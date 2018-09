IRW-News: Lomiko Metals Inc.: SHD Smart Home Devices, eine Tochtergesellschaft von Lomiko, erhält ein bedeutendes US-Patent für die innovative Multifunktionssteckdose Spider Charger

IRW-PRESS: Lomiko Metals Inc.



: SHD Smart Home Devices, eine Tochtergesellschaft von Lomiko, erhält ein bedeutendes US-Patent für die innovative Multifunktionssteckdose Spider Charger

VANCOUVER, BC - 10. September 2018 - Lomiko Metals Inc. (Lomiko) (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FSE: DH8C) und SHD Smart Home Devices (www.shddevices.com) arbeiten konsequent daran, Smart-Home-Produkte auf den Markt zu bringen.

Patent

SHD Smart Home Devices rückt mit dem Erreichen eines Meilensteins der Produktion näher, nachdem das US-amerikanische Patentamt das Gebrauchsmuster für die an der Wand zu montierende Multifunktionssteckdose Spider Charger genehmigt hat. Das Gebrauchsmuster für eine an der Wand zu montierende Multifunktionssteckdose wird im Folgenden dargelegt und beschrieben.

Das Patent schützt bestimmte Gestaltungsmerkmale wie Form, Ornament, Muster und Konfiguration der an der Wand zu montierenden Multifunktionssteckdose, die in den Zeichnungen mit durchgezogenen Linien dargestellt sind. Die gestrichelten Linien in den Zeichnungen dienen lediglich der Darstellung der Umgebung und sind nicht Teil des angemeldeten Gebrauchsmusters.

Mit der Teilnahme an dem wachstumsträchtigen Markt für das Internet der Dinge und für intelligente Geräte erhält SHD eine unglaubliche Chance, erklärte A. Paul Gill, der CEO von Lomiko Metals und VP of Business Development von SHD Smart Home Devices. Wichtige Unternehmen wie Leviton, Legrand, Pass, Seymour und andere haben das Potenzial dieses neuen Marktes erkannt.

Fertigung

SHD hat von seinem indischen Hersteller die Vorproduktionsmuster seiner Spider-Charger-USB-Ausgänge erhalten und die Konzeption abgeschlossen, die nunmehr für die Genehmigung durch die Zertifizierungsstelle Underwriter Laboratories und die Normungsorganisation Canadian Standards Association bereitsteht. Der wichtigste Vorteil dieses jüngsten Designs ist die Möglichkeit, das Produkt in Übereinstimmung mit den Brandschutz- und Sicherheitsbestimmungen in jedem Haushalt oder Büro zu installieren und zu nutzen. Das neue Design des Spider Charger ist robuster und verfügt über eine höhere Leistungsabgabe, um drahtlose Verbindungen und die Schnellaufladung zu unterstützen. Das Gerät entspricht nunmehr der Installation einer USB-Mehrfachsteckerleiste an der Wand und arbeitet ohne Beeinträchtigung der Standard-Steckdosen. Es gleicht die Ladekapazität sowie die Brand- und elektrische Sicherheit aus.

Vorteile

Der Spider Charger ist nunmehr patentgeschützt und kann ein zunehmendes Spektrum an batteriebetriebenen USB-Verbraucherprodukten mit Strom versorgen oder aufladen; es unterstützt eine Reihe von drahtlosen Ladestationen und macht gleichzeitig sperrige Stromrichter überflüssig, die momentan für die Verwendung einer Steckdosenleiste oder drahtloser Ladestationen noch erforderlich sind. Das Gerät ist ein komfortables, dekorative gestaltetes Produkt, das darauf ausgelegt ist, die Benutzerfreundlichkeit mit seinen sechs USB-Ladekanälen, die direkt in die bestehenden AC-Anschlüsse eingebaut sind, zu verbessern. Mit der hohen Leistungsfähigkeit wird der Stromverbrauch im gesamten Stromnetz verringert, ohne dass man mehrere Netzadapter benötigt. SHD befindet sich derzeit im Prozess der Einholung weiterer Zertifizierungen, um das Produkt in Übereinstimmung mit den ökologischen Energiestandards als Energy-Star-gerecht listen zu können.

Der Markt

In Nordamerika gibt es gegenwärtig 130 Millionen Haushalte und jedes Jahr eine solide, saisonbereinigte Zahl von 1,3 Millionen Baubeginnen. Darüber hinaus sind auch Büros, Hotels und Cafés potentielle Märkte für USB-Ladegeräte. Wenn nur ein oder zwei USB-Ladegeräte in einem neuen Haushalt installiert oder bei Renovierung in einem bestehenden Haushalt nachgerüstet werden, bedeutet dies eine lebhafte Nachfrage nach diesen Internet-der-Dinge-Produkten. Smart Home Ltd. hat die Absicht, mit Vertriebshändlern im Bereich Internet der Dinge und mit Bauherren Verhandlungen über den Verkauf des Spider Charger und verwandter Geräte auf den nordamerikanischen Märkten aufzunehmen. Lomiko wird sein Netzwerk von Branchenkontakten zur Verfügung stellen, um das Wachstum des Projekts zu unterstützen und somit von der Erhöhung des Eigenkapitals von SHD zu profitieren, ohne dass dem Unternehmen irgendwelche Kosten für die technische Planung, die Neuproduktentwicklung, das geistige Eigentum und das damit zusammenhängende Marketing entstehen, wenn der Spider Charger und die Internet-der-Dinge-Produktlinie von SHD auf den Markt kommen.

