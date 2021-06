IRW-News: Lynx Global Digital Finance Corp. : DA5, Tochtergesellschaft von Lynx Global, meldet Partnerschaft mit GCash von Globe Telecom

IRW-PRESS: Lynx Global Digital Finance Corp.



: DA5, Tochtergesellschaft von Lynx Global, meldet Partnerschaft mit GCash von Globe Telecom

Vancouver (British Columbia), 8. Juni 2021. Lynx Global Digital Finance Corporation (CSE: LYNX, OTC Pink: CNONF, FWB: 3CT0) (Lynx oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Direct Agent 5 Inc. (DA5) die Integration der E-Wallet GCash (GCash) in die Infrastruktur der physischen Standorte von DA5 und seine beiden App-Plattformen abgeschlossen hat. Laut Untersuchungen von App Annie, einer globalen Autorität beim Ranking digitaler Anwendungen (Apps), ist GCash auf den Philippinen zur Nummer eins unter den Finanz-Apps geworden und zählt zu den besten Apps des Landes insgesamt - sowohl für Android- als auch für iOS-Plattformen.

Wie die Philippines News Agency am 15. Februar 2021 berichtete, sagte Mynt, der Betreiber von GCash die eine Tochtergesellschaft von Globe Telecom Inc. ist: Seine Basis an registrierten Nutzern ist bis Ende 2020 auf über 33 Millionen angewachsen - eine Steigerung von 65 Prozent gegenüber den 20 Millionen Nutzern Ende 2019. GCash hat seine Ziele im Jahr 2020 mit einem Transaktionswert von über 1 Billion PHP übertroffen - mit einem täglichen Bruttotransaktionswert von 7,5 Milliarden PHP als Spitzenwert und mit über 6 Millionen Transaktionen pro Tag. Zu den Transaktionen zählen unter anderem Bargeldeinzahlungen, Zahlungen, Bankgeschäfte und Geldtransfers.

Christopher Aldaba, President von Asia-Pacific for Lynx Global, sagte: Die Möglichkeiten, die das Netzwerk von DA5 bietet, passen perfekt zu den Anforderungen von GCash. Die 2.350 ständig wachsenden inländischen physischen Niederlassungen von DA5 bieten GCash-Nutzern eine landesweite geografische Abdeckung für den Zugang zu Ein-/Auszahlungsstandorten für Offline-Transaktionen. Sowohl die App DA5 als auch die kürzlich veröffentlichte App Swipe bieten GCash eine Plattformlösung, um GCash für Online- und mobile E-Wallet-Transaktionen zu ermöglichen. Angesichts der jüngsten raschen Integration der DA5-Schienen an internationalen physischen Standorten in allen Teilen der Welt kann GCash nun die Nutzung seiner E-Wallet von Filipinos für physische Ein-/Auszahlungen oder digitale oder mobile E-Wallet-Transaktionen auf jenen internationalen Märkten ermöglichen, in denen DA5 seine Netzwerkinfrastruktur integriert hat - meines Wissens kann unsere Partnerschaft mit DA5 GCash erstmals dabei behilflich sein, global zu expandieren.

Wie ich kürzlich erklärte, habe ich seit meinem Wechsel zu Lynx Global meine Marke bereits direkt nach Vietnam, Kanada, Australien und Singapur expandiert. Darüber hinaus habe ich kürzlich eine Partnerschaft bekannt gegeben, die DA5 die Möglichkeit gibt, die DA5-Finanzschienen und die App DA5 in ein zusätzliches globales Netzwerk von über 320.000 physischen Ein-/Auszahlungsstandorten zu integrieren. Diese Partnerschaft mit GCash bietet beträchtliches Potenzial für wechselseitige Vorteile. GCash ist heute zweifelsohne die am weitesten verbreitete E-Wallet auf den Philippinen. DA5 expandiert intensiv auf internationale Märkte und dabei können unsere globalen Integrationen GCash die Plattform bieten, um seine Präsenz global zu erweitern. Das ist eine echte Win-win-Situation für GCash und DA5 - wir sind zweifelsohne zwei erstklassige innovative philippinische Unternehmen, sagte Raymond Babst, Founder und CEO von DA5.

Laut einem Bericht von ResearchandMarkets.com wurde der Markt für mobile Wallets im Jahr 2019 auf über 1 Billion US$ geschätzt und wird bis 2027 voraussichtlich über 7,5 Billionen US$ erreichen, wobei er von 2020 bis 2027 mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 28,2 % wachsen soll.

Wie Statista am 12. Mai 2021 bekannt gab, machten digitale und mobile Wallets im Jahr 2020 etwa 45 % der globalen E-Commerce-Zahlungstransaktionen aus, was die digitale Wallet zur mit Abstand beliebtesten Online-Zahlungsmethode der Welt macht. Dieser Anteil soll bis 2024 auf über 50 % steigen. Digitale und mobile Wallets waren weltweit die erste Wahl beim Online-Einkauf - zum Beispiel war die digitale oder mobile Wallet in der Asien-Pazifik-Region am beliebtesten, wo sie im Jahr 2020 etwa 60 % der E-Commerce-Transaktionen ausmachte.

ÜBER LYNX DIGITAL GLOBAL FINANCE:

Lynx ist bestrebt, durch die Integration in seine digitale Zahlungsplattform ein führender Anbieter von Finanztechnologien, Lösungen und Dienstleistungen für große Händler, Finanzinstitute und andere B2B-Branchenpartner zu werden. Das Angebot des Unternehmens zu Lösungen im Zahlungsverkehr wird durch eine breite Palette von Technologien und Dienstleistungen zu Zahlungsmöglichkeiten unterstützt. Das Unternehmen unterhält zielgerichtete Beziehungen im Bank- und Fintech-Bereich in der Region ASEAN und Ozeanien einer Region mit einer Bevölkerung von annähernd 700 Millionen Menschen, denen Lynx einen Standort für ein Finanznetzwerk bieten kann, um eine globale traditionelle und digitale Finanzinfrastruktur zu warten und zu betreiben. Durch die Zusammenarbeit mit ausgewählten Banken und EWI-Partnern ist das Unternehmen in der Lage, eine digitale Zahlungsplattform mit einer Vielzahl an Lösungen im Zahlungsverkehr, wie z.B. Akquisition von Händlern, Kartenausgabe, Überweisung und Devisen und Verwaltung digitaler Anlagen, einschließlich Dienstleistungen wie die Digitale Brieftasche, anzubieten. Das Unternehmen strebt ein organisches Wachstum an und prüft gleichzeitig potenzielle strategische Übernahmen, die wichtige Technologieanwendungen, weitere Dienstleistungen und Umsätze bescheren können, die das bestehende Angebot ergänzen oder verbessern und den Weg zu einer zukünftigen Profitabilität potenziell steigern oder beschleunigen können. Obwohl Lynx der Auffassung ist, dass für die strategischen Initiativen des Unternehmens in naher Zukunft beträchtliche Möglichkeiten bestehen, kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass die Ziele erreicht werden oder dass die zugrunde liegenden Bemühungen oder Vereinbarungen erfolgreiche oder positive Ergebnisse liefern, sofern sie umgesetzt werden.

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Bestimmte Informationen, die hierin enthalten sind, können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen, einschließlich in Bezug auf der Umsatzprognosen von BRB, sowie die Ziele und Absichten von Lynx. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie z.B. wird sein oder Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen werden, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf der Einschätzung des Unternehmens und unterliegen sowohl bekannten als auch unbekannten Risiken sowie Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitäts- und Leistungsniveau bzw. die Erfolge von Lynx erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu zählen unter anderem auch Investitionsaufwendungen, anderweitige Kosten bzw. abgeleitete Prognosen für die Zukunft. Das Unternehmen weist außerdem darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und Regierungsvorschriften. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Lynx hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

