IRW-News: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals beginnt mit Versuchen zum thermochemischen Verfahren für die Gewinnung von Lithium aus Spodumen im Labormaßstab; die Massenbeprobung im Lithiumprojekt Case Lake ist im Gange

IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.



: MGX Minerals beginnt mit Versuchen zum thermochemischen Verfahren für die Gewinnung von Lithium aus Spodumen im Labormaßstab; die Massenbeprobung im Lithiumprojekt Case Lake ist im Gange

MGX Minerals beginnt mit Versuchen zum thermochemischen Verfahren für die Gewinnung von Lithium aus Spodumen im Labormaßstab; die Massenbeprobung im Lithiumprojekt Case Lake ist im Gange

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 31. Juli 2018 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTC: MGXMF) freut sich, bekannt zu geben, dass Orion Laboratories, LLC (Orion) und Light Metals International Inc. (LMI) mit der Untersuchung einer 10-Kilogramm-Massenprobe von spodumenreichemGestein aus dem Lithiumprojekt Case Lake in Ontario im Labormaßstab begonnen haben. Das mineralisierte Material wird derzeit chemischen und mineralogischen Homogenitätsprüfungen unterzogen mit dem Ziel, Lithiumverbindungen zu gewinnen und ein Spodumenkonzentrat mit einer Reinheit von 95 % zu erreichen. Die Ergebnisse der bisher von Orion und LMI durchgeführten Prüfungen lassen darauf schließen, dass diese Reinheit bei Spodumen erreichbar ist. Sobald die Versuche im Labormaßstab mit zufriedenstellenden Ergebnissen abgeschlossen sind, werden weitere Mineralientrennungstests durchgeführt, um die hydrothermalen Laugungsverfahren weiter zu entwickeln und ein hochgradig reines Spodumenkonzentrat zu erzielen.

Spodumenkonzentrat-Technologie

MGX, Orion und LMI sind derzeit damit befasst, ein neues Verfahren für die Gewinnung von Hartgestein-Lithium aus Spodumenkonzentrat zu entwickeln und zu vermarkten. LMI hat eine thermochemische Technologie entwickelt, um Lithiumkarbonat (Li2CO3) und/oder Lithiumhydroxid (LiOH) aus einer Vielzahl von Spodumen- (LiAlSi2O6-reichen) Konzentraten im Schnellverfahren zu produzieren. Die Methode ist modular und hoch skalierbar, sodass kleine Fertigungsanlagen möglich sind; sie besitzt das Potenzial, die Gesamtproduktionskosten von Lithium in Hartgestein erheblich zu senken. Die Technologie weist unter anderem folgende einzigartige Merkmale auf:

- Nur drei Ausgangsmaterialien sind erforderlich: (i) ein Spodumenkonzentrat für die Produktion von hochreinem Li2CO3 und/oder hochreinem LiOH; (ii) hochreines CO2, das bei der Bildung von Li2CO3 verbraucht wird; und (iii) hochreines H2O, das bei der Bildung von LiOH verbraucht wird.

- Es entstehen drei potenziell verkäufliche hochreine Produkte: Li2CO3 und/oder LiOH, Aluminiumhydroxid, Al(OH)3, und amorphe Kieselsäure, SiO2.

- Der Einsatz von konventioneller Schwefelsäurelaugung ist nicht erforderlich.

- Durch die Modularität ist der Einsatz skalierbar und per Fernzugriff möglich.

Über die Partnerschaft

MGX hat sich bereit erklärt, eine erste Beteiligung von 50 % an der Technologie und dem damit verbundenen geistigen Eigentum gegen eine anfängliche Barzahlung in Höhe von USD 250.000 und die Ausgabe von 100.000 Stammaktien des Unternehmens zu erwerben. Der anfängliche Erlös wird für die Durchführung von Prüfungen der Technologie im Labormaßstab verwendet. MGX hat sich bereit erklärt, bei erfolgreichem Abschluss der Laborprüfungen weitere 250.000 Stammaktien auszugeben. Falls MGX beschließt, dieses Vorhaben weiterzuverfolgen, wird das Unternehmen die Entwicklung einer modularen Fertigungsanlage finanzieren. Bei erfolgreicher Entwicklung und Prüfung dieser Anlage hat MGX die Option, weitere 500.000 Aktien an LMI auszugeben; in diesem Falle wird ein Joint Venture (JV) gebildet, wobei MGX eine Beteiligung von 70 % und LMI eine Beteiligung von 30 % an dem JV halten wird. MGX hat die Option, jederzeit eine ungeteilte Beteiligung von 100 % für CAD 10 Millionen an dem JV zu erwerben, wobei LMI das Recht hat, eine Kombination aus Aktien und Barzahlungen als Gegenleistungen zu verlangen.

Qualifizierte Sachverständige

Die technischen Teile dieser Pressemitteilung wurden von Andris Kikauka (P. Geo.), dem Vice President of Exploration von MGX Minerals, geprüft. Herr Kikauka ist ein dem Unternehmen angehörender qualifizierter Sachverständiger gemäß den Richtlinien der Vorschrift National Instrument 43-101.

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.

Kontaktdaten

Jared Lazerson

President & CEO

Telefon: 1.604.681.7735

Web: www.mgxminerals.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44152

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44152&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA55303L1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.