IRW-News: MAG Silver Corp.: MAG Silver gibt Wechsel in der Geschäftsleitung bekannt

Vancouver, British Columbia. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) (MAG oder MAG Silver - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/) freut sich, die Ernennung von Fausto Di Trapani zum Chief Financial Officer (CFO) mit Wirkung vom 20. Mai 2022 bekannt zu geben. Fausto Di Trapani löst Larry Taddei ab, der nach 12-jähriger Tätigkeit für das Unternehmen von seiner Rolle als CFO zurücktreten wird, um sich anderen Möglichkeiten zu widmen. Larry Taddei wird den geordneten Übergang seiner Aufgaben nach der Ernennung von Fausto unterstützen.

Ich möchte Larry für seinen beträchtlichen Beitrag zu MAG in den letzten 12 Jahren danken, sagte George Paspalas, President und Chief Executive Officer von MAG. Larry war maßgeblich am Wachstum von MAG und am Aufbau guter Arbeitsbeziehungen mit Fresnillo auf dem Projekt Juanicipio beteiligt. Ich wünsche Larry aufrichtig alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

Fausto ist eine hoch angesehene und erfahrene Führungskraft im Finanzbereich. Er verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Rohstoffsektor. Er hatte verschiedene leitende Positionen im Finanzbereich bei BHP Billiton, Norilsk Nickel und Mantra Resources inne. Zuletzt war Fausto als Chief Financial Officer bei Galiano Gold Inc. für alle Aspekte des Finanzwesens, der Finanzverwaltung, der Besteuerung, der Innenrevision, der IT-Systeme und des Risikomanagements des Unternehmens verantwortlich. Er war maßgeblich an der Finanzierung, der Betriebsbereitschaft, dem Bau, dem Betrieb und schließlich dem Joint-Venture von Asanko Gold Mine in Ghana, Westafrika, beteiligt. Er stand an vorderster Front bei zahlreichen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen, multinationalen steuerlichen Umstrukturierungen und komplexen Vertragsverhandlungen in verschiedenen Phasen der Bergbauentwicklung.

Ich freue mich, Fausto als unseren neuen CFO im MAG-Team begrüßen zu dürfen. Fausto bringt umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Bergbauproduktion, mit großen Kapitalprojekten, Finanzmanagement und -kontrolle mit sich. Er bringt auch umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Joint-Venture-Management und Teamentwicklung in das Unternehmen ein und ist eine ideale Ergänzung für unser wachsendes Führungsteam. Wir freuen uns sehr, ihn bei MAG an Bord zu haben, da wir weiterhin wachsen und den Wert für unsere Aktionäre steigern wollen, indem wir Juanicipio zur Produktion führen und unser attraktives Explorationsportfolio weiter vorantreiben, sagte George Paspalas.

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com)

MAG Silver Corp. ist ein kanadisches Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochgradige bezirksgroße Silberprojekte in Nord- und Südamerika erkundet und vorantreibt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf dem Projekt Juanicipio (44 %), das gemeinsam mit Fresnillo Plc (56 %), dem Betreiber, entwickelt wird. Das Projekt befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaurevier, wo der Betreiber derzeit eine Untertagemine entwickelt und eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag errichtet. Die untertägige Minenproduktion von mineralisiertem Erschließungsmaterial begann im 3. Quartal 2020, und ein erweitertes Explorationsprogramm wird durchgeführt, das bei Juanicipio mehrere stark höffige Ziele anvisiert. MAG führt auch ein mehrphasiges Explorationsprogramm auf dem Projekt Deer Trail in Utah durch, an dem das Unternehmen zu 100 % beteiligt ist.

Für weitere Informationen im Namen der MAG Silver Corp.

Kontakt Michael J. Curlook, VP Investor Relations und Kommunikation

Tel: (604) 630-1399---

Gebührenfrei: (866) 630-1399

Website: www.magsilver.com

E-Mail: info@magsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die sich auf unsere Erwartungen beziehen hinsichtlich des Timings und der Veränderungen in der Geschäftsleitung des Unternehmens und hinsichtlich unserer Exploration, Entwicklung und Weiterentwicklung unserer Silberprojekte. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anvisieren", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Obwohl MAG davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die (direkten und indirekten) Auswirkungen von COVID-19, der Zeitplan für den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Änderungen der geltenden Gesetze, Änderungen der Rohstoffpreise, Änderungen der Mineralproduktionsleistung, Ausbeutungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, politische Risiken, Währungsrisiken und die Inflation der Kapitalkosten. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen verschiedenen Risiken, einschließlich der Tatsache, dass die Daten unvollständig sind und beträchtliche zusätzliche Arbeiten erforderlich sein werden, um die weitere Evaluierung abzuschließen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bohrungen, technische und sozioökonomische Studien und Investitionen. Der Leser wird auf die von MAG Silver bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen verwiesen, in denen diese und andere Risikofaktoren offengelegt werden. Es gibt keine Gewissheit, dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreffen werden, und Investoren sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Bitte beachten Sie: Anleger werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von MAG und anderen öffentlichen Unterlagen, die im Internet unter www.sedar.com und www.sec.gov abrufbar sind, genau zu prüfen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

LEI: 254900LGL904N7F3EL14

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64942

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64942&tr=1

