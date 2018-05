IRW-News: Lottogopher Holdings Inc. : LottoGopher Holdings investiert 1 Million kanadische Dollar in GreenTec Holdings

IRW-PRESS: Lottogopher Holdings Inc.



LottoGopher Holdings investiert 1 Million kanadische Dollar in GreenTec Holdings

Erstes Investment in die wachstumsstarke Cannabisbranche Kanadas

VANCOUVER - 1. Mai 2018 - LottoGopher Holdings Inc. (LottoGopher oder das Unternehmen) (CSE: LOTO) (OTCQB: LTTGF) (Frankfurt: 2LG) - ein Messenger-Dienst der Lotteriebranche, mit dem Lotteriescheine von staatlich konzessionierten Lotterien einfach online bestellt und verwaltet werden können - hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Investition in Höhe von 1.000.000 CAD in die Firma GreenTec Holdings (GTEC Holdings oder GTEC) abgeschlossen hat. Die entsprechenden Bezugsrechtszertifikate (Subscription Receipts) wurden zum Preis von 1,50 Dollar pro Subscription Receipt verkauft. Jede Subscription Receipt-Einheit besteht aus einer Stammaktie (Aktie) des Unternehmens und der Hälfte (1/2) eines Aktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant ist ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den entsprechenden Inhaber innerhalb von 24 Monaten nach dem Datum, an dem die Bedingungen zur Freigabe der hinterlegten Aktien erfüllt wurden, zum Erwerb einer Aktie zum Preis von 2,50 Dollar.

GTEC Holdings ist eine private Gesellschaft mit Firmensitz in Kelowna (British Columbia). Die Mission von GTEC ist es, lizenzierte Hersteller von Cannabismarken im KMU-Sektor zu ermitteln und zu konsolidieren. GTEC ist der Ansicht, dass sich diese als Hauptlieferanten des Einzelhandels sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene etablieren werden. Das Unternehmen verfügt derzeit in Kanada über Erweiterungskapazitäten auf mehr als 23.000.000 Quadratfuß Grundfläche und ist zu 100 % an folgenden Gesellschaften beteiligt: GreenTec Bio-Pharmaceuticals Corp., Grey Bruce Farms Incorporated, Zenalytic Laboratories Ltd., Falcon Ridge Naturals Ltd., Tumbleweed Farms Corp. und Alberta Craft Cannabis Inc. (vormals Grenex Pharms Inc.). Das engagierte Team von GTEC kann Erfahrungen in allen Bereichen der Branche - von der Finanzierung über den Betrieb bis hin zur Optimierung zahlreicher Lizenzhersteller - vorweisen und konnte bereits einige Erfolge im Aufbau und in der Börsennotierung verschiedener legaler Cannabisunternehmen an den kanadischen Börsen CSE und TSX.V verbuchen. Gemeinsam verfügt das Expertenteam über verschiedenste Qualifikationen und besteht aus erfolgreichen Risikokapitalgebern, Forschungsspezialisten mit Doktorratsstudium, Aufzuchtexperten, Führungskräften der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie ehemaligen Gesetzesvollzugsbeamten. Nähere Informationen über GTEC finden Sie auf www.gtec.co.

Nachfolgend einige Zusatzinformationen zu den Tochterunternehmen von GTEC:

GrenEx Farms

Edmonton, AB

GrenEx Farms, eine 100 %-Tochter von GTEC Holdings, hat am 29. September 2017 von der zuständigen Behörde - dem Office of Medical Cannabis (OMC) - seine Aufzuchtlizenz erhalten. GrenEx verfügt über eine voll ausgebaute und betriebsbereite Anlage mit 14.000 Quadratfuß Nutzfläche, in der im Kleinbetrieb eine Jahresmenge von rund 1300 kg hochwertigem Cannabis produziert werden können. Der aktuelle Standort ist erweiterbar bzw. ausbaufähig. GTEC hat den Aufzuchtbetrieb in der Anlage bereits gestartet und wird bei Health Canada einen Antrag für einen sekundären Standort einreichen. Dabei soll das Erweiterungspotenzial des GTEC-Portfolios auf mehr als 20.000.000 Quadratfuß genutzt werden.

GreenTec Bio-Pharmaceuticals

Kelowna, BCBesuchen Sie die Webseite

GreenTec Bio-Pharmaceuticals ist das wichtigste Tochterunternehmen von GTEC. Als 100 %-Tochter errichtet GreenTec derzeit eine Anlage auf 20.000 Quadratfuß Nutzfläche, die den einschlägigen ACMPR-Vorschriften (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations) von Health Canada entspricht. GreenTec verfügt außerdem über Expansionskapazitäten für einen zweiten Standort auf 160 Acres Grundfläche in North Okanagan sowie einen dritten Standort auf 35 Acres Grundfläche entlang des Trans Canada Highway in Revelstoke (British Columbia).

Falcon Ridge Farms

Kelowna, BC

Falcon Ridge ist ein zertifizierter Biolandbaubetrieb in Kelowna (British Columbia), der sich auf die Aufzucht der Pflanze Echinacea Angustifolia (Sonnenhut) sowie auf die Herstellung von Bioprodukten auf Basis von Echinacea spezialisiert hat. Der Betrieb von Falcon Ridge entspricht den GMP- und HACCP-Richtlinien und garantiert so eine entsprechende Produktsicherheit. Das Unternehmen verfügt derzeit über drei NHP-Produktlizenzen von Health Canada. GTEC hat bereits entsprechende Pläne ausgearbeitet, um auf der Liegenschaft einen Produktionsbetrieb mit 10.000 Quadratfuß Nutzfläche zu errichten, in dem jährlich 1 Million Gramm Cannabis aus dem Biolandbau geerntet werden sollen.

Grey Bruce Farms

Kincardine, ON

Grey Bruce Farms, ein 100 %-iges Tochterunternehmen von GTEC Holdings, errichtet derzeit einen ACMPR-konformen Kleinbetrieb mit 15.000 Quadratfuß Nutzfläche für die Aufzucht von Cannabis, der sich auf einer 6 Acres großen Liegenschaft im Grey Bruce County (Ontario) befindet. Grey Bruce Farms wird eine sorgfältige Aufzucht von Cannabis sicherstellen, wie man sie von einem kleinen landwirtschaftlichen Familienbetrieb erwartet.

Tumbleweed Farms

Chase, BC

Tumbleweed Farms, ein 100 %-iges Tochterunternehmen von GTEC Holdings, errichtet derzeit einen ACMPR-konformen Kleinbetrieb mit 10.000 Quadratfuß Nutzfläche für die Cannabisaufzucht, der sich auf einer 22 Acres großen Liegenschaft in Chase (British Columbia) befindet. Tumbleweed Farms wird sich der natürlichen Ressourcen bedienen, welche die Provinz British Columbia zu bieten hat. Dazu zählt eine ausreichende Versorgung mit reinem und klarem Wasser auf dem Konzessionsgelände sowie regional hergestellte Nährmedien und Düngemittel. Tumbleweed Farms ist außerdem nur rund 8 km vom Trans Canada Highway entfernt, was die Transportlogistik für die Verbringung der Produkte nach Lower Mainland in den Norden der Provinz British Columbia oder in die Provinz Alberta vereinfacht.

Zen Labs

Kelowna, BC

Zen Labs ist ein Analyselabor mit Sitz in Kelowna (British Columbia). Zen Labs ist derzeit mit Renovierungsmaßnahmen und mit der Erneuerung und Aufrüstung bestimmter Analyseinstrumente befasst. Das Labor wird die Behörde (Office Of Controlled Substances) umgehend informieren, sobald es für die Lagerung und Analyse der Cannabisprodukte bereit ist. Derzeit wird Zen Labs im Vollbetrieb als Testlabor für Umweltanalysen und mikrobielle Analysen geführt. Zen Labs wird außerdem eine Extraktionslizenz beantragen, um Produkte für den GTEC-Konzern herstellen und verfeinern zu können.

Über LottoGopher

LottoGopher ist ein Messenger-Service der Lotteriebranche, mit dem Nutzer Lotterietickets in ihrem Bundesstaat mittels Bankomat- oder Kreditkarte ganz einfach online bestellen und verwalten können. LottoGopher bietet Einzelpersonen die Möglichkeit, Zahlen auszuwählen und über eine sichere Verbindung Tickets für die offiziellen Lotterieziehungen in Kalifornien zu bestellen. Nutzer können so ganz einfach ihre Tickets und ihre Gewinne im Auge behalten. Bei LottoGopher haben Personen die Möglichkeit, entweder alleine zu spielen und ein Einzelticket zu kaufen oder aber öffentliche oder private Online-Gruppen zu bilden bzw. sich diesen anzuschließen und so an Pool-Gewinnziehungen der kalifornischen Lotterien - wie z.B. Mega Millions, Powerball und SuperLotto Plus - teilzunehmen. LottoGopher bietet Mitgliedschaften, bei denen kalifornische Bürger mehrere Tickets von verschiedenen Lotterien erwerben können. Außerdem können sich die Mitglieder von LottoGopher jederzeit über aktuelle Ziehungen informieren, ihre Tickets nachverfolgen und Gewinne einsammeln. Die Mitglieder haben exklusiven Zugriff auf Strategien, wie sie von Profispielern eingesetzt werden, erhalten Jackpot-Alerts, Neuigkeiten aus dem Lotteriesektor und werden über Glückszahlspiele und über den Finanzstatus der Gewinner informiert.

Für das Board von LottoGopher Holdings Inc.

James Morel

President, CEO & Director

Weitere Informationen erhalten Sie auf LottoGopher.com, Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn. Anleger können sich unter LottoGopher.com/investor näher informieren.

Kontaktdaten

Anlegerkontakt

Stephen Hart

Investor Relations

ir@lottogopher.com

917-658-7878

Medienkontakt

Jane Tattersall

LottoGopher

jane@lottogopher.com

866-LOTTO-GO

Firmensitz

3807 Wilshire Blvd. Suite 705

Los Angeles CA, USA

90010

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die - sofern es sich nicht um historische Tatsachen handelt - zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Dazu zählen auch Aussagen zu Privatplatzierungen. Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem auch finanzielle und andere Prognosen, Aussagen über die Expansionspläne sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder die wirtschaftliche Performance bzw. darauf basierende Annahmen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen der Unternehmensführung, die aus Erfahrungen, der Beobachtung historischer Trends, der derzeitigen Situation und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderen Faktoren, welche die Unternehmensführung unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, resultieren, die sich jedoch als unrichtig erweisen könnten.

Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt erwähnt wurden. Was die Pläne des Unternehmens zur Änderung seines Geschäftsmodells anbelangt, so könnten sich auch Risiken dadurch ergeben, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, zusätzliche Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen aufzutreiben bzw. Investitionsmöglichkeiten in den Kryptowährungs-, Blockchain-Technologie- und Cannabisbranchen zu orten und auszuhandeln. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Außerdem beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen ausschließlich auf den Zeitpunkt, zu dem sie getätigt werden. Es tauchen von Zeit zu Zeit neue Faktoren auf und es ist der Unternehmensführung nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusehen und die Auswirkung jedes einzelnen dieser Faktoren auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Voraus zu bewerten bzw. festzustellen, inwieweit ein Faktor alleine oder in Verbindung mit anderen Faktoren dazu führen könnte, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichtete Aussagen unterscheiden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um damit zukünftigen Informationen, Ereignissen, Ergebnissen, Umständen oder anderen Gegebenheiten, die nach den hier veröffentlichten Informationen eintreten, oder unerwarteten Ereignissen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird ist gesetzlich vorgeschrieben bzw. wird in den einschlägigen Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Canadian Stock Exchange (CSE) hat den Sachverhalt der Transaktion in keinster Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt. Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

