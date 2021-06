IRW-News: MOOVLY MEDIA INC: Moovly unterzeichnet Reseller- und Partnerschaftsvereinbarung mit der Firma SFA Dubai

IRW-PRESS: MOOVLY MEDIA INC: Moovly unterzeichnet Reseller- und Partnerschaftsvereinbarung mit der Firma SFA Dubai

VANCOUVER, KANADA - 23. Juni 2021 - Moovly Media Inc.



(TSXV: MVY) (OTC Pink: MVVYF) (FRANKFURT: 0PV2) (Moovly oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Reseller- und Partnerschaftsvereinbarung mit der in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ansässigen Firma SFA Dubai unterzeichnet hat.

Das Spezialgebiet von SFA Dubai ist die Bereitstellung von Unternehmensförderungs- und Marktzugangsleistungen mit Schwerpunkt auf Arabisch sprechenden Ländern wie z.B. den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und Ägypten.

SFA fördert den Zugang internationaler Kunden in verschiedenen Branchen zur Golfregion und verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung sowie Niederlassungen in Dubai und Kairo.

Das Geschäft der Firma kann in drei Hauptkategorien zusammengefasst werden:

- Finanzberatung im islamischen und konventionellen Finanzwesen;

- Zugang zum Kapitalmarkt; und

- Unternehmensförderung.

Im Rahmen der aktuellen Geschäftsbeziehung arbeitet Moovly mit Frau Janina Shen (Leiterin des SFA-Teams in Dubai) und dem Global Schools Program zusammen. Das Global Schools Program ist eine Initiative des Sustainable Development Solutions Network (SDSN) der Vereinten Nationen (UN-Nachhaltigkeitsnetzwerk) mit 170 Anwälten und Pädagogen in mehr als 70 Ländern.

Amr Arafa, geschäftsführender Gesellschafter von SFA, erklärt: Gemeinsam mit Moovly werden wir als Team das gesamte Potenzial von visualisierten Präsentationen erschließen, was allen einen Weg zum Erfolg im digitalen Zeitalter ermöglicht.

Brendon Grunewald, CEO von Moovly, fügt hinzu: Durch die Partnerschaft mit SFA Dubai hat Moovly einen Partner gewonnen, der uns beim Aufbau eines Vertriebsnetzes und einer Marktpräsenz in den Golfstaaten (GCC-Ländern) hilft und uns bei der Lokalisierung, wie etwa bei sprachlichen und kulturellen Anpassungen, unterstützt - insbesondere vor dem Hintergrund des jüngsten Anstiegs der Nachfrage nach unserer Plattform in der arabischen Sprache.

Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass diversen Direktoren und Führungskräften des Unternehmens insgesamt 2,5 Millionen Incentive-Optionen zum Ausübungspreis von 0,45 Dollar gewährt wurden. Zusätzlich haben bestimmte Angestellte des Unternehmens insgesamt 1,1 Millionen Incentive-Optionen erhalten, die zum Preis von 0,185 Dollar ausgeübt werden können. Sämtliche gewährten Aktienoptionen können innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ausgeübt werden und sind von der Regulierungsbehörde zu genehmigen.

Weitere Informationen:

- Webseite von SFA Dubai [www.strategyFA.com]

- Global Schools Program [https://www.globalschoolsprogram.org/]

- Moovly [www.Moovly.com]

Über Moovly:

Moovly ist der führende Anbieter von kreativen, cloudbasierten Tools zur Erstellung von spannenden Marketing-, Kommunikations- und Schulungsvideos und -videopräsentationen.

Der moderne Editor Moovly Studio, mit Millionen von nahtlos integrierten digitalen Beständen (über Partnerschaften mit Getty Images und StoryBlocks), ist alles, was Sie für die Gestaltung ansprechender Videoinhalte benötigen, um Ihr Produkt, Ihren Service oder Ihre Botschaft zu bewerben, zu kommunizieren oder zu erklären.

Moovlys Programmierschnittstellen und Automatisierungstechnologien bieten Dritten die Möglichkeit, ihre Videoinhalte entweder teilweise oder zur Gänze automatisiert zu gestalten - ob es sich nun um kundenindividuelle Massenvideos, personalisierte Videos (Videoversion von MailMerge), automatische Inhaltserstellung oder Aktualisierung durch Verknüpfung von Datenquellen handelt.

Moovly, zu dessen Kunden mehr als 300 der Fortune 500-Unternehmen, Kleinunternehmen, Freiberufler und Ivy League-Universitäten zählen, ist eine intuitive, kosteneffiziente Möglichkeit, um ansprechende videobasierte Inhalte zu erstellen.

Deine Geschichte beginnt mit Moovly

Dateien zum Download finden Sie unter Pressroom auf www.moovly.com/pressroom.

Weitere Informationen über Moovly erhalten Sie unter www.moovly.com.

Brendon Grunewald

President, CEO & Director

E-Mail: press@moovly.com

Kelsey Chin

CFO und Company Secretary

E-Mail: press@moovly.com

Hinweis für den Leser

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Durch die Verwendung von Wörtern wie erwarten, prognostizieren, fortsetzen, schätzen, Ziel, fortlaufend, könnte, wird, plant, sollte, glaubt, beabsichtigt und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen kenntlich gemacht werden. Insbesondere und ohne Einschränkungen enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen über Moovlys zukünftige Geschäftspläne und den zu erwarteten Nutzen seiner Produkte. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten wichtigen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden.

Solche zukunftsgerichteten Informationen unterliegen naturgemäß unterschiedlichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und Erwartungen erheblich von jenen unterscheiden, die zum Ausdruck gebracht wurden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, die Unfähigkeit von Moovly, weiterhin seine Produkte zu kommerzialisieren, sowie eine sinkende oder ausbleibende Nachfrage nach seinen Produkten. Weitere Risiken werden im Lagebericht (Management Discussion and Analysis) des Unternehmens vom 31. März 2021, das im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist, detailliert beschrieben. Manche andere Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten auch, jedoch nicht darauf beschränkt: die allgemeine Wirtschaftslage in Kanada, den USA und weltweit; die Branchenbedingungen; unerwartete betriebliche Ereignisse; die Unfähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen Dritter zu erlangen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; das Erfordernis, bestimmte Genehmigungen von Regulierungsbehörden zu erhalten; die Volatilität des Aktienmarktes; der Wettbewerb, z. B. um Kapital und qualifiziertes Personal; Änderungen der Steuergesetze; sowie andere Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als vollständig gilt.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, die zum heutigen Datum gelten, und zukunftsgerichtete Informationen nicht für einen anderen als den beabsichtigten Zweck zu verwenden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird gesetzlich gefordert.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59134

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59134&tr=1

