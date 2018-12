IRW-News: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals kündigt Winter-Bohrprogramm an, das auf hochgradige Goldmineralisierung in der Tiefe auf dem Goldprojekt Fran abzielt

IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.



: MGX Minerals kündigt Winter-Bohrprogramm an, das auf hochgradige Goldmineralisierung in der Tiefe auf dem Goldprojekt Fran abzielt

Vancouver, British Columbia / 5. Dezember 2018 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTCQB: MGXMF) gibt erfreut bekannt, dass es bald mit den Bohrungen auf seinem zu 100 Prozent unternehmenseigenen Goldkonzessionsgebiet Fran (Fran oder das Konzessionsgebiet), 30 km südwestlich der Goldkupfermine Mount Milligan, beginnen wird. Bei den ersten Bohrungen im Winter 2018 wurde eine senkrechte Zwillingsbohrung niedergebracht, um unterhalb des historischen Bohrlochs FR-027 aus dem Jahr 2002 zu bestätigen und zu testen. Bohrloch FR-027 wurde in der Zone Hilltop niedergebracht. Das historische Bohrloch FR-027 ergab 13 Meter mit 3,76 g/t Au von 153,00m bis 166,00m einschließlich 5,10 Metern mit 12,89 g/t Au und 18,70 g/t Au über 1,0 Meter. Die wichtigsten Abschnitte sind unten in der Tabelle aufgeführt (MacIntyre 2013):

Bohrloch von bis Länge Au ppm

FR-02-027 45,45 46,00 0,55 1,75

FR-02-027 46,00 48,00 2,00 2,49

FR-02-027 147,00 149,00 2,00 1,03

FR-02-027 149,00 151,00 2,00 3,47

FR-02-027 153,00 155,00 2,00 1,02

FR-02-027 155,00 157,00 2,00 2,74

FR-02-027 157,00 159,00 2,00 1,82

FR-02-027 159,00 160,90 1,90 1,74

FR-02-027 160,90 163,00 2,10 15,90

FR-02-027 163,00 165,00 2,00 6,83

FR-02-027 165,00 166,00 1,00 18,70

Diese Daten sind historischer Natur und basieren auf den Bohrergebnissen früherer Betreiber. Das Unternehmen sieht diese Informationen, Berichte, Daten und Analyseergebnisse als zuverlässig und relevant an. Diese Informationen wurden von einem unabhängigen Sachverständigen, Dr. D.G. MacIntyre (P.Eng), im Namen des Unternehmens überprüft.

Bohrungen im Herbst 2018

Bohrloch FR18-95 ergab einen mächtigen Abschnitt mit Goldmineralisierung in einer Tiefe zwischen 227,00 und 241,00 Metern auf der Main Zone im Goldgebiet Bullion Alley. Das bestätigte das Ausmaß der Goldmineralisierung in goldhaltigen Gängen von der Oberfläche bis zur Tiefe. Der höchste Grad der Goldmineralisierung fand sich in einem Quarz-Pyrit-Erzgang mit durchschnittlich 21 g/t Au über 2,2 m einschließlich 35,9 g/t Au über 0,76m und 26,70 g/t Au über 0,75m (siehe Pressemitteilung vom 3. Dezember 2018). Die Bohrdaten des Bohrprogramms vom Herbst 2018 werden zurzeit überprüft und mit der bestehenden Datenbank aus den früheren 87 Bohrlöchern abgeglichen. Eine Bohranlage wurde mobilisiert und das Bohrprogramm für Winter 2018 soll in den nächsten Tagen starten.

Goldprojekt Fran

Das Konzessionsgebiet Fran umfasst 10.227 Hektar, liegt 30 Kilometer südwestlich der Gold-Kupfer-Mine Mount Milligan bzw. 19 Kilometer über die Holzabfuhrstraße von der westlichen Zufahrtsstraße von Mount Milligan. Die Zone Bullion Alley ist seit Ende der 1990er Jahre Gegenstand umfassender oberflächennaher Explorationen. Bedeutsame Goldmineralisierungen, die mit Scherzonen einhergehen, wurden im Rahmen historischer Diamantbohrungen durchschnitten. Vor 2018 wurden in 87 Bohrlöchern in der Zone Bullion Alley insgesamt 15.575 Meter an Diamantbohrungen abgeschlossen. Im Rahmen früherer Bohrungen wurden zusätzlich zu nahegelegenen Goldzonen, wie der Zone Hilltop, drei Gebiete entlang des nordwestlich verlaufenden Abschnitts mit einer Streichlänge von 1,5 Kilometern und bis zu drei seitlichen Zonen identifiziert. Auf dem Konzessionsgebiet fanden keine bedeutsamen Bohrungen in der Tiefe statt.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Produktkette der Proben wird vom Standortgeologen Myles Dickson, P.Geo., verwaltet. Der Bohrkern wird in einer sicheren Lagereinrichtung in Fort St. James (British Columbia) gelagert und geteilt und zur Analyse unter Anwendung einer 1A2-ICP Kamloops Au-Brandprobe und eines 1E3-Kamloops-Königswassers (ICP (AQUAGEO)) an ACT Labs Minerals (ACT) transportiert. Zu Datenverifizierungszwecken werden Leer- und Standardproben verwendet. ACT ist ein unabhängiges, gemäß ISO zertifiziertes Analyselabor mit Sitz in Kamloops (British Columbia).

Qualifizierter Sachverständiger

Andris Kikauka (P. Geo.), der Vice President of Exploration von MGX Minerals, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung zusammengestellt, geprüft und genehmigt. Andris Kikauka ist ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Standards des National Instrument 43-101.

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Rohstoff- und Technologieunternehmen mit Beteiligungen an globalen fortgeschrittenen Materialprojekten sowie Energie- und Wasseranlagen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mgxminerals.com.

Kontaktdaten

Jared Lazerson

President & CEO

Telefon: 1.604.681.7735

Web: www.mgxminerals.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45384

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45384&tr=1

