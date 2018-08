IRW-News: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals schließt geophysikalische TDEM-Untersuchung im Lithiumprojekt Salinitas im Salinas Grande Salar, Argentinien, ab

IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.



: MGX Minerals schließt geophysikalische TDEM-Untersuchung im Lithiumprojekt Salinitas im Salinas Grande Salar, Argentinien, ab

MGX Minerals schließt geophysikalische TDEM-Untersuchung im Lithiumprojekt Salinitas im Salinas Grande Salar, Argentinien, ab

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 13. August 2018 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / OTCQB: MGXMF / FKT: 1MG) freut sich, den Abschluss der bereits gemeldeten elektromagnetischen (Time Domain Electromagnetic, TDEM) Untersuchung im Lithiumsoleprojekt Salinitas (das Projekt) zu melden, das sich im Salinas Grande Salar im Nordwesten von Argentinien befindet. Die geophysikalische TDEM-Untersuchung wurde an 52 Stationen im Abstand von je 500 Metern über insgesamt etwa 26 Kilometer durchgeführt. Die Daten werden derzeit zusammengestellt, die Interpretation dürfte demnächst beginnen. Anhand der Interpretation der TDEM-Daten bereitet sich das Unternehmen momentan darauf vor, Schürfgrabungen sowie ein Schneckenbohrprogramm durchzuführen, um nach flacher, oberflächennaher Sole zu suchen, die anomale Konzentrationen von Lithium und anderen Elementen enthält; gleichzeitig werden geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, um die Festlegung von Bohrzielen vorzubereiten.

Über das Lithiumsoleprojekt Salinitas

Die Liegenschaften von Salinitas befinden sich im Lithium-Dreieck in der Salzwüste Salinas Grandes in der Provinz Salta. Die aneinander angrenzenden Konzessionsflächen mit 4.308 Hektar liegen in der Region Puna im Nordwesten von Argentinien in der Nähe der Grenze zu Chile in einem Gebiet, das für seine lithium- und kaliumreichen Soleressourcen bekannt ist. MGX ist eine Partnerschaft mit A.I.S. Resources (TSX.V: AIS) zu dem Projekt eingegangen und erwirbt derzeit eine ungeteilte Beteiligung in Höhe von 80 % durch Aufwendung von mindestens USD 1,2 Millionen für Explorationsausgaben bis zum 31. Mai 2020 und durch Zahlungen in Höhe von insgesamt USD 3,2 Millionen, die primär zu diesem Zeitpunkt fällig sind.

Abbildung 1. TDEM-Stationen im Soleprojekt Salinitas

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44262/PR-8-13-2018_DE_PRCOM.001.png

Lithium-Schnellextraktionstechnologie

MGX hat eine Lithium-Schnellextraktionstechnologie entwickelt, bei der im Vergleich mit der traditionellen solaren Verdunstung die Stellfläche und die Investition in sehr große, mehrphasige, abgedichtete Verdunstungsteiche entfällt bzw. erheblich reduziert wird und die Qualität der Extraktion und Gewinnung für eine Reihe komplexer Solen verbessert wird. Diese Technologie ist anwendbar auf Petrolithium (Abwasser aus der Öl- und Gasindustrie), natürliche Sole und andere Solequellen, etwa lithiumreiches Abwasser aus Minen und Industrieanlagen. Die Technologie wurde bei der Verleihung der S&P Global Platts Global Metals Awards von 2018 vor kurzem mit dem Base and Specialty Metals Industry Leadership Award ausgezeichnet; die Zeremonie fand im Mai in London statt (siehe Pressemitteilung vom 18. Mai 2018 https://goo.gl/gmmxiD )

Qualifizierter Sachverständiger

Andris Kikauka (P. Geo.), Vice President of Exploration bei MGX Minerals, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft und freigegeben. Herr Kikauka ist ein dem Unternehmen angehörender qualifizierter Sachverständiger gemäß den Richtlinien der Vorschrift National Instrument 43-101.

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.

Kontaktdaten

Jared Lazerson

President & CEO

Telefon: 1.604.681.7735

Web: www.mgxminerals.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44262

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44262&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA55303L1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.