IRW-News: MGX Renewables Inc. : MGX Renewables Inc. gibt Änderung des Firmennamens und Umstrukturierung in der Firmenleitung bekannt

: MGX Renewables Inc. gibt Änderung des Firmennamens und Umstrukturierung in der Firmenleitung bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 19. September 2019 / MGX Renewables Inc., das unter dem Geschäftsnamen Zinc8 Energy Solutions (Zinc8 oder das Unternehmen) firmiert, freut sich, im Folgenden über Neuigkeiten aus dem Unternehmen zu informieren.

Infolge des Börsengangs an der Canadian Securities Exchange am 8. Juli 2019 und zur Unterstützung der Einführung unseres marktführenden langlebigen und kostengünstigen Zink-Luft-Energiespeichersystems hat das Board of Directors einer Namensänderung in Zinc8 Energy Solutions zugestimmt. Mit dem Namen Zinc8 Energy Solutions wird dem Umstand besser Rechnung getragen, dass unser revolutionäres Zink-Luft-Energiespeichersystem die kostengünstigste Lösung für jene Kunden darstellt, die einen Energiespeicherbedarf von mehr als acht Stunden haben. Das Unternehmen wird diesen eingetragenen Firmennamen mit sofortiger Wirkung übernehmen und verwenden und in den kommenden Wochen den Firmennamen und das Börsensymbol auch offiziell ändern.

Zusätzlich möchte das Unternehmen folgende Umstrukturierungen in seinem Führungsteam bekannt geben:

Mit sofortiger Wirkung wird Herr Ron MacDonald die Funktion des President und CEO von Zinc8 Energy Solutions übernehmen.

Herr MacDonald verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung mit börennotierten und privaten Unternehmen. Sein Einsatzbereich reicht von internationalen Positionen im kanadischen Parlament bis hin zu Führungspositionen in zahlreichen börsennotierten Rohstoffunternehmen.

In den letzten Jahren zeichnete Ron MacDonald als President von NRStor Remote Communities and Mines verantwortlich. Dieses kanadische Unternehmen mit Sitz in Toronto fungiert als Partner von nicht an das öffentliche Netz angeschlossenen indigenen Gemeinschaften und Bergwerksbetrieben und unterstützt diese bei der Entwicklung von Projekten auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien und Energiespeicherlösungen. Dieses Engagement hat zur Entstehung von zwei Projekten geführt, die derzeit im Norden der Provinz British Columbia und in Nunavut umgesetzt werden. Herr MacDonald war auch als Executive Chairman und Director bei der American Vanadium Corp (Vanadium-Lieferkette und CellCube-Energiespeichersystem) und als Executive Chairman bei Critical Elements Corp (Lithium) tätig. Des Weiteren war er an der Ausarbeitung des Grundsatzpapiers zum 7. Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Kommission zum Thema Knappheit strategischer Ressourcen beteiligt und referierte als Vortragender auf Konferenzen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und Asien über strategische Rohstoffe, die als Unterstützung der Branchen für erneuerbare Energien und Energiespeicher benötigt werden.

Herr MacDonald fungierte über ein Jahrzehnt lang als Parlamentsmitglied für Halifax (Nova Scotia). Während dieser Zeit wurde er vom kanadischen Premierminister zum Parlamentssekretär für den internationalen Handel bestellt. Herr MacDonald war außerdem fünf Jahre lang President und CEO des Council of Forest Industries, dem größten Holzproduktions-, -verarbeitungs- und -marketingkonzern Kanadas. Dort war er für die Erschließung neuer Märkte in China, Korea, Indien und Japan zuständig. Außerdem war er ein Director und Gründungsmitglied von Canada Wood, einem der erfolgreichsten Marketingprogramme Kanadas, das kanadischen Holzprodukten den Weg in die internationalen Märkte ebnete.

Weiterhin als Mitglieder im Board of Directors vertreten sind:

- Michael Reimann (Ph.D.) - Director & CFO

- Jared Lazerson - Director

- Lyndon Patrick (LLB) - Director

- David Hodge - Director

- Ron Macdonald - Director, President & CEO

Zinc8 Energiespeichersystem

Das Zinc8 ESS ist ein modulares Energiespeichersystem, das einen Leistungsbereich zwischen 20 kW und 50 MW und eine Energiespeicherkapazität zwischen 120 kWh und 1 GWh über einen längeren Zeitraum bereitstellen kann. Das System profitiert von der wiederaufladbaren Zink-Luft-Batterietechnik und kann so konfiguriert werden, dass es die verschiedensten Anforderungen bezüglich Entladeleistung, Wiederaufladeleistung und Betriebszyklus abdeckt. Die Energiespeicherkapazität des Systems hängt allein von der Größe des Zinkvorratsbehälters ab; dadurch entsteht eine sehr kosteneffektive und skalierbare Lösung als Alternative zum fixen Energie-Strom-Verhältnis einer Lithium-Ionen-Batterie.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48906/MGXR Press Release - Corporate Name Change Sept 19_DePrcom.001.png

Technologie

Das Zinc8 ESS basiert auf einer einzigartigen, patentierten Zink-Luft-Batterie-Technologie. Die Energie wird in Form von Zinkpartikeln gespeichert, die so groß sind wie Sandkörner. Wenn das System Energie liefert, werden die Zinkpartikel mit Sauerstoff aus der Umgebungsluft angereichert. Beim Wiederaufladen des Systems werden die Zinkpartikel regeneriert, und der Sauerstoff wird wieder an die Umgebungsluft abgegeben.

Anwendungen

Durch die Flexibilität des Zinc8 ESS werden die verschiedensten Anwendungsbereiche abgedeckt. Typische Beispiele sind:

- Speicherung und Glättung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen, wie Wind- und Solaranlagen

- kommerzielle, industrielle Backupsysteme anstatt Dieselgeneratoren

- abrufbare Energie im industriellen Maßstab für Spitzenausgleich oder Standby

- netzdimensionierte Energiespeicherung für Energiehandel und -arbitrage

Architektur

Das Design des Zinc8 ESS basiert auf einer modularen Architektur, die vielfältige Systemkonfigurationen mit wenigen gemeinsamen Teilsystemen unterstützt. Jedes Teilsystem implementiert ein einzelnes Element der Technologie:

- Das Zinc Regeneration Subsystem (ZRS) ist für das Wiederaufladen verantwortlich

- Das Fuel Storage Subsystem (FSS) kümmert sich um die Energiespeicherung

- Das Power Generation Subsystem (PGS) stellt die Entladefunktion bereit

Über Zinc8 Energy Solutions

Zinc8 hat ein erfahrenes Team zusammengestellt, das sich um Entwicklung und Kommerzialisierung einer zuverlässigen, kostengünstigen Zink-Luft-Batterie kümmert. Dieses Massenspeichersystem bietet sowohl Umweltnutzen als auch Effizienzvorteile. Zinc8 hat es sich um Ziel gemacht, die steigende Nachfrage nach sicherer und zuverlässiger Energie zu bedienen.

Um ein kurzes Video über die Technologie von Zinc8 zu sehen, besuchen Sie bitte: http://www.mgxrenewables.com

Kontaktdaten

Patrick Butler

Corporate Development

Telephone: 1.604.623.2667

Web: www.mgxrenewables.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen oder Offenlegungen in Bezug auf Zinc8 Energy Solutions , die auf den Erwartungen des Managements basieren, sowie Annahmen und Informationen, die Zinc8 Energy Solutions derzeit zur Verfügung stehen und die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen ("zukunftsgerichtete Aussagen") nach geltendem Wertpapierrecht darstellen können. Alle diese Aussagen und Offenlegungen, mit Ausnahme von historischen Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Resultate, Ergebnisse oder Entwicklungen beziehen, die Zinc8 Energy Solutions erwartet, können oder werden in der Zukunft (ganz oder teilweise) auftreten, sollten als zukunftsorientierte Aussagen betrachtet werden. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung der Wörter "wird", "könnte", "erwarten", "kann" und anderer ähnlicher Begriffe identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass wir unseren Firmennamen ändern werden, dass wir die Entwicklung und Vermarktung einer zuverlässigen, kostengünstigen Zink-Luft-Batterie durchführen können, dass unser Massenspeichersystem sowohl Umwelt- als auch Effizienzvorteile bietet und dass wir dazu beitragen können, den Bedarf an sicherer und zuverlässiger Energie zu decken. Zinc8 Energy Solutions ist der Ansicht, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, zu diesem Zeitpunkt angemessen sind, aber es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Faktoren, Erwartungen und Annahmen als richtig erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, daher sollte man sich nicht übermäßig auf diese verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diese: dass unsere Namensänderung nicht von den Aufsichtsbehörden genehmigt wird; dass unsere Technologie nicht wie erwartet oder überhaupt nicht funktioniert; dass sich unsere Technologie als zu teuer erweist, um sie auf breiter Basis umzusetzen; dass Kunden unsere Produkte nicht anpassen, weil sie zu komplex, kostspielig oder nicht zu ihren aktuellen Produkten oder Plänen passen; allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; Erhöhte Kosten und Ausgaben; Unvermögen, qualifizierte Mitarbeiter zu halten; unsere Patente bieten möglicherweise nicht den erwarteten Schutz und wir verletzen möglicherweise die Patente anderer; und bestimmte andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten i von Zinc8 Energy Solution aufgeführt sind, von denen Kopien auf dem SEDAR-Profil von MGX Renewables Inc. unter www.sedar.com. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist und dass sie sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die CSE noch eine Marktregulierungsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

