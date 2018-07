IRW-News: MAXTECH VENTURES INC: Maxtech gibt strategische Allianz mit GeoXplor Corp. und Einrichtung von auf Vanadium ausgerichteter Tochtergesellschaft bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Maxtech Ventures":

Maxtech gibt strategische Allianz mit GeoXplor Corp. und Einrichtung von auf Vanadium ausgerichteter Tochtergesellschaft bekannt

Vancouver, British Columbia - 25. Juli 2018 - Maxtech Ventures Inc. (CSE: MVT) (Frankfurt: M1N) (OTC: MTEHF) (Maxtech oder das Unternehmen) gibt eine strategische Allianz mit GeoXplor Corp. (GEX) bekannt.

GeoXplor Corp. ist ein führendes Bergbauberatungsunternehmen mit Niederlassungen in British Columbia, Arizona und Nevada und kann eine Erfolgsbilanz beim Erwerb herausragender Konzessionen mit Potenzial vorweisen. Die Allianz ist auf die Identifizierung von nordamerikanischen Vanadium-Claims für das Unternehmen und seine Tochtergesellschaft ausgerichtet.

GeoXplor war maßgeblich an der Erschließung von Lithiumsolen in der Region Clayton Valley in den USA beteiligt und war Betreiber des Projekts Clayton Valley South von Pure Energy Minerals, wo es entscheidend zur Entdeckung und Identifizierung einer abgeleiteten Ressource im Umfang von 816.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (NI 43-101-konformer Fachbericht vom Juli 2015) beigetragen hat. Zudem leitete GeoXplor die Betriebstätigkeiten von Lithium X Energy Corp. im Clayton Valley.

Wir freuen uns gemeinsam mit Maxtech in den USA qualitativ hochwertige inländische Konzessionsgebiete für Vanadium, einen unbestreitbaren Rohstoff für die Gegenwart und die Zukunft, ausfindig zu machen, sagte Clive Ashworth, CEO von GeoXplor Corp.

Die neue auf Vanadium ausgerichtete Tochtergesellschaft von Maxtech wird separat von den Manganprojekten des Unternehmens betrieben werden. GeoXplor hat einen hervorragenden Ruf im Bereich der Energiemetalle und wir hoffen, dass diese Allianz zur Schaffung einer erfolgreichen Tochtergesellschaft des Unternehmens und damit eines führenden Junior-Vanadiumexplorationsunternehmens in den USA führen wird, meinte Peter Wilson, CEO von Maxtech Ventures.

Über Maxtech Ventures Inc.

Maxtech Ventures Inc. ist ein kanadisches Unternehmen mit diversifizierten Geschäftsbereichen, das sich in erster Linie auf Mangankonzessionen spezialisiert hat.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter http://www.maxtech-ventures.com.

E-Mail: info@maxtech-ventures.com

Tel: 604-484-8989

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.SEDAR.com unter unserem Firmenprofil.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens, des Besitzes, der Finanzierung und gewisser Änderungen im Unternehmen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

