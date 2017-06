IRW-News: Lottogopher Holdings Inc. : LottoGopher Holdings Inc. informiert über Marketingmaßnahmen

IRW-PRESS: Lottogopher Holdings Inc.



: LottoGopher Holdings Inc. informiert über Marketingmaßnahmen

VANCOUVER - 6. Juni 2017 - LottoGopher Holdings Inc. (LottoGopher oder das Unternehmen) (CSE: LOTO) (Frankfurt: 2LG) freut sich, die Anleger über aktuelle Marketingmaßnahmen zu informieren. Wir freuen uns schon riesig darauf, unsere Spieleplanung mit einem umfassenden Programm umzusetzen, das die Berichterstattung in den Medien, Marketinginitiativen in Zusammenarbeit mit Meinungsbildnern und digitalen Medien, sowie Sponsoring- und Förderaktivitäten in Verbindung mit Sportteams und in Kalifornien bekannten Persönlichkeiten beinhaltet, erklärt President & CEO James Morel. Die Werbe- und Neuorientierungsmaßnahmen werden fortgesetzt, um eine Präsenz in den wichtigsten digitalen Medienkanälen und Social-Media-Plattformen - u.a. in Markenvideoinhalten - zu erreichen.

Programm mit Meinungsbildnern

Das Unternehmen lanciert eine umfangreiche digitale Marketinginitiative mit der kalifornischen Bevölkerung als Zielgruppe. LottoGopher schließt Partnerschaften mit Meinungsbildnern - dazu zählen sowohl Luxusmarken als auch Prominente - und ermittelt mit Hilfe demographischer und psychographischer Daten gezielt jene Persönlichkeiten und Marken, die in der Lage sind, den Datenverkehr und die Konversionsraten bei den wichtigsten Zielgruppen zu steigern.

Promotion

LottoGopher wird derzeit von Scott Disick, einem wichtigen Meinungsbildner in Kalifornien, promotet. Disick ist in der Unterhaltungsbranche und im TV eine bekannte Größe. Er war bereits in der Reality-Show Keeping Up with the Kardashians zu sehen und kann auf seinem Instagram-Account knapp 20 Millionen Follower verbuchen. Disick wurde für ein Jahr unter Vertrag genommen.

Berichterstattung in den Medien

James Morel wurde vor kurzem vom TV-Sender Cheddar interviewt, wo er über das Geschäftsmodell des Unternehmens und über den aktuellen Börsengang des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange berichtete. Cheddar verfolgt als TV-Sender einen einzigartigen Live-Ansatz bei der Berichterstattung im Technologie-, Medien- und Unterhaltungssektor. Im Rahmen der täglichen Live-Börsenberichterstattung von der New York Stock Exchange werden unter anderem exklusive Interviews mit CEOs und Firmengründern gesendet. Hier geht es zum Interview auf Cheddar.

Online-Lotterie

In den USA - wo der Lotteriesektor ein Marktvolumen von 70 Milliarden Dollar verbuchen kann - ist in 43 von 44 Bundesstaaten, wo Gewinnspiele erlaubt sind, der Online-Kauf von Lotterietickets nicht möglich. Als Drittunternehmen bietet LottoGopher einen Messenger-Service, der für seine Mitglieder Tickets in den Läden erwirbt und damit die Lotteriebranche in den jeweiligen Bundesstaaten revolutioniert. Das Umsatzmodell von LottoGopher basiert auf einer Mitgliedschaft; die Konsumenten bezahlen als Mitglieder denselben Preis für ein Ticket wie direkt im Laden. Die Mitglieder können in Lotterie-Pools einsteigen oder ihre eigenen Lotterie-Pools einrichten, Zahlen als Treffer oder Nieten einstufen und Abos buchen, um automatisch in ihrer Lieblingslotterie mitzuspielen. Lotteriespiele wie Powerball und Mega Millions, die es in mehreren US-Bundesstaaten gibt, werden wegen ihrer beträchtlichen Jackpot-Gewinne und ihrer günstigen Ticketpreise immer beliebter.

Über LottoGopher

LottoGopher ist ein Messenger-Service der Lotteriebranche, mit dem Nutzer Lotterietickets in ihrem Bundesstaat mittels Bankomat- oder Kreditkarte ganz einfach online bestellen und verwalten können. LottoGopher bietet Einzelpersonen die Möglichkeit, Zahlen auszuwählen und über eine sichere Verbindung Tickets für die offiziellen Lotterieziehungen in Kalifornien zu bestellen. Nutzer können so ganz einfach ihre Tickets und ihre Gewinne im Auge behalten. Bei LottoGopher haben Personen die Möglichkeit, entweder alleine zu spielen und ein Einzelticket zu kaufen oder aber öffentliche oder private Online-Gruppen zu bilden bzw. sich diesen anzuschließen und so an Pool-Gewinnziehungen der kalifornischen Lotterien - wie z.B. Mega Millions, Powerball und SuperLotto Plus - teilzunehmen. LottoGopher bietet Mitgliedschaften, bei denen kalifornische Bürger mehrere Tickets von verschiedenen Lotterien erwerben können. Außerdem können sich die Mitglieder von LottoGopher jederzeit über aktuelle Ziehungen informieren, ihre Tickets nachverfolgen und Gewinne einsammeln. Die Mitglieder haben exklusiven Zugriff auf Strategien, wie sie von Profispielern eingesetzt werden, erhalten Jackpot-Alerts, Neuigkeiten aus dem Lotteriesektor und werden über Glückszahlspiele und über den Finanzstatus der Gewinner informiert.

Für das Board von LottoGopher Holdings Inc.

James Morel President, CEO & Director

Weitere Informationen erhalten Sie auf LottoGopher.com, Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn. Anleger können sich unter LottoGopher.com/investor näher informieren.

Kontaktdaten

Anlegerkontakt Erin Ostrom, Investor Relations erin@lottogopher.com 888-656-8864

Medienkontakt Lacy Gallagher, Blast PR lacy@blastpr.com 252-467-5220

Firmensitz 3807 Wilshire Blvd. Suite 705 Los Angeles CA, USA 90010

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die - sofern es sich nicht um historische Tatsachen handelt - zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen im Hinblick auf das Börsenlisting des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange. Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem auch finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder die wirtschaftliche Performance bzw. darauf basierende Annahmen enthalten. In diesem Prospekt sind Begriffe enthalten wie vielleicht, würde, könnte, wird, vermutlich, außer, erwartet, glaubt, beabsichtigt, plant, schätzt, Prognose und andere ähnliche Ausdrücke, die auf zukunftsgerichtete Informationen hindeuten. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen der Unternehmensführung, die aus Erfahrungen, der Beobachtung historischer Trends, der derzeitigen Situation und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderen Faktoren, welche die Unternehmensführung unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, resultieren, die sich jedoch als unrichtig erweisen könnten.

Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt erwähnt wurden. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Außerdem beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen ausschließlich auf den Zeitpunkt, zu dem sie getätigt werden. Es tauchen von Zeit zu Zeit neue Faktoren auf und es ist der Unternehmensführung nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusehen und die Auswirkung jedes einzelnen dieser Faktoren auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Voraus zu bewerten bzw. festzustellen, inwieweit ein Faktor alleine oder in Verbindung mit anderen Faktoren dazu führen könnte, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichtete Aussagen unterscheiden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um damit zukünftigen Informationen, Ereignissen, Ergebnissen, Umständen oder anderen Gegebenheiten, die nach den hier veröffentlichten Informationen eintreten, oder unerwarteten Ereignissen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird ist gesetzlich vorgeschrieben bzw. wird in den einschlägigen Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Canadian Stock Exchange (CSE) hat den Sachverhalt der Transaktion in keinster Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt. Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40001 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40001&tr=1

