IRW-News: Loopshare Ltd.: LOOPShare erhält Bestandsfinanzierung für Scoot-E-Bikes®

Weitere Suchergebnisse zu "LOOPSHARE LTD":

IRW-PRESS: Loopshare Ltd.: LOOPShare erhält Bestandsfinanzierung für Scoot-E-Bikes®

LOOPShare erhält Bestandsfinanzierung für Scoot-E-Bikes®

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.





Vancouver, BC - 9. März 2020 - LOOPShare Ltd. (TSX:LOOP) (OTC:LPPPF) (WKN:A2PTCW) (LOOPShare oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Bestandsfinanzierung über einen Betrag von 300.000 CAD abschließen konnte, die zum Kauf von weiteren Scoot-E-Bikes zum Weiterverkauf verwendet werden soll. Das Scoot-E-Bike ist erhältlich über die firmeneigene Webseite www.scootebike.ca und in ausgewählten London Drogs Filialen. Die Bestandsfinanzierung erlaubt es dem Unternehmen seinen Bestand and Scoot-E-Bikes signifikant zu erhöhen und damit die weiterhin starke Nachfrage zu bedienen.

Die Finanzierung für das weitere Inventar wird von einem nahestehenden Geldgeber bereitgestellt, und zwar in Form einer neu ausgegebenen konvertierbaren Anleihe (convertible debenture) mit einem Basisbetrag von 300.000 CAD. Die Vertragsbedingungen beinhalten folgende Punkte:

- Laufzeit von einem Jahr ab dem Zeitpunkt der Unterschrift. Der Basisbetrag, zusammen mit aufgelaufenen und unbezahlten Zinsbeträgen ist zum Datum des Laufzeitendes zahlbar, insofern dieser nicht bereits vor Ablauf der Frist konvertiert wurde;

- Die konvertierbare Anleihe beinhaltet Zinsen zu einem Zinssatz von 10% pro Jahr. Die Zinsen sind ebenfalls zum Datum des Laufzeitendes zahlbar, insofern die Anleihe nicht bereits früher konvertiert wurde;

- Der Basisbetrag der Anleihe kann vom Geldgeber in Class A Stammaktien des Unternehmens konvertiert werden, und zwar zu einem Preis von 0,50 CAD pro Aktie.

- Insgesamt können 600.000 Aktienkaufoptionen (warrants) an den Geldgeber ausgegeben werden. Jeder Warrent gibt das Recht auf Konvertierung in eine zusätzliche Aktie zu einem Ausgabepreis von 0,50 CAD pro Option und mit Gültigkeit von einem Jahr ab dem Tag der Unterschrift;

- Die aufgelaufenen und unbezahlten Zinszahlungen können in Aktien konvertiert werden und zwar zu dem zum Zeitpunkt der Konvertierung aktuellen Marktpreis. (Der Marktpreis wird definiert durch die Vorgaben des TSX Venture Exchanges);

- Die Einnahmen aus der Anleihe werden dazu genutzt werden, weitere Scoot-E-Bikes zu kaufen; und

- Die Anleihe ist gegen das inventar des Unternehmens an Scoot-E-Bikes und die Erlöse aus deren Verkaufs abgesichert

Die in dieser Pressemeldung dargelegte Transaktion ist abhängig von der Genehmigung durch die jeweils verantwortliche Börse.

Über LOOPShare:

LOOPShare Ltd. ist ein aufstrebender globaler Marktführer im Bereich des Ridesharings, der Mikromobilität und der nachhaltigen Transportdienstleistungen. Mehr zum Unternehmen unter:

Web: www.loopscooters.com

Facebook: @loopelectricscooters

Instagram: @loopelectricscooters

Twitter: @loopescooters

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Email: info@loopshareltd.com

Tel: +1 604-568-1598

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von Aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für kleine und mittelgroße börsennotierte Unternehmen in Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter https://akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise zu in die Zukunft gerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "vorausschauende Informationen" über erwartete Entwicklungen und Ereignisse im Zusammenhang mit LOOPShare Ltd. (oder das "Unternehmen"), die in der Zukunft eintreten können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über den Einsatz von Elektrorollern, die Arten von E-Roller-Dienstleistungen, die das Unternehmen anzubieten beabsichtigt, und die Wachstumspläne des Unternehmens.

In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie "erwartet", "beabsichtigt", "antizipiert" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder es wird angegeben, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen "würden" oder "könnten". Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorausschauenden Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die sich unter anderem auf die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Anwendbarkeit des Geschäftsmodells des Unternehmens, den rechtzeitigen Erhalt staatlicher Genehmigungen und Lizenzen, den rechtzeitigen Erhalt von E-Scootern durch das Unternehmen, den Erfolg des Betriebs, die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsplan wie beabsichtigt umzusetzen, die Fähigkeit des Unternehmens, Zugang zu Finanzierungen zu erhalten, und die Auswirkungen des Wettbewerbs beziehen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, können sie sich als nicht korrekt erweisen.

Vorausblickende Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausblickenden Informationen zum Ausdruck gebrachten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören Risiken in Bezug auf höhere Gewalt, die Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen, sich ändernde Bedingungen in der Transportindustrie, Erhöhungen der Betriebskosten, Terrorismus, Währungsschwankungen, Zinssätze, spezifische Risiken in der Transportindustrie, die Fähigkeit, qualifiziertes Management und Personal zu finden, Arbeitskonflikte, behördliche Risiken, einschließlich Risiken in Bezug auf den Erwerb der erforderlichen Lizenzen, Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken, einschließlich des Risikos, dass die Finanzierung nicht erreicht werden kann, sowie die zusätzlichen Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" der Unterlagen des Unternehmens bei den zuständigen kanadischen Wertpapierbehörden angegeben sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausblickenden Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf vorausblickende Informationen verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt. Mit Ausnahme der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) haben die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

Scoot-E-Bike® ist ein von LOOPShare Ltd. registrierter Markenname.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51212

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51212&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5435272045

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.