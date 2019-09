IRW-News: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals bildet strategische Allianz mit DST Co. Ltd. hinsichtlich Entwicklung von vertikal integrierter Vanadium-Redox-Abbau- and -Produktionspartnerschaft

IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.



: MGX Minerals bildet strategische Allianz mit DST Co. Ltd. hinsichtlich Entwicklung von vertikal integrierter Vanadium-Redox-Abbau- and -Produktionspartnerschaft

Vancouver (British Columbia), 20. September 2019. MGX Minerals Inc. (CSE: XMG, FKT: 1MG, OTCQB: MGXMF) (MGX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit DST Co. Ltd. (DST) eine Absichtserklärung hinsichtlich der Bildung eines Joint Ventures unterzeichnet hat, um einen vertikal integrierten Lieferanten von Vanadium-Redox-Batterien zu schaffen. Das Ziel der Partnerschaft besteht darin, eine sedimenthaltige Vanadiumlagerstätte in Südkorea weiterzuentwickeln und eine Produktionsanlage für Vanadium-Redox-Flussbatterien und -Energiespeichersysteme zu entwickeln.

Darüber hinaus haben das Unternehmen und DST vereinbart, Standorte im US-Bundesstaat New York zu identifizieren, die für die Errichtung einer Produktionsanlage zur Herstellung von Vanadiumbatterien geeignet sind. DST wird eine eigene Batterietechnologie bereitstellen und eine Produktionsanlage errichten, während MGX den Vertrieb und die Vermarktung von Endprodukten in ganz Nordamerika durchführen wird.

Qualifizierte Person

Andris Kikauka, P.Geo., Vice President of Exploration von MGX Minerals, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft und genehmigt. Herr Kikauka ist keine unabhängige qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101.

Über DST Co. Ltd.

DST Co. Ltd. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der KOSDAQ in Südkorea notiert. Es beschäftigt sich mit der Erschließung und dem Vertrieb von Mineralressourcen. Es ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Ressourcenerschließung, Maschinen und andere. Zu seinen Produkten und Dienstleistungen zählen Molybdän, Lebensmittel, Klimaanlagenzubehör für Automobile, Mietservice und andere. Das Unternehmen wurde am 11. Mai 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changwon-si (Südkorea). Weitere Informationen finden Sie unter www.ds-t.co.kr.

Über MGX Minerals Inc.

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcen- und Technologieunternehmen mit Beteiligungen an internationalen fortschrittlichen Rohstoff-, Energie- und Wasserprojekten im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium.

