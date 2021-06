IRW-News: Loncor Gold Inc. : Loncor Gold gibt geplante Privatplatzierung bekannt

IRW-PRESS: Loncor Gold Inc.



: Loncor Gold gibt geplante Privatplatzierung bekannt

Toronto, Kanada, den 28. Juni 2021 - Loncor Gold Inc. (Loncor oder das Unternehmen) (TSX: LN; OTCQX: LONCF; FWB: LO51) freut sich, eine nicht über eine Bank vermittelte Privatplatzierung von bis zu 7.000.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,70 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu 4.900.000 CAD (die Finanzierung) bekannt zu geben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie ist ein Optionsschein) des Unternehmens, wobei jeder Optionsschein den Inhaber während eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Abschluss der Finanzierung zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,95 CAD berechtigt. Einige Insider des Unternehmens haben vereinbart, insgesamt bis zu 15 Prozent der neuen Einheiten zu erwerben.

Der Abschluss der Finanzierung unterliegt dem Erhalt sämtlicher erforderlichen Genehmigungen, unter anderem der Genehmigungen des Boards und der Toronto Stock Exchange. Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus der Finanzierung für die laufende Exploration und Entwicklung seines Imbo-Projektes zu verwenden, unter anderem für weitere Bohrungen und die Finanzierung einer vorläufigen wirtschaftlichen Erstbewertung ("PEA"), sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.

Der Fokus des Unternehmens liegt nach wie vor auf der Adumbi-Lagerstätte mit 3,15 Millionen Unzen Gold (41,32 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,37 g/t Gold) innerhalb des Imbo-Projektes, wo bei den Bohrungen weiterhin mineralisierte Zonen unterhalb des Grubenmodells (kalkuliert auf Basis von 1.500 USD pro Unze durchschnitten werden.

Zusätzliche Bohrungen werden auch innerhalb der Tagebau-Grubenmodells von Adumbi durchgeführt, um die vermuteten Ressourcen in die angedeutete Kategorie hochzustufen und um metallurgische Testarbeiten vorzunehmen. Die metallurgischen Proben werden dann an ein Labor in Südafrika zwecks Prüfungen gesandt, die aufgrund des Beginns der PEA für Imbo/Adumbi von SENET beaufsichtigt werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, und in einem Rechtssystem, in welchem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären, werden die Wertpapiere nicht verkauft. Die Wertpapiere wurden bzw. werden nicht nach dem Wertpapiergesetz der USA von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (das US-Wertpapiergesetz) oder nach den Wertpapiergesetzen von Bundesstaaten der USA registriert und dürfen innerhalb der USA (in der Definition von Regulation S des US-Wertpapiergesetzes) nicht angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz und geltenden Wertpapiergesetzen von US-Bundesstaaten registriert sind oder von diesen Registrierungspflichten befreit sind.

Über Loncor Gold

Loncor ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ngayu-Grünsteingürtel im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo (die DRK) gerichtet ist. Das Loncor-Team verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Arbeitserfahrung in der DRK.

Loncors wachsende Ressourcenbasis im Ngayu-Gürtel umfasst derzeit die Projekte Imbo und Makapela. Beim Imbo-Projekt verfügen die Adumbi-Lagerstätte und zwei benachbarte Lagerstätten über eine vermutete Mineralressource von 3,466 Millionen Unzen Gold (42,996 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,54 g/t Gold), wobei 84,68 Prozent dieser Ressource auf Loncor entfallen. Loncor führt derzeit ein Bohrprogramm bei der Adumbi-Lagerstätte durch, um zusätzliche Mineralressourcen abzugrenzen.

Das Makapela-Projekt (das zu 100 Prozent im Besitz der Loncor ist und etwa 50 km vom Imbo-Projekt entfernt liegt) verfügt über eine angedeutete Mineralressource von 614.200 Unzen Gold (2,20 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 8,66 g/t Gold) und eine vermutete Mineralressource von 549.600 Unzen Gold (3,22 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 5,30 g/t Gold).

Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.loncor.com oder über

CEO Arnold Kondrat unter der Rufnummer + 1 (416) 366 7300.

Peter Cowley, President, +44 7904540876

John Barker, VP of Business Development, +44 7547 159 521

Qualifizierter Sachverständiger

Peter N. Cowley, President von Loncor, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101. Er hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Technische Berichte

Weitere Informationen zum Imbo-Projekt des Unternehmens (einschließlich der Adumbi-Lagerstätte) sind im technischen Bericht der Firma Minecon Resources and Services Limited vom 27. April 2021 mit dem Titel Updated Resource Statement and Independent National Instrument 43-101 Technical Report, Imbo Project, Ituri Province, Democratic Republic of the Congo enthalten. Eine Kopie dieses Berichts ist bei SEDAR unter www.sedar.com erhältlich.

Weitere Informationen zum Makapela-Projekt des Unternehmens und zu bestimmten anderen Konzessionsgebieten des Unternehmens im Ngayu-Goldgürtel sind im technischen Bericht der Venmyn Rand (Pty) Ltd vom 29. Mai 2012 mit dem Titel Updated National Instrument 43-101 Independent Technical Report on the Ngayu Gold Project, Orientale Province, Democratic Republic of the Congo enthalten. Eine Kopie dieses Berichts ist bei SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov erhältlich.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können (einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich des Abschlusses der Finanzierung, der vorgeschlagenen Verwendung des Erlöses aus der Finanzierung, zusätzlicher Bohrungen bei Adumbi, der Durchführung einer vorläufigen wirtschaftlichen Erstbewertung in Bezug auf das Projekt Imbo, der Hochstufung vermuteter Ressourcen in die angedeutete Kategorie, der Durchführung metallurgischer Testarbeiten, Mineralressourcenschätzungen, potenzieller Mineralressourcenerhöhungen, potenzieller Mineralisierungen, zukünftiger Explorationen und Erschließungen), sind zukunftsgerichtete Informationen.

Diese zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen besprochenen abweichen, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse realisiert oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Konsequenzen oder Auswirkungen auf das Unternehmen haben werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, zählen unter anderem das Scheitern des Abschlusses der vorgeschlagenen Finanzierung, die notwendige Erfüllung behördlicher und rechtlicher Anforderungen in Bezug auf die vorgeschlagene Finanzierung sowie die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations- (einschließlich Bohrungen) oder Erschließungsergebnisse (einschließlich der vorläufigen wirtschaftlichen Erstbewertung) nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen, dass sich Bohrprogramme verzögern; dass die Aktivitäten des Unternehmens durch die fortgesetzte Ausbreitung des jüngsten weit verbreiteten Ausbruchs von Atemwegserkrankungen, die durch einen neuartigen Stamm des Coronavirus (COVID-19) verursacht werden, negativ beeinflusst werden könnten, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; Risiken in Zusammenhang mit der Explorationsphase der unternehmenseigenen Konzessionsgebiete; Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten von in Zukunft benötigten Finanzierungen; das Versagen bei der Festlegung der geschätzten Mineralressourcen (die Zahlen des Unternehmens zu den Mineralressourcen sind Schätzungen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die angegebenen Goldgehalte produziert werden); Veränderungen auf den Weltgold- oder Aktienmärkten; politische Entwicklungen in der DRK; Goldgewinnung, die geringer sind als die, die aus den bisher durchgeführten metallurgischen Tests hervorgehen (es kann nicht garantiert werden, dass Goldgewinnungsraten in kleinen Labortests in großen Tests unter Vor-Ort-Bedingungen oder während der Produktion dupliziert werden); Währungsschwankungen; Inflation; Änderungen der Bestimmungen, die sich auf die Aktivitäten des Unternehmens auswirken; Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterlangung der erforderlichen Projektgenehmigungen; die Ungewissheiten bei der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen geologischen Daten sowie die anderen Risiken, die unter der Überschrift Risk Factors und an anderer Stelle im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F vom 31. März 2021 angeführt sind. Der Jahresbericht kann auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie zur Verfügung gestellt werden, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, geltende Wertpapiergesetze schreiben dies vor. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59218

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59218&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA54179W3093

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.