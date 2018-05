IRW-News: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals wird für seine Lithiumschnellextraktionstechnologie mit dem 2018 S&P Global Platts Metals Leadership Award in der Kategorie Grund- und Spezialmetalle ausgezeichnet

IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.



: MGX Minerals wird für seine Lithiumschnellextraktionstechnologie mit dem 2018 S&P Global Platts Metals Leadership Award in der Kategorie Grund- und Spezialmetalle ausgezeichnet

Die Gewinner wurden am 17. Mai im Rahmen eines Galaevents in London gekürt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 18. Mai 2018 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTCQB: MGXMF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen anlässlich der Verleihung der 2018 S&P Global Platts Global Metals Awards (https://gma.platts.com/) am 17. Mai in London mit dem Base and Specialty Metals Industry Leadership Award ausgezeichnet wurde. Mit den alljährlich von S&P Global Platts (https://www.platts.com/) - einem weltweit führenden Datenanbieter in den Bereichen Energie, Metalle und Rohstoffe - verliehenen Preise werden Unternehmen in fünfzehn Kategorien, die den gesamten Stahl-, Metall- und Bergbausektor abdecken, für ihre herausragenden Leistungen geehrt.

Bei den diesjährigen Gewinnern spielte die Technologie eine zunehmend wichtige Rolle; und Nachhaltigkeit entstand entlang der gesamten Wertschöpfungskette, wobei Umwelt und Effizienz im Vordergrund standen, erklärt Martin Fraenkel, President von S&P Global Platts. Wir gratulieren dem Unternehmen MGX Minerals für seine beeindruckende Auszeichnung im Rahmen der 2018 S&P Global Platts Metals Awards.

Bei der im Marriott Grosvenor Square Hotel im Zentrum von London abgehaltenen Preisverleihungszeremonie konnten zahlreiche Persönlichkeiten aus den Führungsriegen der internationalen Metall- und Stahlindustrie begrüßt werden. Den von einer unabhängigen Expertenjury ausgewählten Gewinnern wurden auf der Bühne die jeweiligen Preise in fünfzehn Leistungskategorien überreicht. Eine vollständige Liste der Gewinner der 2018 S&P Global Platts Global Metals Awards (https://gma.platts.com/Winners/Winners2018) , einschließlich der Entscheidungsbegründungen der Jury, finden Sie auf der Webseite der Platts Global Metals Awards (https://gma.platts.com/Home).

Abbildung 1. Jared Lazerson, President und CEO von MGX, nimmt die Auszeichnung entgegen

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43421/PR-5-18-2018_DEPRcom.001.png

Über S&P Global Platts

Wir von S&P Global Platts bieten Ihnen die Einblicke, die Sie benötigen, um auf Basis von fundierten Daten und einer soliden Vertrauenslage bessere Handels- und Geschäftsentscheidungen zu treffen. Wir sind der führende unabhängige Anbieter von Fachinformationen und Richtpreisen in den Rohstoff- und Energiemärkten. Kunden in mehr als 150 Ländern vertrauen auf unsere Fachkenntnisse in Berichterstattung, Preisgestaltung und Analyse, mit denen wir für mehr Transparenz und Effizienz an den Märkten sorgen. S&P Global Platts konzentriert sich bei seiner Berichterstattung vor allem auf die Branchen Öl und Gas, Energie, Petrochemie, Metalle, Landwirtschaft und Transport. S&P Global Platts ist ein Geschäftsbereich von S&P Global (NYSE: SPGI), der Einzelpersonen, Firmen und Regierungsbehörden mit essentiellen Daten versorgt, um ihnen Entscheidungen auf einer besseren Vertrauensbasis zu ermöglichen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.platts.com.

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.

Kontaktdaten

Jared Lazerson

President & CEO

Telefon: 1.604.681.7735

Web: www.mgxminerals.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

