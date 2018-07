IRW-News: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals und Engineering-Partner PurLucid verkünden Ankunft des zweiten schnellen Lithiumextraktions- und Abwasseraufbereitungssystems

IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.



: MGX Minerals und Engineering-Partner PurLucid verkünden Ankunft des zweiten schnellen Lithiumextraktions- und Abwasseraufbereitungssystems

Vancouver, British Columbia, Kanada / 11. Juli 2018 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTCQB: MGXMF) und der Engineering-Partner PurLucid Treatment Solutions Inc. (PurLucid) geben bekannt, dass zwei Seecontainer mit einem zweiten Abwasseraufbereitungssystem vom Rohrfertiger und Metallverarbeiter angekommen sind. Das System soll in einem Öl- und Gasbetrieb in Alberta installiert werden, um Evaporator Blowdown Abwasser (EBD - Verdampferschlammabwasser) aufzubereiten. Das System, mit dem Abwasser mit hohem Salzgehalt aus SAGD-Projekten verarbeitet werden kann, entfernt kolloidale und gelöste Mineralstoffe bei einer großen Wasserwiederverwendung, niedrigeren Kosten und weniger Folgen für die Umwelt.

Diese Abwässer enthalten Lithium im Bereich von 100ppm und stellen eine erste kommerzielle Plattform für diese breit einsetzbare Technologie dar. Dies ist das zweite System, das für diesen Zweck konstruiert wurde. Das erste System ist bereits Großversuche und Kundenakzeptanztests durchlaufen und soll eingesetzt werden, sobald die Vorbereitungen für die Installation des Systems vor Ort abgeschlossen wurden.

Petrolithiumtechnologie

Die Wasseraufbereitungstechnologien von PurLucid, die Abwasser und Sole reinigen, wurden mit einem neu entwickelten Verfahren zur Lithiumgewinnung kombiniert. Im Vergleich zur herkömmlichen solaren Verdunstung reduziert dieses kombinierte Cleantech-Verfahren die Investitionskosten bei der Gewinnung: Es fallen die Ausgaben für weitläufige, mehrphasige, abgedichtete Verdunstungsteiche in Seegröße weg, sodass erheblich weniger Grundfläche erforderlich ist. Außerdem verbessert es die Qualität der Extraktion und der Gewinnung aus einem breiten Spektrum an Solen, die bislang nicht verwertet werden konnten, da sie zu komplex waren oder eine solare Verdunstung aufgrund der geographischen Lage nicht möglich war. Dazu gehören unter anderem Produktionswasser aus der Öl- und Gasförderung, natürliche Sole und andere Solequellen, wie lithiumreiche Gruben- und Industrieabwässer.

Die Technologie wurde kürzlich mit dem Base and Specialty Metals Industry Leadership Award bei den S&P Global Platts Global Metals Awards 2018 in London ausgezeichnet (siehe Pressemitteilung vom 18. Mai 2018). Diese von S&P Global Platts, einem weltweit führenden Informationsanbieter für Energie, Metalle und Rohstoffe, veranstaltete jährliche Award-Veranstaltung ehrte vorbildliche Leistungen in fünfzehn Kategorien, die den gesamten Stahl-, Metall- und Bergbaukomplex umfassen.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43966/1531275690466_PR-7-11-2018_DEPRcom.001.png

Über PurLucid

Die exklusiv lizenzierte und patentierte Nanoflotationstechnologie von PurLucid wurde eigens für den Einsatz auf Ölfeldern konzipiert. Mit der Technologie werden Verunreinigungen aus dem Abwasser der Öl- und Gasindustrie entfernt, um sauberes Wasser als Endprodukt zu produzieren. Dies ermöglicht das Recycling bzw. die kontrollierte Freisetzung des Abwassers aus Ölfeldern; damit werden die Kosten für den Abtransport aus dem Bohrloch und damit verbundene Transportkosten reduziert oder vermieden. Die Wasserbehandlungskosten sind heutzutage einer der größten Posten der Betriebskosten im Ölfeld- und Ölsandgeschäft. Weitere Informationen unter www.purlucid.com. MGX hat das Recht, durch sukzessive Investitionen 100% von PurLucid zu erwerben.

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an hochmodernen Material- und Energieanlagen in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.

