IRW-News: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals erwirbt Öl- und Gaskonzessionen auf einer Fläche von 110.000 Acres im Paradox Basin, Utah

: MGX Minerals erwirbt Öl- und Gaskonzessionen auf einer Fläche von 110.000 Acres im Paradox Basin, Utah

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 23. März 2017 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTC: MGXMF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem privaten Verkäufer eine gemeinsame Betriebsvereinbarung (die Vereinbarung) unterzeichnet hat. Gemäß dieser Vereinbarung ist das Unternehmen für den Betrieb verantwortlich und erwirbt eine Betriebsbeteiligung von 75 % an bestimmten Öl- und Gaskonzessionen (die Konzessionen), die unmittelbar an das unternehmenseigene Petrolithiumprojekt Lisbon Valley grenzen.

Die Konzessionen erstrecken sich über Teile von San Juan County in Utah und San Miguel County in Colorado und ermöglichen den Zugang zu solehaltigen Grundwasserleitsystemen, die innerhalb des Gebiets von Lisbon Valley im Paradox Basin verlaufen. Mit den Vorbereitungen auf das Genehmigungsverfahren für das Bohrloch Petrolithium Nr.1 wird nach Abschluss der Vereinbarung begonnen.

Das Unternehmen plant Probenahmen aus dem Bohrloch und die Sammlung von seismischen Messwerten, um bessere Einblicke in die hydrogeologischen Eigenschaften der aus dem Pennsylvanium stammenden Paradox Formation zu gewinnen. Diese Formation zeichnet sich durch eine über 3.667 Meter mächtige Evaporitsequenz aus. Der Zeitraum, in dem die meisten aktiven Setzungen stattfanden, erstreckt sich vom mittleren Pennsylvanium bis in die späte Trias. Schon früh kam es zur Ablagerung dichter zyklischer Ansammlungen von Salzen, die von unregelmäßigen und episodischen Bewegungen der Verwerfungszonen beeinflusst wurden und in einer Umverteilung der Salze und einer Biegung des darüber liegenden Gesteins resultierten. Aus diesem Grund finden sich hier heute zahlreiche klastische Zonen.

Bestimmungen der Vereinbarung Um sich eine Betriebsbeteiligung von 75 % zu sichern, wird MGX bis spätestens 1. September 2018 eine Gesamtsumme in Höhe von 2.000.000 USD entrichten. Das Unternehmen kann entscheiden, ob es die Zahlungen rascher leisten möchte und müsste in diesem Fall bis spätestens 1. September 2017 einen Betrag in Höhe von 1.700.000 USD bezahlen. In diesem Fall wird der Verkäufer auf alle weiteren Zahlungen verzichten.

MGX hat dem Verkäufer eine sogenannte Carry Period eingeräumt und wird in diesem Zeitraum 100 % aller finanziellen Aufwendungen übernehmen. Diese Carry Period gilt als erfüllt, sobald MGX alle erforderlichen Zahlungen geleistet hat oder bis spätestens 28. Februar 2020 mindestens eine Bohrung in den Konzessionen niedergebracht hat. Bei Erfüllung dieser Auflagen erwirbt MGX eine ungeteilte Betriebsbeteiligung von 75 % an den Konzessionen und der Verkäufer ist dann verpflichtet, sich entsprechend seiner Konzessionsanteile an den finanziellen Aufwendungen zu beteiligen.

Überblick über das Ölfeld Lisbon Valley Die Öl- und Gaskonzessionen liegen in der Nähe des unternehmenseigenen Lithiumprojekts Lisbon Valley, welches sich über dem Öl- und Gasfeld Lisbon Valley ausbreitet. Dieses Öl- und Gasfeld befindet sich rund 40 Meilen südöstlich von Moab im US-Bundesstaat Utah, in einem Salzgürtel mit antiklinaler Faltung am Südwestrand des Paradox Basin (San Juan County). Bei Lisbon Valley wurden in der Vergangenheit Lithiumsolekonzentrationen in Höhe von 730 ppm gemessen (Superior Oil 88-21P). In dieser Region sind auch der ehemalige Uranverarbeitungsbetrieb Rio Algom, eine von der Lisbon Valley Mining Company aktiv betriebene Kupfermine und Erdgasverarbeitungsanlage beheimatet.

Qualifizierter Sachverständiger Der technische Teil dieser Pressemeldung wurde von Andris Kikauka (P. Geo.), Vice President of Exploration von MGX Minerals, erstellt und geprüft. Herr Kikauka ist ein dem Unternehmen angehörender qualifizierter Sachverständiger gemäß den Richtlinien der Vorschrift National Instrument (N.I.) 43-101.

Über MGX Minerals MGX Minerals (CSE: XMG) ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Erschließung von industriellen Rohstoffprojekten im Westen Kanadas und den Vereinigten Staaten spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt Lithium-, Magnesium- und Siliziumprojekte in den kanadischen Provinzen British Columbia und Alberta sowie Öl- und Lithiumexplorationsprojekte im US-Bundesstaat Utah. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.

