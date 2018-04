IRW-News: Lomiko Metals Inc.: Lomiko-Investment Promethieus Cryptocurrency Mining skizziert Plan für Börsengang

IRW-PRESS: Lomiko Metals Inc.



: Lomiko-Investment Promethieus Cryptocurrency Mining skizziert Plan für Börsengang

Lomiko-Investment Promethieus Cryptocurrency Mining skizziert Plan für Börsengang

(Vancouver, 5. April 2018) LOMIKO METALS INC. (TSXV:LMR) (OTC: LMRMF) (FWB: DH8C) (ISIN: CA54163Q1028) (WKN: A0Q9W7) (LEI: 529900GJP51V4HR9MN94) (Lomiko oder das Unternehmen) hat die Firma Isatis Capital Partners (Isatis) mit der Planung der Organisation und Gründung einer Public Cash Shell im Vereinigten Königreich beauftragt. Dieser Schritt erfolgt zeitgleich mit einer europäischen Finanzierungstransaktion über einen lizenzierten Broker/Dealer für Promethieus Cryptocurrency Mining Corp (Promethieus). Im Anschluss plant das Unternehmen die Auswahl einer europäischen Börse. Lomiko hat die Option, seine Beteiligung an Promethieus Cryptocurrency Mining Corp. im Vorfeld des Reverse Take Over/RTO mit der Shell in Großbritannien zu erhöhen, wenn aus betrieblichen Gründen Finanzmittel erforderlich sein sollten. Lomiko hält derzeit eine Aktienbeteiligung von 25 % an Promethieus sowie eine Aktienbeteiligung von 25 % an der Firma SHD Smart Home Devices, die wiederum zu 25 % an Promethieus beteiligt ist.

Isatis wurde konkret mit den zwei folgenden Aktivitäten beauftragt: (1) mit der Organisation, der Implementierung und dem Clearing bei der Wertpapierregulierungsbehörde sowie dem Floating der Aktien einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Public Limited Company/PLC), die unter dem britischen Companies Act 2006 organisiert ist, in einer sogenannten Multilateral Trading Facility (MTF/Handelssystem, das den Austausch von Finanzinstrumenten ermöglicht); (2) mit der Bewerbung und Einführung des geplanten Ventures, das mit der Cash Shell fusionieren soll, bei qualifizierten und institutionellen Anlegern in Europa durch einen lizenzierten Broker/Dealer; das Ziel ist hier, zeitgleich mit dem Floating der Stammaktien der PLC in einem MTF-Handelssystem, das nach den Vorschriften der EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) operiert, eine Privatplatzierung durchzuführen.

Promethieus hat mit dem Golden Goose Crypto Rig eine elektronische Datenverarbeitungsanlage für Kryptowährungen zum Nachweis der Umsetzbarkeit des Konzepts installiert, um eine Marktvalidierung durchzuführen und das Kundeninteresse zu prüfen. Das Konzept wurde beim jüngsten Wirtschaftsgipfel in Vancouver sehr positiv angenommen. Das überwältigende Echo hat den Auftakt für den Verkauf an Endverbraucher und Unternehmen wie z.B. zentralisierte Mining-Farmen gegeben. Die Konfiguration eines Rigs für das Mining von Kryptowährungen in einem Niedrigenergieheim und/oder -büro namens Golden Goose II für Endverbraucher, die sich am Mining von Kryptowährungen beteiligen wollen, wurde der Produkt-Roadmap hinzugefügt, um dem regen Marktinteresse Rechnung zu tragen. Beide Rigs sind in Vollbetrieb und seit Dezember 2017 aktiv in den Mining-Betrieb eingebunden. Die Golden Goose Crypto Rigs der Unternehmen und Endverbraucher werden für die Produktion weiter optimiert, um nach der Finanzierung von einer Kostenreduktion durch den Volumenkauf zu profitieren.

Das aktuelle Team von Promethieus hat Erfahrung mit Energiemanagement-Hardware und entwickelt derzeit Energiemanagementsysteme, die einen geringeren Energieverbrauch, eine längere Lebensdauer und eine bessere betriebliche Effizienz von kostenintensiver, energieaufwändiger Elektronik-Hardware für dein Einsatz im Mining von Kryptowährungen gewährleisten sollen. Darüber hinaus hat der Kunde Geschäftskontakte zu Besitzern mehrerer Anlagen geknüpft und einen Rollout-Plan für den raschen Ausbau der Mining-Kapazitäten auf Basis des verfügbaren Kapitals erstellt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter Tel. 604-729-5312 oder E-Mail: info@lomiko.com bzw. auf der Webseite: lomiko.com.

Für Lomiko Metals Inc.

A. Paul Gill

A. Paul Gill,

President & CEO

Lomiko Metals Inc.

#439-7184 120th Street,

Surrey, B.C. V3W 0M6

Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42994

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42994&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA54163Q4097

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.