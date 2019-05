IRW-News: MOOVLY MEDIA INC: Moovly erweitert Google Suite-Integration

IRW-PRESS: MOOVLY MEDIA INC: Moovly erweitert Google Suite-Integration

Moovly erweitert Google Suite-Integration

Vancouver (Kanada), 16. Mai 2019. Moovly Media Inc.



(TSX Venture: MVY, OTC: MVVYF, Frankfurt: 0PV2) (Moovly oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Integration in Google GSheets, einem Tabellenkalkulationsprogramm, das Teil der von Google (NASDAQ: GOOGL) angebotenen webbasierten Office-Suite-Software ist, auf den Markt gebracht hat. Diese Integration ermöglicht allen Moovly-Kunden den Zugriff auf den Application Programming Interface (API) Automator, ohne dass eine kundenspezifische Entwicklung durchgeführt werden muss, um zahlreiche Videos zu produzieren.

Als direkte Antwort auf Kundenanfragen hat Moovly die Möglichkeit geschaffen, dass Kunden Videos über Daten in einem Google GSheet in großen Mengen erstellen und diese dann ohne technischen Aufwand herunterladen oder auf Social-Media-Kanälen veröffentlichen können. Diese Integration ist ein weiteres Beispiel dafür, wie einfach Moovly, Kunden und Drittanbieter mit dem API Automator zahlreiche Produktvideos produzieren können.

Die datenbankgestützte Videoproduktion eignet sich für Unternehmen, die für jedes einzelne Produkt ein einzigartiges Video produzieren möchten, wie etwa E-Commerce-Websites, Immobilienagenturen, Konsumgüter oder elektronische Komponenten.

Brendon Grunewald, Co-Founder und CEO von Moovly, sagte: Es ist äußerst vielversprechend zu sehen, wie sich die Zahl der großen Unternehmen erhöht, die sich an uns wenden, damit wir ihnen bei der Lösung ihrer Herausforderung helfen, immer mehr Videoinhalte zu produzieren: sei es über Vorlagen, die in unseren Quick Edit-Formularen verwendet werden, oder über zahlreiche Videoinhalte auf Basis von Produktdaten. Stellen Sie sich das als Mail Merge für Videos vor - ebenso wie Sie individuelle E-Mails an jeden Kunden erstellen können, können Sie nun auch Videos für jeden Kunden, für jedes Produkt usw. individuell gestalten. Angesichts der Tatsache, dass Millionen von Unternehmen die GSuite von Google zur Datenspeicherung nutzen, können wir diese Integration allen Kunden als Standardfunktion anbieten.

So funktioniert die Google GSheet-Integration:

1. Der Kunde oder Moovly erstellt im Moovly Studio-Editor eine entsprechende Vorlage, in der angegeben wird, welche Elemente fix sind und welche durch den Automator ersetzt werden sollen.

2. Der Kunde wählt ein Google GSheet aus, das die relevanten Daten enthält, die in die Vorlage eingegeben werden sollen, um ein Video zu produzieren.

3. Der Automator von Moovly fügt die Vorlage mit den Daten im Google GSheet zusammen und produziert ein Video für jede Datenzeile in der Tabelle.

4. Das daraus resultierende Video kann anschließend in einer cloudbasierten Speicherlösung (wie Google GDrive, Dropbox, Box.com oder Microsoft OneDrive) oder in sozialen Medien (wie YouTube von Google oder Vimeo usw.) veröffentlicht werden.

Das Ergebnis ist eine große Anzahl an kontinuierlich markengeschützten Videos, die jeweils auf ein einzelnes Produkt oder einen Kunden zugeschnitten sind (z. B. individuell gestaltete Grüße, Einladungen oder Update-Videos).

Kunden, die zahlreiche Videos über ihre eigenen Datenbanken produzieren möchten, sollten sich an uns wenden - vor allem wenn diese Videos bei Datenaktualisierungen automatisch aktualisiert werden müssen, da dies über einen benutzerdefinierten Automator möglich ist.

Für weitere Informationen und eine Demo hinsichtlich der Funktionsweise besuchen Sie bitte: www.moovly.com/products/video-automator.

Über Moovly

Moovly ist der führende Anbieter von kreativen cloudbasierten Tools, mit denen über Videos und Videopräsentationen Marketing-, Kommunikations- und Ausbildungsgeschichten erzählt werden.

Der moderne Editor Moovly Studio, mit Millionen von nahtlos integrierten digitalen Beständen (über Getty Images, iStock und StoryBlocks), ist alles, was Sie für die Gestaltung ansprechender Videoinhalte benötigen, um Ihr Produkt, Ihren Service oder Ihre Botschaft zu bewerben, zu kommunizieren oder zu erklären.

Moovlys Programmierschnittstellen und Automatisierungstechnologien bieten Dritten die Möglichkeit, ihre Videoinhalte entweder teilweise oder zur Gänze automatisiert zu gestalten - ob es sich nun um kundenindividuelle Videomassenproduktion, personalisierte Videos (Videoversion von MailMerge), automatische Inhaltserstellung oder Aktualisierung durch Verknüpfung von Datenquellen handelt.

Moovly, zu dessen Kunden mehr als 300 der Fortune 500-Unternehmen, Kleinunternehmen, Freiberufler und Ivy League-Universitäten zählen, ist eine intuitive, kosteneffiziente Möglichkeit, um ansprechende videobasierte Inhalte zu erstellen.

Ihre Geschichte beginnt mit Moovly

Dateien zum Download finden Sie unter Pressroom auf www.moovly.com/pressroom.

Weitere Informationen über Moovly erhalten Sie unter www.moovly.com.

Brendon Grunewald

President, CEO & Director

Telefon Büro: +32 9 398 81 20

E-Mail: press@moovly.com

Dan Whittle

Tel: +1 604-639-4486

E-Mail: Daniel.whittle@moovly.com

Hinweis für den Leser

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Durch die Verwendung von Wörtern wie erwarten, prognostizieren, fortsetzen, schätzen, Ziel, fortlaufend, könnte, wird, plant, sollte, glaubt, beabsichtigt und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen kenntlich gemacht werden. Insbesondere und ohne Einschränkungen enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen über Moovlys zukünftige Geschäftspläne und den zu erwarteten Nutzen seiner Produkte. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten wichtigen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden.

Solche zukunftsgerichteten Informationen unterliegen naturgemäß unterschiedlichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und Erwartungen erheblich von jenen unterscheiden, die zum Ausdruck gebracht wurden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, die Unfähigkeit von Moovly, weiterhin seine Produkte zu kommerzialisieren, sowie eine sinkende oder ausbleibende Nachfrage nach seinen Produkten. Weitere Risiken werden im Management Information Circular des Unternehmens vom 30. Juni 2017, das im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist, detailliert beschrieben. Manche andere Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten auch, jedoch nicht darauf beschränkt: die allgemeine Wirtschaftslage in Kanada, den USA und weltweit; die Branchenbedingungen; unerwartete betriebliche Ereignisse; die Unfähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen Dritter zu erlangen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; das Erfordernis, bestimmte Genehmigungen von Regulierungsbehörden zu erhalten; die Volatilität des Aktienmarktes; der Wettbewerb, z. B. um Kapital und qualifiziertes Personal; Änderungen der Steuergesetze; sowie andere Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als vollständig gilt.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Die Leser sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Informationen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen und nicht zu anderen Zwecken als ihrem Bestimmungszweck verwenden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird gesetzlich gefordert.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46771

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46771&tr=1

