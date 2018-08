IRW-News: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals beginnt mit UL-Zertifizierung der Zink-Luft-Brennstoffzellen-Batterie von ZincNyx mit 20 kW / 120 kWh für Einsatz in Nordamerika

IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.



: MGX Minerals beginnt mit UL-Zertifizierung der Zink-Luft-Brennstoffzellen-Batterie von ZincNyx mit 20 kW / 120 kWh für Einsatz in Nordamerika

Vancouver (British Columbia), 21. August 2018. MGX Minerals Inc. (CSE: XMG, FKT: 1MG, OTCQB: MGXMF) (MGX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft ZincNyx Energy Solutions Inc. (ZincNyx) die CSA Group mit der Erprobung, Prüfung und Zertifizierung hinsichtlich des Erhalts der behördlichen Zulassung seiner Zink-Luft-Brennstoffzellen-Batterie mit einer Leistung von 20 Kilowatt / 120 kWh Speicherkapazität gemäß dem Standard UL 1973 beauftragt hat. Der Standard von UL (Underwriters Laboratories), der für diese Massenspeicherbatterie anwendbar ist, heißt Standard for Batteries for Use in Light Electric Rail (LER) Applications and Stationary Applications und stellt die Grundlage dar, auf der Flow-Batterien eine Zulassung für den Einsatz in Nordamerika und im Ausland erhalten können.

Die Modularität und die Konsistenz des Produkts von ZincNyx ist für das behördliche Zulassungsverfahren von Vorteil. Die Aufteilung der Funktionen in Untersysteme zur Brennstofferzeugung, Brennstoffspeicherung und Leistungserzeugung vereinfacht das Zulassungsverfahren, da somit die individuelle Bewertung einer jeden Funktion ohne Komplikationen in Zusammenhang mit der Interaktion mit anderen Untersystemen ermöglicht wird. Außerdem müssen gemeinsame Komponenten nur ein Mal bewertet werden, während die Ergebnisse auf das gesamte System angewendet werden können. Die Skalierbarkeit des Systems ermöglicht ferner die Durchführung von Prüfungen in kleinem Umfang sowie die anschließende modulare Anwendung in größerem Umfang.

Abbildung 1: Typisches modulares 5-kW-System

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44346/PR-8-21-2018_v4_de_PRCOM.001.png

Über ZincNyx Energy Solutions

ZincNyx hat eine patentierte regenerative Zink-Luft-Batterie entwickelt, die Energie effizient in Form von Zinkpartikeln speichert und keine der herkömmlichen hochpreisigen Batterierohstoffe wie Lithium, Vanadium oder Kobalt enthält. Die Technologie ermöglicht eine kostengünstige Massenspeicherung von Energie und eignet sich für eine Vielzahl von Einsatzbereichen.

Im Gegensatz zu den herkömmlichen Batterien, die ein fixes Energie-Strom-Verhältnis aufweisen, verwendet die ZincNyx-Technologie einen Brennstoffbehälter, der ein flexibles Energie-Strom-Verhältnis und eine entsprechende Skalierbarkeit ermöglicht. Die Speicherkapazität korreliert direkt mit der Größe des Brennstoffbehälters und der Menge an aufgeladenem Zink-Brennstoff; die Skalierbarkeit wird so zu einem entscheidenden Vorteil des Flussbatteriesystems. Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Zink-Luft-Batterie ist, dass sie in der Lage ist, den Auflade- und Entladevorgang gleichzeitig durchzuführen, und das bei unterschiedlichen maximalen Aufladungs- oder Entladungsleistungen, da der Auflade- und Entladekreislauf voneinander getrennt und unabhängig sind. Andere Arten von Standard- und Flussbatterien sind auf eine maximale Aufladung und Entladung begrenzt, die von der Gesamtzahl der Zellen bestimmt wird. Es gibt hier keine Trennung zwischen Aufladungs-, Entladungs- und Speicherkomponenten.

ZincNyx hat es sich zur Aufgabe gemacht, das kostengünstigste, langlebigste und zuverlässigste Energiespeichersystem für Märkte zu entwickeln, in denen es z.B. um die Optimierung erneuerbarer Energien, die Deckung von Bedarfsspitzen, den Ersatz von Dieselgeneratoren, die Notstromversorgung von Telekommunikationsanlagen, die Stromversorgung von Fähren und Schleppern, sowie die Aufladung von Elektrofahrzeugen geht.

Mit einem Portfolio von 20 gewährten Patenten und einem erfahrenen Führungsteam hat ZincNyx nun die Serienproduktion aufgenommen (siehe Pressemitteilung vom 9. August 2018).

Nähere Informationen über die ZincNyx-Technologie finden Sie unter www.zincnyx.com.

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Lithium, Magnesium und Silizium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.

