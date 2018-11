IRW-News: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals meldet Mobilisierung für Bohrungen bei Lithiumprojekt Francisco Basin (Chile)

IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.



: MGX Minerals meldet Mobilisierung für Bohrungen bei Lithiumprojekt Francisco Basin (Chile)

Vancouver (British Columbia), 29. November 2018. MGX Minerals Inc. (CSE: XMG, FKT: 1MG, OTCQB: MGXMF) (MGX oder das Unternehmen) berichtet, dass sein Joint-Venture-Partner Chilean Lithium Salars (CLS) ein Bohrgerät zum Projekt Francisco Basin transportiert hat, das 30 Kilometer südlich des Salar de Maricunga liegt. Im Rahmen des fünf Bohrlöcher umfassenden Programms wird Northern Lagoon angepeilt werden, wo im Mai 2018 entnommene Proben durchschnittlich 694 Milligramm Lithium pro Liter ergaben. (Siehe Pressemitteilung vom 27. September 2018.) Im Rahmen des Bohrprogramms werden die Lithiummineralisierung bis in eine Tiefe von 300 Metern sowie der seitliche Umfang der Lithiummineralisierung erprobt werden. Die Daten werden verwendet, um das hydrogeologische Modell für das Francisco Basin zu definieren.

MGX und CLS werden weiterhin mit SRK Consulting Inc. zusammenarbeiten, um ein endgültiges Explorationsprogramm für das Lithiumprojekt Francisco Basin durchzuführen. Das Pachtgrundstück des Projekts umfasst 12.900 Hektar. Eine elektromagnetische geophysikalische Untersuchung wurde im April 2018 durchgeführt. Die Ergebnisse weisen auf beträchtliches Potenzial für das Vorkommen zweier äußerst leitfähiger Solezonen mit einer beträchtlichen Mächtigkeit und einer umfassenden horizontalen Größe hin.

Abb. 1: Luftaufnahme des Projekts Francisco Basin

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45330/PR-11-29-2018-1_DEPRcom.001.jpeg

Abb. 2: Satellitenaufnahme des Projekts Francisco Basin

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45330/PR-11-29-2018-1_DEPRcom.002.jpeg

Abb. 3: Ergebnisse der elektrischen Widerstandsfähigkeit von Francisco Basin

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45330/PR-11-29-2018-1_DEPRcom.003.jpeg

Verfahren zur Schnellextraktion von Lithiumsole

MGX hat ein Verfahren zur Schnellextraktion von Lithiumsole entwickelt, das den Platzbedarf eliminiert bzw. stark reduziert. Außerdem fallen die Ausgaben für weitläufige, mehrphasige, abgedichtete Verdunstungsteiche in Seegröße weg und die Qualität der Extraktion und der Gewinnung aus einem breiten Spektrum an Solen wird im Vergleich zur herkömmlichen solaren Verdunstung verbessert. MGX wird bald ein System zur Schnellextraktion von Lithium auf das Projektgebiet Salinitas bringen.

Francisco Basin

Der Salar Francisco Basin befindet sich innerhalb eines großen, verwerfungsgebundenen, mit Alluvialboden gefüllten Beckens unmittelbar südlich des Vulkans Copiapó. Das Becken ist geschlossen und bewässert ein umfassendes Gebiet. Der Salar scheint der tiefste Punkt innerhalb des Flussgebiets zu sein. Das Gestein im Flussgebiet im Umfeld dieses Salars ist vorwiegend vulkanischen Ursprungs und sein Alter variiert zwischen dem Eozän und dem Miozän, wobei auch manch älteres Gestein vorkommt. Im Westen befindet sich eine sedimentäre Sequenz aus der Kreide, die durch die Verwerfung Cerro Guerrita vom Vulkangestein des Gebiets Francisco Basin getrennt wird. Im Osten liegt unterhalb des Copiapó-Vulkangesteins eine ältere vulkanische Sequenz aus dem Oligozän bzw. dem Miozän. Das Alluvialbecken Francisco Basin befindet sich an der Verbindung dieser drei Einzugsgebiete. Diese Flusssysteme liefern vermutlich die Füllung des Beckens und sind zum Teil - neben den Grenzen des Salars - strukturell begrenzt. Die alluviale Füllung könnte eine Verwerfung nach dem Copiapó-Zeitalter umfassen.

Über das chilenische Lithium-Joint-Venture von MGX

MGX erwirbt eine 50-Prozent-Beteiligung an CLS, einer 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Chilean Lithium Salars Holdings Ltd. (CLSH). CLSH besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung an drei vielversprechenden Lithiumexplorationsprojekten in Chile, einschließlich der Projekte Francisco Basin, Laguna Brava und Laguna Escondida. Um eine ungeteilte 50-Prozent-Beteiligung an CLS zu erwerben, hat MGX zugesagt, innerhalb von 20 Monaten Optionszahlungen in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen US-Dollar sowie Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt zwei Millionen US-Dollar zu leisten und für mindestens eines der Projekte eine Ressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 zu erstellen. MGX fungiert als Projektbetreiber und hat Aldo Boitano, der zurzeit als Projektleiter von CLS fungiert, mit der Leitung des Projekts und der Zusammenarbeit mit Kura Minerals beauftragt. MGX hat das Recht, sich als Dienstleister in Zusammenhang mit der Detailplanung, Beschaffung und Errichtung einer Soleverarbeitungsanlage unter Anwendung seiner Technologie zur schnellen Lithiumgewinnung zu beteiligen.

Über Kura Minerals

Kura Minerals wird von Francisco Acuña, P.Eng., President of South America Operations von MGX, geleitet. Kura ist ein führendes Bergbauberatungsunternehmen mit einem Netzwerk, das sich über ganz Südamerika erstreckt. Weitere Mitarbeiter und Berater sind Erich Schnake, ehemaliger Staatssekretär des chilenischen Bergbauministeriums, Álvaro Flórez, LL.B, und Thomas Eggers.

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Rohstoff- und Technologieunternehmen mit Beteiligungen an globalen fortgeschrittenen Materialprojekten sowie Energie- und Wasseranlagen.

