegen naturgemäß unterschiedlichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und Erwartungen erheblich von jenen unterscheiden, die zum Ausdruck gebracht wurden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, die Unfähigkeit von Moovly, weiterhin seine Produkte zu kommerzialisieren, sowie eine sinkende oder ausbleibende Nachfrage nach seinen Produkten. Weitere Risiken werden im Management Information Circular des Unternehmens vom 30. März 2016, das im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist, detailliert beschrieben. Manche andere Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten auch, jedoch nicht darauf beschränkt: die allgemeine Wirtschaftslage in Kanada, den USA und weltweit; die Branchenbedingungen; unerwartete betriebliche Ereignisse; die Unfähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen Dritter zu erlangen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; das Erfordernis, bestimmte Genehmigungen von Regulierungsbehörden zu erhalten; die Volatilität des Aktienmarktes; der Wettbewerb, z. B. um Kapital und qualifiziertes Personal; Änderungen der Steuergesetze; sowie andere Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Liste der Risikofaktoren nicht vollständig ist.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt dargelegt. Die Leser sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Informationen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen und nicht zu anderen Zwecken als ihrem Bestimmungszweck verwenden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39203 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39203&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA61634Q1081

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.