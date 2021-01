IRW-News: MAG Silver Corp.: MAG Silver meldet Produktion aus Juanicipio im vierten Quartal 2020

IRW-PRESS: MAG Silver Corp.



: MAG Silver meldet Produktion aus Juanicipio im vierten Quartal 2020

Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG" oder "MAG Silver" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/) freut sich, über die Produktion von Erschließungsmaterial aus dem Projekt Juanicipio (56% / 44% Joint Venture zwischen Fresnillo plc ("Fresnillo") und MAG Silver) im vierten Quartal zu berichten. Wie der Projektbetreiber Fresnillo an MAG meldete, wurden im Quartal, das am 31. Dezember 2020 endete, 30.397 Tonnen Erschließungsmaterial verarbeitet, wobei die Gesamtproduktion für das Quartal auf 100 %-Basis 230.000 Unzen Silber und 443 Unzen Gold betrug (zurechenbar an MAG: 101.000 Unzen Silber und 195 Unzen Gold). Zusammen mit den 42.476 Tonnen mineralisierten Materials, das im vergangenen August und September verarbeitet wurde, beläuft sich die Produktion im Jahr 2020 auf 100 %-Basis auf 623 Tausend Unzen Silber und 1.053 Unzen Gold (MAG zurechenbar: 274 Tausend Unzen Silber und 463 Unzen Gold). Die zugehörige Blei- und Zinkproduktion wird mit den Jahresendberichten von MAG gemeldet werden.

Das Erschließungsmaterial wird in der nahegelegenen Aufbereitungsanlage von Fresnillo (zu 100 % im Besitz von Fresnillo) verarbeitet. Die Blei- (silberhaltig) und Zinkkonzentrate werden im Rahmen von Abnahmevereinbarungen mit Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. in Torreón, Mexiko, zu Marktbedingungen verarbeitet. Die Einnahmen aus dieser Produktion, abzüglich der Verarbeitungs- und Behandlungskosten, werden vom Joint Venture verwendet, um den anfänglichen Kapitalbedarf des Projekts auszugleichen.

Fresnillo meldet auch, dass die Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage Juanicipio nun voraussichtlich im 4. Quartal 2021 beginnen wird, ein paar Monate später als zuvor gemeldet, da sich einige Infrastrukturverträge aufgrund von Covid-19 verzögert haben und im Zusammenhang mit Covid-19 Präventivmaßnahmen vor Ort durchgeführt wurden. Bis zur Inbetriebnahme der Anlage bei Juanicipio in Q4-2021 geht Fresnillo weiterhin davon aus, dass es 16.000 Tonnen pro Monat an mineralisiertem Material aus dem Jointventure durch seine Anlage verarbeiten wird.

"Wir haben nun seit Anfang August 2020 fast 73.000 Tonnen Entwicklungsmaterial in der Anlage von Fresnillo erfolgreich gemahlen und damit einen Cashflow generiert, der dazu beiträgt, die Investitionskosten auszugleichen und gleichzeitig wertvolle metallurgische Erkenntnisse zu gewinnen", sagte George Paspalas, President und CEO von MAG Silver. "Diese Verarbeitung wird bis Ende 2021 fortgesetzt und wird das Risiko des Projekts auf dem Weg zur kommerziellen Produktion weiter verringern.

Die Projektentwicklung und der Bau der Juanicipio-Aufbereitungsanlage werden vor Ort fortgesetzt. Baufotos sind unter https://magsilver.com/projects/photo-gallery/#photo-gallery verfügbar.

Qualifizierte Person: Dr. Peter Megaw, Ph.D., C.P.G., hat als qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 für diese Veröffentlichung fungiert und die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überwacht. Dr. Megaw hat einen Doktortitel in Geologie und verfügt über mehr als 38 Jahre einschlägige Erfahrung mit Schwerpunkt auf der Exploration von Erzlagerstätten weltweit. Er ist ein Certified Professional Geologist (CPG 10227) des American Institute of Professional Geologists und ein registrierter Geologe von Arizona (ARG 21613). Dr. Megaw ist nicht unabhängig, da er Chief Exploration Officer und Aktionär von MAG ist.

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com )

MAG Silver Corp. (MAG: TSX / NYSE A) ist ein kanadisches Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochgradige, bezirksgroße Silberprojekte in Nord- und Südamerika exploriert und weiterentwickelt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf dem Projekt Juanicipio (44%), das in einer Joint-Venture-Partnerschaft mit Fresnillo Plc (56%) entwickelt wird. Juanicipio befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaulager, und das Joint Venture baut und entwickelt derzeit die Oberflächen- und Untertage-Infrastruktur auf dem Grundstück, um einen Bergbaubetrieb von 4.000 Tonnen pro Tag zu unterstützen. Die erste Untertageproduktion wurde in Q3-2020 erreicht. Darüber hinaus hat MAG ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt, das mehrere sehr aussichtsreiche Ziele sowohl beim Jointventure Juanicipio als auch beim Projekt Deer Trail (100%ige Beteiligung) in Utah anpeilt.

