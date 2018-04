IRW-News: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals reicht technischen Bericht für vorläufige wirtschaftliche Bewertung von Driftwood Creek ein und meldet Kapitalwert (vor Steuerabzug) von 529,8 Mio. C$

IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.



: MGX Minerals reicht technischen Bericht für vorläufige wirtschaftliche Bewertung von Driftwood Creek ein und meldet Kapitalwert (vor Steuerabzug) von 529,8 Mio. C$

MGX Minerals reicht technischen Bericht für vorläufige wirtschaftliche Bewertung von Driftwood Creek ein und meldet Kapitalwert (vor Steuerabzug) von 529,8 Mio. C$

Vancouver (British Columbia), 17. April 2018. MGX Minerals Inc. (CSE: XMG, FKT: 1MG, OTCQB: MGXMF) (MGX oder das Unternehmen) meldete heute, dass es einen technischen Bericht (Technical Report) für die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, die PEA) gemäß National Instrument 43-101 für sein Magnesiumprojekt Driftwood Creek (Driftwood Creek) im Südosten von British Columbia auf SEDAR eingereicht hat.

Die PEA-Studie wurde auf unabhängige Weise gemäß den CIM-Richtlinien sowie gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects von AKF Mining Services Inc. (AKF), Tuun Consulting Inc. (Tuun) und Samuel Engineering Inc. (Samuel) für MGX erstellt. Die PEA steht nun im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com sowie auf der Website des Unternehmens unter www.mgxminerals.com zur Verfügung.

Die Höhepunkte der PEA beinhalten Folgendes:

- Kapitalwert (vor Steuerabzug) (5 %) von 529,8 Mio. $, interner Zinsfuß von 24,5 % bei einer Amortisationszeit von 3,5 Jahren

- Kapitalwert (nach Steuerabzug) (5 %) von 316,7 Mio. $, interner Zinsfuß von 19,3 % bei einer Amortisationszeit von 4,0 Jahren

- Erste Investitionskosten von 235,9 Mio. $ (während der Lebensdauer der Mine (LdM) insgesamt 239,8 Mio. $, einschließlich Unterhalts-/Abschlusskosten von 3,9 Mio. $ und Rücklagenkosten von 40,0 Mio. $)

- Konventionelle Grubenmine mit Verarbeitungsanlage mit Kapazität von 1.200 tpd unter Anwendung herkömmlichen Brechens, Zerkleinerung, Flotationsaufrüstung, Kalzinierung und Sinterung zur Produktion eines absatzfähigen DBM-Produkts

- Durchschnittliche jährliche MgO-Produktion von 169.700 t während einer LdM von 19 Jahren

- Durchschnittliche Höchstgehalte von 43,27 % MgO während der LdM

- MgO-Gewinnungsraten von 90 % während der LdM

- Abraumverhältnis von 2,4:1 (Gestein zu mineralisiertes Material) während der LdM

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE DER PEA

Zusammenfassung der Ergebnisse

Lebensdauer der Mine Jahre 18,8

Summe Ressource Mio. t 7,8

Summe Endmaterial Mio. t 19,1

Summe kapitalisiertes Mio. t 0,1

Endmaterial

Summe gefördert Mio. t 27,0

Abraumverhältnis Endmaterial zu Erz 2,44

Abbaurate tpd 4.103

Anlagendurchsatz tpd 1.200

Vor Abraum / Mio. t 0,1

kapitalisiertes

Endmaterial

Durchschnittliche

Höchstgehalte

MgO % 43,27

CaO % 1,00

Al2O3 % 1,00

SiO2 % 4,88

Fe2O3 % 1,34

LOI % 47,92

Zahlbares Metall

MgO 1.000 t während der LdM 3.055

1.000 t/Jahr 169,7

ZUSAMMENFASSUNG DER WIRTSCHAFTLICHKEIT

Cashflow (vor Steuerabzug) während Mio. $ 1.051 $

der

Produktion

Durchschn. Cashflow (vor Mio. $ 72,6 $

Steuerabzug) pro

Jahr

Steuern Mio. $ 391,8 $

Cashflow (nach Steuerabzug) während Mio. $ 659,4 $

der

Produktion

Durchschn. Cashflow (nach Mio. $ 50,9 $

Steuerabzug) pro

Jahr

Diskontsatz 5 %

Kapitalwert (vor Steuerabzug) (Mio. 529,8 $

$)

Interner Zinsfuß (vor 24,5 %

Steuerabzug)

Amortisationszeit (vor Steuerabzug) 3,5

(Jahre)

Kapitalwert (nach Steuerabzug) 316,7 $

(Mio.

$)

Interner Zinsfuß (nach 19,3 %

Steuerabzug)

Amortisationszeit (nach 4,0

Steuerabzug)

(Jahre)

MgO-Investitionskosten (C$/t) 350,0 $

MgO-Investitionskosten inkl. Unterhaltskosten (C$/t)351,3 $

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemitteilung zusammengefasste vorläufige wirtschaftliche Bewertung nur eine erste hochrangige Prüfung des Projekts darstellen soll. Der Minenplan und das wirtschaftliche Modell der PEA beinhalten die Verwendung abgeleiteter Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die ihre Klassifizierung als Mineralreserven ermöglichen würde. Es gibt auch keine Gewissheit, dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung realisiert wird.

Der Minenplan und das wirtschaftliche Modell der PEA beinhalten die Verwendung abgeleiteter Mineralressourcen, die als zu spekulativ gelten, um in einer wirtschaftlichen Analyse verwendet werden zu können - es sei denn, dies ist gemäß National Instrument 43-101 für die Verwendung in PEAs zulässig. Es kann keine Garantie abgegeben werden, dass abgeleitete Ressourcen in angezeigte oder gemessene Ressourcen umgewandelt werden können, weshalb es auch keine Garantie gibt, dass die hierin beschriebene Wirtschaftlichkeit des Projektes erreicht werden kann. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

Qualifizierte Person

Die technischen Teile dieser Pressemitteilung wurden von Andris Kikauka, P.Geo., Vice President of Exploration von MGX Minerals, geprüft. Herr Kikauka ist keine unabhängige qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101.

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.

Kontaktdaten

Jared Lazerson

President & CEO

Anfragen: info@mgxminerals.com

Web: www.mgxminerals.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43108

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43108&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA55303L1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.