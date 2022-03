IRW-News: Looking Glass Labs Ltd.: Looking Glass Labs beruft Ben Yu in das Advisory Board

IRW-PRESS: Looking Glass Labs Ltd.: Looking Glass Labs beruft Ben Yu in das Advisory Board

Außerdem wird der Chief Creative Officer des Unternehmens, Jason Nguyen, am 18. März 2022 auf dem Nas Summit einen Vortrag halten und bei der Veranstaltung im Address Sky View Hotel in Dubai einen Workshop geben

Vancouver, British Columbia - 17. März 2022 - Looking Glass Labs Ltd. (LGL oder das Unternehmen) (NEO: NFTX) (FWB: H1N), eine führende Web3-Plattform, die sich auf eine nicht-fungible Token-Architektur (NFT), immersive Metaverse-Umgebungen, Play-to-Earn-Tokenization und virtuelle Asset-Lizenzgebührenströme spezialisiert hat, freut sich, die Ernennung von Ben Yu als neues Mitglied seines strategischen Advisory Boards (das Advisory Board) bekannt zu geben. Herr Yu ist Stipendiat des Thiel-Fellowship und hat sich als erfolgreicher Business Content Creator einen Namen gemacht. LGL ist aktiv bestrebt, seine internationale Präsenz im Rahmen seiner Geschäftsaktivitäten in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) auszubauen. Daher geht das Unternehmen davon aus, dass Herr Yu dazu beitragen wird, die Wettbewerbsstrategie des Unternehmens zu gestalten, gezielt neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, Ertragsströme zu optimieren und die langfristige Wertschöpfung voranzutreiben.

Ben Yu ist einer der ersten Stipendiaten des Thiel Fellowship, eines mit 100.000 USD dotierten Stipendiums, das der PayPal-Gründer Peter Thiel an 20 Unternehmer, die nicht älter als 20 Jahre sind, vergibt. Nachdem Herr Yu sein Harvard-Studium abgebrochen hatte, brachte er Sprayable auf den Markt, das erste aktuelle Energie- und Schlafspray der Welt. Anschließend wagte Ben den Einstieg in die Kryptowährung, indem er Erkenntnisse nutzte, die er vom Ethereum-Erfinder Vitalik Buterin erhielt, der ebenfalls Thiel-Stipendiat war. Herr Yu gründete auch Curious Addys und wurde durch Business- und Lifestyle-Videos bekannt, die er auf Facebook veröffentlichte und die insgesamt mehr als 50.000.000 Mal angesehen wurden. Aufgrund der Herausforderungen, mit denen sich Ben bei der Monetarisierung seiner Videoinhalte konfrontiert sah, gründete er Stream als dezentrale Lösung zur Generierung von Einnahmen durch digitale Medien.

Kommentar

Krypto erweist sich als ein beispielloses Werkzeug für die Monetarisierung von Inhalten ohne die Notwendigkeit eines Mittelsmannes, sagte Ben Yu, neu ernannter Berater bei LGL. Als jemand, der mehr als 50.000.000 Einzelaufrufe für seine eigenen Videoinhalte generiert hat, ohne die Möglichkeit, damit Einnahmen zu erzielen, kenne ich die Ungleichgewichte in der Medienbranche aus eigener Anschauung. Obwohl Kryptowährungen oft als Währungsinstrument angesehen werden, ist es meiner Meinung nach die intelligente Funktionsweise der Blockchain, die den wahren Wert schafft. Ansätze zur Nutzung dieser Funktionen waren schon seit den Anfangszeiten von Ethereum in meinem Blickfeld, insbesondere als jemand, der an der Schaffung von Inhalten interessiert war. Innerhalb weniger Monate nach dem Start von LGL hat das Unternehmen bereits eine Medienproduktionstochter gegründet, die die weltweit erste NFT-basierte Serie mit mehreren bekannten Schauspielern und Produzenten an Bord produzieren wird. Ich freue mich darauf, bei diesem und anderen Projekten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Dorian Banks, Chief Executive Officer von LGL, sagte dazu: Da wir weiter an Dynamik gewinnen, müssen wir unbedingt darauf achten, dass wir für unsere wichtigsten Geschäftsziele in allen relevanten Märkten, insbesondere in der APAC-Region, über eine fachkundige Führung verfügen. Herr Yu verfügt über eine sehr beeindruckende Erfolgsbilanz in den Bereichen Technologie und Unternehmertum, die unserer Meinung nach zu neuen Möglichkeiten für LGL führen kann und gleichzeitig den Wert unserer derzeitigen Aktivitäten maximiert. Wir freuen uns, dass wir eine so kompetente Persönlichkeit in das Advisory Board von LGL aufnehmen und so von seinen Fachkenntnissen profitieren können.

Nas-Summit

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Jason Nguyen, Chief Creative Officer von LGL, am 18. März 2022 einen Vortrag halten und auf dem Nas Summit 2022 (dem Summit), der vom 17. bis 19. März 2022 im Address Sky View Hotel in Dubai stattfindet, einen Workshop geben wird. Herr Nguyen ist einer der Leiter von LGLs führender Marke House of Kibaa (HoK). Er hat HoK erfolgreich zu einem gefeierten Web3-Studio ausgebaut, das in den technologischen Bereichen NFT, Metaverse und Play-to-Earn-Verticals führend ist. Die Präsentation von Herrn Nguyen kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Das kürzlich ernannte Mitglied des Advisory Boards des Unternehmens, Ben Yu, ist ebenfalls als Redner auf dem Summit vorgesehen.

Der Summit, der auch als The Creators Conference bezeichnet wird, ist eine dreitägige Veranstaltung, an der 50 Redner, darunter Gründer, Start-ups und Investoren, teilnehmen werden. Geplant ist das Treffen als eine Zusammenkunft der interessantesten Personen im Bereich der sozialen Medien. Über 700 Teilnehmer werden die Gelegenheit haben, von den besten Leuten der Welt zu hören, was bei der Erstellung von Inhalten funktioniert, was nicht funktioniert, wie man sie monetarisiert, wie man sich Geld beschafft und wie die Zukunft der Content-Erstellung aussieht. Jeder Gründer, der auf dem Gipfel spricht, hat Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Anhängern in den sozialen Medien auf der ganzen Welt.

Der Kongress wird unter anderem von Google, Jellysmack, Meta und Red Bull gesponsert. Zu den weiteren namhaften Gründern mit einer großen Fangemeinde, die entweder persönlich oder virtuell auf dem Kongress sprechen, gehören der indische YouTuber und Streamer CarryMinati (51 Millionen Follower), der Gründer von Nas Daily, Nuseir Yassin (47 Millionen Follower), der Gründer von Humans of New York, Brandon Stanton (30 Millionen Follower) und die Familie Gen Halilintar (26 Millionen Follower). Neben Herrn Nguyen werden auch zahlreiche weitere führende Köpfe ihre Ideen auf dem Summit vorstellen, darunter unter anderem die CEO und Gründerin von Dear Alyne Company, Alyne Tamir, die Videokünstlerin und Fitnessexpertin Michelle Khare sowie der thailändische Content Creator und Online-TV-Moderator Woody Milintachinda.

Emission von Optionen

Das Unternehmen hat Herrn Yu insgesamt 50.000 Incentive-Aktienkaufoptionen gewährt. Jede Aktienkaufoption kann über einen Zeitraum von zwei Jahren zu einem Ausübungspreis von 0,80 CAD pro Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden. Die Optionen werden nach vier Monaten ab dem Zuteilungsdatum unverfallbar.

ÜBER LOOKING GLASS LABS

Looking Glass Labs (LGL) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia ist eine Web3-Plattform, die auf die Architektur von nicht fungiblen Token (NFT), immersive Metaversum-Umgebungen, Play-to-Earn-Tokenization und Einkünfte aus Lizenzgebühren durch virtuelle Aktiva spezialisiert ist. Die führende Marke, House of Kibaa (HoK), konzipiert und kuratiert ein Metaverse der nächsten Generation für 3-D-Aktiva, das es ermöglicht, dass funktionale Kunst und Sammlerstücke gleichzeitig in unterschiedlichen NFT-Blockchain-Umgebungen bestehen. HoK hat erfolgreich digitale Aktiva veröffentlicht, einschließlich GenZeroes, das in nur 37 Minuten ausverkauft war und LGL Einnahmen in Höhe von insgesamt 6,2 Millionen CAD bescherte - zusätzlich zu einer unbefristeten Lizenzgebühr in Höhe von 5 % auf Sekundärmarktverkäufe. HoK plant, im Jahr 2022 ein hyperrealistisches Metaverse auf Basis der neuesten Version der Unreal-Engine einzuführen.

Im Namen von LOOKING GLASS LABS LTD.

Dorian Banks

Dorian Banks, Chief Executive Officer

Twitter: @DorianBanks

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dorian Banks

Gebührenfrei: +1 833 LGL-NFTX (833-545-6389)

E-Mail: info@lgl.io

Twitter: @LGL_io

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen alle Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem: das Ziel des Unternehmens, das führende digitale Studio zu werden, das sich auf NFT-Architektur, immersives Metaversum-Design und Monetarisierungsströme für die Darstellung virtueller Assets spezialisiert; die Absicht, durch Kooperationen, wertsteigernde Akquisitionen und andere Vereinbarungen ein Portfolio dauerhafter NFT-Lizenzgebührenströme aufzubauen, die potenziell zu konsistenten, risikoarmen und passiven Einnahmen führen; und die in dieser Pressemitteilung erwähnten kurzfristigen Projekte und die für die Entwicklungsabteilung geplanten zukünftigen Projekte.

Zu den wesentlichen Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, gehören unter anderem, dass das Unternehmen die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken mindern kann, dass es in der Lage ist, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-Markt zu konkurrieren, und dass ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen, um die Geschäftsentwicklungspläne des Unternehmens umzusetzen.

Obwohl die Geschäftsleitung diese Annahmen auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Vorhersagen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich das anhaltende Wachstum und die Akzeptanz von NFT- und Metaverse-Angeboten durch die Verbraucher; die Kosten für die Entwicklung und das Design von NFTs und Metaversen, die wirtschaftlich tragfähig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, genügend Arbeitskräfte mit den gewünschten Qualifikationen für die Entwicklung der NFT- und Metaverse-Angebote des Unternehmens zu gewinnen und zu halten; die Verfügbarkeit von Angeboten Dritter auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs- und Online-Gaming-Markt, um potenzielle Transaktionen zu identifizieren; die zunehmende Akzeptanz von NFTs als Lösung für verschiedene Online-Spiele, Unterhaltung und Sammlerstücke; die Fähigkeit des Unternehmens, die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken zu mindern; und die Fähigkeit, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs-, Content Creation- und Sammlermarkt zu konkurrieren.

Obwohl die Geschäftsleitung diese Annahmen auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden sind, darunter: das Risiko, dass die Angebote des Unternehmens vom Verbraucher nicht angenommen werden; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche digitale Angebote machen; das Risiko, dass sich die allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen negativ verändern; das Risiko, dass das Unternehmen einen negativen operativen Cashflow und nicht genügend Kapital hat, um die Entwicklung einer seiner Technologien abzuschließen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, bei Bedarf zusätzliche Finanzmittel zu erhalten; das Risiko, dass die Kapital- und Betriebskosten steigen; das Risiko, dass die NFT-Technologie Betrug und anderen Fehlern unterliegt; das Risiko, dass es technologische Änderungen und Entwicklungen in der Blockchain gibt, die die NFT-Lösungen veralten lassen; Risiken in Bezug auf regulatorische Änderungen oder Maßnahmen, die die Entwicklung oder den Betrieb der Blockchain-Lösungen behindern können; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche Blockchain-Angebote herausbringen; die potenzielle künftige Unrentabilität des NFT-Marktes im Allgemeinen; die schwankenden Kosten des Rechenaufwands, der für die Ausführung bestimmter Vorgänge auf der Blockchain erforderlich ist, und andere allgemeine Risiken im Zusammenhang mit den Blockchain-Lösungen.

Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, einschließlich der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichte, die unter www.sedar.com abgerufen werden können, ausführlicher behandelt.

Jedes dieser Risiken kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Absichten angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten als richtig erweisen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung von Informationen, die sich auf andere hier erwähnte Unternehmen beziehen.

QUELLE: LOOKING GLASS LABS LTD.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64764

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64764&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA54342Q1063

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.