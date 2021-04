IRW-News: Lomiko Metals Inc.: Lomiko-CEO A. Paul Gill wird im Rahmen einer Konferenz des Private Investment Club als Redner beim Edward Snowden-Event On the Record auftreten

IRW-PRESS: Lomiko Metals Inc.



: Lomiko-CEO A. Paul Gill wird im Rahmen einer Konferenz des Private Investment Club als Redner beim Edward Snowden-Event On the Record auftreten

(Toronto, Ontario) 20. April 2021 - Wie Lomiko Metals Inc. (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FWB: DH8C) (Lomiko oder das Unternehmen) bekannt gibt, wird sein CEO A. Paul Gill bei der virtuellen Konferenz Edward Snowden - On the Record (https://ontherecordlive.com/paul/), die vom Private Investment Club (PIC - https://privateinvestmentclub.com/) veranstaltet wird und am 24. April von 10:30 Uhr bis 18:00 Uhr EDT (7:30 Uhr - 15:00 Uhr PDT) über die Bühne geht, als Redner auftreten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57943/Lomiko_200421_DEPRcom.001.jpeg

Die neue Vortragsreihe On The Record wurde für Unternehmer, Regelbrecher, Branchendisruptoren, Wirtschaftsfachleute, Anleger und Immobilienfreaks ins Leben gerufen. PIC möchte den Veranstaltungsteilnehmern die Möglichkeit bieten, nicht nur Zuschauer zu sein, sondern aktiv teilzunehmen und dadurch sowohl persönlich als auch beruflich zu wachsen.

Der erste Special Guest ist Edward J. Snowden. Snowden wurde zum Verräter abgestempelt und zum Helden erhoben; er gilt als Whistleblower, Dissident und Patriot. US-Beamte haben seine Aktivitäten als schweren Schaden für die Handlungsvollmachten der US-Geheimdienste verurteilt. Snowden hat seine Leaks verteidigt und als Versuch dargestellt, die Öffentlichkeit über das zu informieren, was in ihrem Namen getan wird, und über das, was gegen sie getan wird. Seine Enthüllungen haben Debatten über Massenüberwachung, Staatsgeheimnisse und die Balance zwischen nationaler Sicherheit und Datenschutz angeheizt.

A. Paul Gill, CEO von Lomiko, wird im Rahmen der Veranstaltung ebenfalls als Redner auftreten und Lomikos Rolle in der New Green Economy, die Rolle Kanadas bei der Senkung der Treibhausgasemissionen sowie die Chancen, die sich angesichts der Revolution der Elektromobilität ergeben, erläutern.

Quebecs Rolle in der neuen grünen Wirtschaft

Im Jahr 2020 veröffentlichte die Regierung von Quebec den Quebec Plan for Development of Critical and Strategic Minerals (Der Quebec- Plan) (https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/ressources-naturelles/Documents/PL_critical_strategic_minerals.pdf?1604003187), der auf einen Anstieg von 300 - 500 % in Bedarf an Grafit in den kommenden Jahrzehnten aufgrund seiner Verwendung in der Produktion von sphärischem Grafit für Anoden in Lithium-Ionen-Batterien für elektrische Fahrzeuge hinweist. Quebec hat die Chance, eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von Kohlendioxidemissionen zu spielen und ein wichtiger Lieferant für kritisches Batterienmaterial im nordamerikanischen Markt zu werden.

Weitere Informationen über Lomiko Metals erhalten Sie auf der Website www.lomiko.com, von A. Paul Gill unter der Telefonnummer +1 604-729-5312 oder per E-Mail: info@lomiko.com.

Im Namen des Board of Directors,

"A. Paul Gill"

Chief Executive Officer

Wir bemühen uns um ein Safe Harbour-Zertifikat. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

