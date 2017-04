IRW-News: MAG Silver Corp.: MAG Silver berichtet die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016

IRW-PRESS: MAG Silver Corp.: MAG Silver berichtet die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016

MAG SILVER BERICHTET DIE ERGEBNISSE DES GESCHÄFTSJAHRES 2016

Vancouver, B.



C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE MKT: MAG) (MAG oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/mid,1323,Interviews/?v=297393) gibt die ungeprüften konsolidierten Finanzergebnisse des Unternehmens für das Jahr mit Ende 31. Dezember 2016 bekannt. Für nähere Angaben zum konsolidierten Konzernabschluss und dem Bericht der Geschäftsleitung zur Geschäfts- und Finanzlage auf Formblatt 40-F für das Jahr mit Ende 31. Dezember 2016 siehe die Veröffentlichungen des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) oder auf EDGAR (www.sec.gov).

Alle Beträge in tausend US-Dollar (US$) falls nicht anders angegeben.

WICHTIGSTE ERGEBNISSE DES JAHRES 2016

- Auf dem Projekt Juanicipio wurden als Ergebnis der signifikanten Erzentdeckungen unter der Bonanza Zone von Fresnillo plc (56%) und dem Unternehmen (44%) alternative Minenpläne sowie weitere Projektverbesserungen in Betracht gezogen, um den Wert der Bonanza Zone und der neuen Deep Zone zu maximieren. Die Überlegungen schließen ein die Steigerung der Nominalkapazität der Aufbereitungsanlage von 2.650 Tonnen pro Tag auf 4.000 Tonnen pro Tag und das Abteufen eines internen Schachts (oder Blindschacht), um die tiefere Zone schneller zu erreichen.

- Fresnillo hat angedeutet, dass das auf dem verbesserten Entwurf basierende Genehmigungsverfahren bereits begonnen hat und man erwartet, dass ihr Board die formelle Projektgenehmigung im zweiten Quartal 2017 erteilt. Für MAG ist geplant, die neue Ressourcenschätzung und diese Entwurfsverbesserungen in den überarbeiteten Minenplan aufzunehmen. Die Fertigstellung eines neuen technischen Berichts für das Projekt von MAG wird im zweiten Quartal 2017 zeitgleich mit der Projektgenehmigung erwartet.

- Bohrungen zur weiteren Abgrenzung der Ausdehnung der neuen Valdecanas Deep Zone wurden das Jahr hindurch fortgesetzt und die Ergebnisse im Laufe des Jahres (Pressemitteilung vom 15. August 2016) und nach Jahresende veröffentlicht (Pressemitteilung vom 14. Februar 2017). Die Ergebnisse dieser Bohrkampagnen haben: o bestätigt, dass sich die durchgehende Vererzung in den Erzgängen East und West bis unter die Valdecanas Bonanza-Grade-Vererzung (sehr hochgradige Vererzung) fortsetzt; o eine beachtliche Ausbauchung dieser tieferen Vererzung in eine gut definierte dilatante Zone erkennen lassen; und o führten zur Entdeckung des neuen Erzganges Anticipada innerhalb des Gangsystems.

- Die Genehmigung eines 20.000 Bohrmeter umfassendes Explorationsbohrprogramm in 2017 für Minera Juanicipio wird auf der Versammlung des technischen Ausschusses erwartet.

- Die Weiterentwicklung der untertägigen Zufahrtsrampe auf der Liegenschaft Juanicipio macht Fortschritte, welche die im technischen Bericht für Juanicipio vorgesehenen übertreffen. Im Dezember 2016 erreichte die Rampe den obersten Bereich des Erzgangs Valdecañas und es wurde mit der Erschließung des Liegenden begonnen.

- Im März 2016 schloss das Unternehmen eine Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von US$ 65.005 zusammen mit einer vollständig ausgeübten Mehrzuteilungsoption (zusätzlicher Bruttoerlös von US$ 9.751) für einen Gesamtbruttoerlös von US$ 74.757.

- Das Unternehmen ist weiterhin kapitalkräftig; seine flüssigen und gleichwertigen Mittel sowie seine Termineinlagen beliefen sich zum 31. Dezember 2016 sich auf insgesamt US$ 138.347.

George Paspalas, President und CEO, sagte: 2016 war in der Tat ein signifikantes und herausragendes Jahr für MAG. Das Unternehmen ist kapitalkräftig. Wir entdecken weiterhin eine potenziell hochgradige Vererzung unter der Valdecanas Bonanza Zone, die offenbleibt, und wir haben jetzt einen alternativen Projektrahmen der den Wert des Projekts von Beginn an verbessert. Wir setzen unsere sehr gute Arbeitsbeziehung zu Fresnillo fort, während wir uns in Richtung Produktion bewegen. Wir sind sehr begeistert von der Strategie zur Erkundung einiger der Greenfield-Explorationsziele auf dem Projekt Juanicipio.

FINANZERGEBNISSE - GESCHÄFTSJAHR MIT ENDE 31. DEZEMBER 2016

Zum 31. Dezember 2016 verfügte das Unternehmen über Betriebskapital in Höhe von US$ 139.141 (31. Dezember 2015: US$ 75.223) einschließlich flüssiger und gleichwertiger Mittel sowie Termineinlagen in Höhe von US$ 138.347 (31. Dezember 2015: US$ 75.424). Das Unternehmen hat momentan keine Schulden und verfügt über ausreichendes Betriebskapital, um alle seine Liegenschaften und geplanten Programme über das nächste Jahr hinaus beizubehalten.

Im Jahr mit Ende 31. Dezember 2016 wendete das Unternehmen Mittel zur Finanzierung der Vorschüsse für Minera Juanicipio auf, die sich zusammen mit den eigenen Aufwendungen von MAG für Juanicipio auf insgesamt US$ 7.363 beliefen (31. Dezember 2015: US$ 5.009). Das Unternehmen leistet entsprechend den Abrufen des Betreibers Fresnillo Barvorschüsse aus den genehmigten Joint-Venture-Budgets an Minera Juanicipio. Im Jahr mit Ende 31. Dezember 2016 wendete das Unternehmen ferner US$ 1.323 (31. Dezember 2015: US$ 2.107) für seine sonstigen Explorations- und Evaluationsliegenschaften auf.

Der Nettoverlust des Unternehmens im Jahr mit Ende 31. Dezember 2016 erhöhte sich auf US$ 55.846 (31. Dezember 2015: US$ 16.829)bzw. US$ 0,71/Aktie (31. Dezember 2015: US$ 0,24/Aktie). Dies beruht in erster Linie auf den für die Liegenschaften Cinco de Mayo (US$ 44.891nach Steuer) und Guigui (US$ 3.838 nach Steuer) verbuchten Wertminderungen.

Für Cinco de Mayo kam das Unternehmen aufgrund der ausweglosen Situation mit dem lokalen Ejido zu dem Schluss, dass mit Stand 31. Dezember 2016 die Wahrscheinlichkeit des Erhalts eines übertägigen Zugangs zur Liegenschaft unbestimmbar ist. Folglich hat das Unternehmen gemäß International Financial Reporting Standards (IFRS, Internationale Rechnungslegungsstandards) im Jahr mit Ende 31. Dezember 2016 eine Wertminderung verbucht. Das Unternehmen ist weiterhin der Ansicht, dass die Liegenschaft Cinco de Mayo ein beachtliches geologisches Potenzial besitzt, und wird ihre Mineralkonzessionen weiterhin in gutem Zustand halten. Obwohl das Unternehmen zurzeit keine Pläne zur Durchführung irgendwelcher geologischer Explorationsprogramme auf der Liegenschaft hat, werden die Bemühungen zur Wiederherstellung eines übertägigen Zugangs zur Liegenschaft fortgesetzt.

Die Aufwendungen für die anteilsbasierte Vergütung (ein zahlungsunwirksamer Posten) von Belegschaftsaktien verringerten sich im Jahr mit Ende 31. Dezember 2016 und beliefen sich auf US$ 2.263 (31. Dezember 2015: US$ 3.090). Die sonstigen Erträge und Aufwendungen für das Jahr mit Ende 31. Dezember 2016 umfassten einen Eigenkapitalverlust des Unternehmens von 44 % aus Minera Juanicipio über US$ 1.327 (31. Dezember 2015: US$ 1.366) aufgrund eines latenten Steueraufwands und eines Wechselkursverlusts.

Aktionäre können auf Anfrage und kostenlos einen Ausdruck des geprüften Jahresabschlusses beziehen. Das Formblatt 40-F des Unternehmens wurde ebenfalls beider US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingereicht.

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com) MAG Silver Corp. konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung großflächiger Projekte mit hochgradigen Mineralvorkommen, die sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko befinden. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, uns zu einem der führenden Unternehmen im Silberbergbau zu entwickeln. Im Rahmen eines Joint Ventures zwischen MAG Silver (44 %) und Fresnillo PLC (56 %) erschließen wir derzeit den Zugangsstollen, der zu den hochgradigen Silbererzgängen Valdecañas und Juanicipio im Bundesstaat Zacatecas führt. Daneben werden im Rahmen des Joint Ventures Juancipio weitere Explorationsarbeiten durchgeführt, während das Unternehmen gleichzeitig damit befasst ist, wieder einen übertägigen Zugang zu seinem im 100 %-igen Eigentum stehenden Konzessionsgebiet Cinco de Mayo im Bundesstaat Chihuahua einzurichten.

Im Namen des Board von MAG SILVER CORP.

"Larry Taddei" Chief Financial Officer

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE MKT haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser von der Geschäftsleitung verfassten Pressemitteilung geprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze gelten können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem Aussagen zur künftigen Mineralgewinnung, zu potenziellen Reserven, den voraussichtlichen Terminen, an denen die Rampe erwartungsgemäß die Ebene des stufenförmigen Erzgangsystems Valdecañas erreicht; den erwarteten Auswirkungen der Ergebnisse der Explorationsbohrungen; den Explorationsbohrungen; den Abbauaktivitäten und anderen zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer durch Worte gekennzeichnet wie versuchen, veranschlagen, planen, weiterhin, schätzen, erwarten, können, werden, beabsichtigen, vorhersagen, potenziell, abzielen, die Absicht haben, könnte, dürfte, sollte, glauben und ähnliche Ausdrücke. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich davon unterscheiden, was in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt. Obwohl MAG der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf begründeten Annahmen basieren, stellen diese Aussagen keine Garantie für die künftige Performance dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, umfassen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Änderungen bei der Leistung der Mineralgewinnung, Abbau- und Explorationserfolge, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, politische Risiken, Währungsrisiken und Kosteninflation. Ferner unterliegen die zukunftsgerichteten Aussagen verschiedenen Risiken wie dem Risiko, dass Daten unvollständig sind und dass erhebliche Zusatzarbeiten erforderlich sind, um die weitere Evaluation durchzuführen, unter anderem für Bohrungen, Engineering und sozioökonomische Untersuchungen und Investitionen. Wir verweisen die Leser auf die Veröffentlichungen des Unternehmens bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, in denen diese und andere Risikofaktoren offengelegt werden. Es besteht keine Gewissheit, dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreffen werden; daher sollten sich die Anleger nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Vorsorglicher Hinweis für Anleger zu den Schätzungen von angezeigten Ressourcen

In dieser Pressemeldung wird der Begriff "angezeigte Ressourcen" verwendet. MAG weist die Anleger darauf hin, dass dieser Begriff von den kanadischen Regulierungsbehörden (gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects) anerkannt und sogar verlangt wird, bei der U.S. Securities and Exchange Commission jedoch keine Gültigkeit hat. Die Anleger dürfen nicht davon ausgehen, dass Minerallagerstätten dieser Kategorie zur Gänze oder auch nur zum Teil tatsächlich in Reserven umgewandelt werden können.

Vorsorglicher Hinweis für Anleger zu den Schätzungen von abgeleiteten Ressourcen

In dieser Pressemeldung wird der Begriff "abgeleitete Ressourcen" verwendet. MAG weist die Anleger darauf hin, dass dieser Begriff von den kanadischen Regulierungsbehörden (gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects) anerkannt und sogar verlangt wird, bei der U.S. Securities and Exchange Commission jedoch keine Gültigkeit hat. Die Anleger dürfen nicht davon ausgehen, dass Minerallagerstätten dieser Kategorie zur Gänze oder auch nur zum Teil tatsächlich in Reserven umgewandelt werden können. Zudem sind abgeleitete Ressourcen hinsichtlich ihrer Existenz sowie ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Verwertbarkeit mit größeren Unsicherheiten behaftet. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass alle abgeleiteten Mineralressourcen, oder auch nur Teile davon, jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet werden. Gemäß den kanadischen Bestimmungen stellen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nicht notwendigerweise die Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien bzw. wirtschaftliche Studien dar (mit Ausnahme eines Preliminary Assessment gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101). Anleger dürfen nicht annehmen, dass alle oder Teile der abgeleiteten Mineralressourcen existieren bzw. aus wirtschaftlicher oder rechtlicher Sicht förderbar sind.

Bitte beachten Sie: Die Anleger werden dringend aufgefordert, die in den Geschäfts- und Quartalsberichten und sonstigen Veröffentlichungen des Unternehmens offengelegten Informationen genau zu prüfen; diese sind online unter www.sedar.com und www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html zugänglich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

