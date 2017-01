IRW-News: Lithium Energy Products: Lithium Energy Products Inc.: Lithium-Abnahmedeals mit Chinesen voraus - 400% mit Lithium-Aktientip Lithium Energy Products Inc. - Strong Outperformer

IRW-PRESS: Lithium Energy Products: Lithium Energy Products Inc.



Lithium Energy Products Inc. (ISIN: CA53680R1064, WKN: A2DHRK, Ticker: N8I, TSX.V: LEP - vormals Northern Iron Corp.) freut sich bekanntzugeben, dass Aktiencheck Research den folgenden Artikel über das Unternehmen verfasst hat:

Zusammenfassung:

Unser aktueller Lithium-Aktientip Lithium Energy Products Inc. (ISIN: CA53680R1064, WKN: A2DHRK, Ticker: N8I, TSX.V: LEP - vormals Northern Iron Corp.) befindet sich offenbar in konkreten Verhandlungen über Lithium-Abnahmeverträge mit gleich mehreren chinesischen Herstellern von Elektroautos. Wir wir aus Unternehmenskreisen erfahren stehen die Offtake-Vereinbarungen bereits unmittelbar vor Vertragsabschluss. Wir rechnen daher in den kommenden Tagen mit bahnbrechenden News für unseren Lithium-Aktientip. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt eine Aktienchance von bis zu 400% mit unserem aktuellen Lithium-Aktientip.

Schon jetzt hält der chinesische Partner OMC Investments 19,9% der Aktien des aussichtsreichen Lithium Explorers. Die Chinesen sind bereits Weltmarktführer im rasant wachsenden Markt für Elektroautos. China führt das Lithium-Rennen vor den westlichen Wettbewerbern Tesla, Volkswagen, Daimler und BMW an. Uns würde nicht überraschen, wenn die Chinesen ihren Anteil an dem aussichtsreichen Lithium Explorer in den kommenden Wochen weiter ausbauen würden.

Vor wenigen Wochen meldete unser Lithium-Top-Pick Lithium Energy Products Inc. die Verpflichtung des chinesischen Lithium-Unternehmers Huaigou Shen. Der ausgewiesene Lithium-Experte hat in drei Fabriken zur Produktion von Lithium-Ionen-Batterien investiert und beliefert viele der führenden Hersteller von Lithium-Batterien in China. Der erfolgreiche Lithium-Unternehmer dürfte als Türöffner zu Chinesischen Investoren und Elektroauto-Herstellern fungieren. Wir erwarten in den kommenden Wochen daher weitere chinesische Investoren in unseren Lithium-Aktienfavoriten Lithium Energy Products Inc. Lithium-Unternehmer Huaigou Shen dürfte zudem bei den Verhandlungen über Offtake-Agreements mit den chinesischen Elektroauto-Herstellern eine Schlüsselrolle spielen.

Der Börsenstar und Gründer CEO des 183 Mio. EUR schweren Lithium-Schwergewichts Lithium Americas, Basil Botha, hat still und heimlich ein vielversprechendes neues Lithium-Projekt gestartet. Wir erwarten in den kommenden Wochen eine Neubewertung unseres Lithium-Aktientips.

Schon jetzt verfügt Lithium Energy Products Inc. über eines der spannendsten Lithium-Projekte im US-Bundesstaat Nevada, der Heimat der Gigafabrik von Tesla. Erfolgsunternehmer Basil Botha hat mit dem Jackpot Lake im Moapa Valley einen ganzen Salzsee mit den höchsten Lithium-Konzentrationen in ganz Nevada gesichert. Historische Proben erreichten erstklassige Lithium-Konzentrationen von bis zu 550ppm Lithium und durchschnittlich 175ppm Lithium. Die jetzt startenden Exploration dürfte für positiven News-flow sorgen

Mit der Übernahme fortgeschrittener und unterbewerteter Lithium Assets will Börsenstar Basil Botha Shareholder Value für die Aktionäre von Lithium Energy Products Inc. schaffen. Schon in Kürze rechnen wir daher mit weiteren strategischen Übernahmen erstklassiger Lithium-Projekte.

Im Branchenvergleich erscheinen die Lithium-Aktien von Lithium Energy Products Inc. derzeit mit einer Marktkapitalisierung von nur 8,42 Mio. EUR deutlich unterbewertet. Lithium-Highflyer Pure Energy Minerals bringt inzwischen einen Börsenwert von 31,06 Mio.EUR auf die Börsenwaage - rund 5 mal soviel als die aktuelle Marktkapitalisierung von Lithium Energy Products Inc. Börsenstar Basil Botha war Gründer CEO von Lithium Americas. Das Lithium-Unternehmen kommt inzwischen auf einen Unternehmenswert von 183 Mio.EUR - mehr als 21 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium-Aktientips Lithium Energy Products Inc.

Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung "Strong Outperformer" für die Lithium-Aktien von Lithium Energy Products Inc. (vormals Northern Iron Corp.) Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten heben wir von 0,12 EUR auf 0,15 EUR an. Das entspricht einer Kurschance von 200% für mutige und risikobereite Investoren. Auf Sicht von 24 Monaten erhöhen wir das Kursziel von 0,18 EUR auf 0,25 EUR für die Lithium-Aktien von Lithium Energy Products Inc.. Das entspricht einer Kurschance von bis zu 400% für unseren Lithium-Aktientip.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die Informationen in dieser Pressemeldung wurden von keiner Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstigen Aufsichtsbehörde genehmigt oder missbilligt.

Risiken:

Die Aktien von Lithium Energy Products Inc. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Start-ups investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen. Lesen Sie zu den Risiken bitte auch den ausführlichen Disclaimer im vollständigen Report von AktienCheck Research:

http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Abnahmedeals_Chinesen_voraus_400_Lithium_Aktientip_Lithium_Energy_Products_Inc-7649262

Interessenkonflikte:

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Lithium Energy Products Inc. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen. Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der Lithium Energy Products Inc. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher könnte es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.

