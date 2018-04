IRW-News: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals und PurLucid informieren über den aktuellen Stand des Einsatzes des Lithium-Extraktionsystems; Vereinbarung über zweiten Standort kurz vor Abschluss

IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.



: MGX Minerals und PurLucid informieren über den aktuellen Stand des Einsatzes des Lithium-Extraktionsystems; Vereinbarung über zweiten Standort kurz vor Abschluss

Vancouver, British Columbia / 4. April 2018 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTCQB: MGXMF) gibt bekannt, dass sein Engineering-Partner PurLucid Treatment Solutions Inc. (PurLucid), der sich im Mehrheitsbesitz des Unternehmens befindet, kurz davor steht, den zweiten gewerbsmäßigen Vertrag über den Einsatz von MGX-PurLucid Wasseraufbereitungs- und Lithium-Extraktionssystemen für Petrolithium-Projekte in Alberta abzuschließen. Endmontage, Standortvorbereitung und Aufstellung sind für den ersten Standort bereits im Gange und man geht davon aus, dass die Anlagen an beiden Standorten bis Juni 2018 größtenteils fertiggestellt sind. Gemäß Vertrag wird MGX weiterhin alles Lithium sowie die anderen, mit den Lithium-Extraktionssystemen extrahierten Minerale, kontrollieren.

Industrielles Lithium

Seit Januar arbeiten MGX und Purlucid daran, die Realisierbarkeit der Lithiumgewinnung aus Industrieabwässern in den USA weiter nachzuweisen sowie die Qualität des Abwassers, das in einen Fluss geleitet wird, zu verbessern. Bei kürzlichen Tests auf einem Industriegelände wurde Lithium auf die handelsübliche Qualität in Form von Lithiumchlorid konzentriert und sämtliches Magnesium und Kalzium (0,05% bzw. 0,1% im Produkt) abgesondert. Natrium und Kalium, die 76% der Kationen im Speisewasser ausmachen, wurden im Endprodukt um 90% reduziert. Als Vorbereitung für den kommerziellen Einsatz an dem Standort wird das Verfahren weiter optimiert.

H2S-Entwicklung

Purlucid hat außerdem mehrere Sammelproben von Sauergasfeldern weiterverarbeitet und eine effiziente, chemikalienfreie Methode entwickelt, um Schwefelwasserstoff (H2S) und TVOC vor der Wasseraufbereitung und Lithiumgewinnung zu entfernen. H2S- und TVOC-Konzentrationen wurden von 60 ppm bzw. 80 ppm auf 2 ppm und 40 ppm in einem geschlossenen Verarbeitungssystem reduziert. Dieses System steigert die Fähigkeit, Lithium aus ölhaltigen Solen mit gefährlichen Gehalten an H2S und TVOC zu extrahieren, wodurch der Zugang zu Sole-Ressourcen noch mehr erweitert wird.

Die Partnerschaft

Seit Bekanntgabe einer Erwerbs- und Engineering-Partnerschaftsvereinbarung im September 2016 haben MGX und PurLucid neue Technologien erfunden und Patentanträge zu Sole-Aufbereitung und selektiven Lithiumgewinnung gestellt. PurLucids Nanoflotationstechnik, für die es die Exklusivlizenz besitzt und mit der Sole aus Abwasser gereinigt wird, wurde seitdem in einen neu entwickelten Lithiumgewinnungsprozess integriert. In Kombination reduziert dieser Cleantech-Prozess, im Vergleich zur traditionellen solaren Verdunstung, die Investitionskosten der Gewinnung, da er keine Investition in sehr große, mehrphasige, abgedichtete Verdunstungsteiche in der Größe von Seen erfordert. dies reduziert die erforderliche Grundfläche erheblich und verbessert die Qualität der Extraktion und der Gewinnung in einem komplexen Spektrum von Solen, die früher aufgrund ihrer Komplexität oder ihrer Lage außerhalb von Zonen, die sich für die solare Verdunstung eignen, als nicht verarbeitbar galten. Dies umfasst Abwasser der Öl- und Gasindustrie, natürliche Sole und andere Solequellen, etwa lithiumreiches Abwasser von Minen und Industrieanlagen. MGX besitzt die weltweiten Rechte an der gemeinsam entwickelten Lithium-Extraktionstechnologie.

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

