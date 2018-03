IRW-News: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals wählt Capstone Headwaters zum Thema Merger und Acquisition; Schwerpunkt Lithium-, Magnesium- und Energietechnologie

IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.



: MGX Minerals wählt Capstone Headwaters zum Thema Merger und Acquisition; Schwerpunkt Lithium-, Magnesium- und Energietechnologie

Vancouver, British Columbia, Kanada / 22. März 2018 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTCQB: MGXMF) gibt bekannt, dass es sich jetzt von Capstone Headwaters LLC (CSHW) zum Thema Finanzen und Investment Banking beraten lässt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt weiterhin darauf, die Lithium-, Magnesium- und Energie-Assets voranzutreiben.

Angesicht der neuerlichen Ereignisse, wie unter anderem die positive, NI-43-101-konforme PEA (Preliminary Economic Assessment) für Driftwood Creek (siehe Pressemitteilung vom 6. März 2018 - https://goo.gl/VJGT1d), der Einstieg in den chilenischen Lithiumsolemarkt und den kalifornischen Markt für geothermische Sole (siehe Pressemitteilung vom 23. Januar 2018 - https://goo.gl/aJWGjK), die Kommerzialisierung seiner Lithiumextraktionstechnologie (siehe Pressemitteilung vom 12. Februar 2018 - https://goo.gl/VpMk5i) sowie der Erwerb von ZincNyx Energy Solutions mit der einhergehenden Entwicklung eines Zink-Luft-Massenspeichersystems der nächsten Generation (siehe Pressemitteilung vom 30. Januar 2018 - https://goo.gl/KLdyRU), hat das Unternehmen erkannt, dass es die Dienste eines erfahrenen Investment Banking-Beraters benötigt.

Capstone wird das Unternehmen in allen Transaktionsangelegenheiten, wie Projektfinanzierung, Veräußerung von Assets, Bewertung, Banking, Erwerbe und Unternehmensstrukturierung, beraten.

Über Capstone Headwaters

Capstone Headwaters ist eine elitäre Investment Banking Firma, die sich den Finanzierungsbedürfnissen von mittelständischen Geschäftsinhabern, Investoren und Kreditoren verpflichtet hat. Capstone Headwaters bietet für 16 Industriezweige Leistungen im Bereich M&A, Privatplatzierungen, Unternehmensrestrukturierung und Finanzberatung an, um aufstrebende Unternehmen zu unterstützen. Mit Hauptsitzen in Boston und Denver unterhält Capstone Headwaters auch 20 Büros in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in Brasilien, wobei die mehr als 300 Fachleute in 34 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website unter www.capstoneheadwaters.com.

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.

Kontaktdaten

Jared Lazerson

President und CEO

Tel: 1.604.681.7735

Anfragen: info@mgxminerals.com

Web: www.mgxminerals.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42840

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42840&tr=1

