IRW-News: Lomiko Metals Inc.: Lomiko beauftragt Veritas Consulting Group Inc. mit Sitz in New York mit Investor-Relations-Dienstleistungen

IRW-PRESS: Lomiko Metals Inc.



: Lomiko beauftragt Veritas Consulting Group Inc. mit Sitz in New York mit Investor-Relations-Dienstleistungen

Vancouver (British Columbia), New York (New York), 12. März 2021. Lomiko Metals Inc. (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FWB: DH8C) (das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen Veritas Consulting Group Inc. aus New York mit der Durchführung von Investor-Relations-Dienstleistungen gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange beauftragt hat.

Investor-Relations

Das Abkommen weist eine Laufzeit von einem Jahr (vorbehaltlich einer Verlängerung) für eine monatliche Gebühr von 25.000 US-Dollar auf. Die durchzuführenden Dienstleistungen umfassen (1) Unternehmensberatung mittels Einführungen in Finanzbeziehungen zu Unternehmen und Finanzdienstleistungen; (2) Kommunikation mit den bestehenden Aktionären des Unternehmens; und (3) Einführung des Unternehmens bei unterschiedlichen Wertpapierhändlern, Investmentberatern, Analysten, Finanzierungsquellen und anderen Mitgliedern der Finanzwelt sowie allgemeine Unterstützung des Unternehmens bei dessen Bestreben, seine Sichtbarkeit in der Finanzwelt zu erhöhen.

Veritas Consulting Group Inc. und dessen Geschäftsinhaber geben bekannt, dass sie zurzeit weder direkt noch indirekt Wertpapiere von Lomiko Metals Inc. besitzen. Die Transaktion ist unabhängig und unterliegt einer Genehmigung der Aufsichtsbehörden.

Ausübung von Warrants

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass in den vergangenen drei Monaten 14.865.000 Warrants ausgeübt und dadurch Bruttoeinnahmen in Höhe von 840.350 Dollar erzielt wurden. Das Unternehmen verfügt über 186.499.857 ausstehende Stammaktien (Stand: 11. März 2021). Die Ausübung von Warrants verdeutlicht die Unterstützung der Aktionäre des Unternehmens und bestätigt die Vision und den langfristigen Wert, den das Unternehmen schafft.

Das Unternehmen hat seine Aktionärsbasis durch Marketingaktivitäten in Kanada erweitert und hat die Möglichkeit, weitere Entwicklungsgelder durch die Exposition gegenüber neuen Finanzinstituten aufzubringen, sagte CEO A. Paul Gill.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Einnahmen aus der Ausübung von Warrants für die Unternehmensentwicklung zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erwerb weiterer Explorationskonzessionsgebiete.

Für das Board:

A. Paul Gill

Chief Executive Officer

Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

