IRW-News: Liberty Defense Holdings Inc.: Liberty Defense liefert ausführliche Erklärung des Hexwave-Systems

Vancouver, BC - 7. Juni 2019 - Liberty Defense Holdings, Inc. (Liberty) (TSXV: SCAN; FRA:A2PG58; ISIN: CA530044R1073), hat eine detaillierte Erklärung bzgl. der Funktionalität des Hexwave-Systems veröffentlicht.

Hexwave ist ein technologisches System zur Detektion von Waffen, welches als Antwort auf die ansteigende Nachfrage nach öffentlicher Sicherheit in hochfrequentierten Zonen wie Stadien, Schulen, Shopping Malls und kirchlichen Einrichtungen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgerichtet die Gefahrenerkennung zu verbessern und die Reaktionszeiten der Sicherheitskräfte zu verkürzen, wobei gleichzeitig der Eingriff in das Leben der Betroffenen in diesen Zonen minimiert wird.

Um dies zu erreichen, verwendet Hexwave 3D Radar Imaging und Künstliche Intelligenz (KI), wodurch eine Reihe von Gefahren sowohl innerhalb als auch außerhalb geschlossener Räume aufgespürt werden können, darunter auch metallische und nicht-metallische Waffen.

Durch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz an Stelle von menschlicher Auswertung werden die Fehler durch menschliches Versagen zudem reduziert. Zudem erhält das Sicherheitspersonal keinerlei Informationen bzgl. der Identifikation des untersuchten Individuums wodurch zusätzlich die Privatsphäre und die persönlichen Daten geschützt werden.

Jede einzelne Hexwave-Einheit arbeitet individuell, kann aber auch mit anderen Einheiten verbunden werden. Dadurch wird das System skalierbar und kann an die Anforderungen des jeweiligen Anwendungsortes angepasst werden. Die Hexwave-Einheiten sind zudem mobil und können schnell und je nach Priorität an verschiedenen Stellen oder Eingängen verwendet werden, alles basierend auf den jeweiligen Anforderungen bzgl. Crowd Control und anderen Faktoren.

Was ist Hexwave?

Hexwave ist Libertys eigenständiges Waffendetektionssystem und besteht aus vier verbundenen Untersystemen:

1. Antennenteil und Sendegerät (sendet real-time Daten)

2. 3D Radar Image Erstellung (konvertiert die aufgezeichneten Daten in 3D Radarbilder)

3. Künstliche Intelligenz und Deep Learning (interpretiert die Daten und 3D Bilder um Gefahren zu erkennen)

4. Smart Interface Funktionalität (stellt die Verbindung zu bestehenden Sicherheitssystemen her)

1. Antennenteil und Sendegerät (sendet real-time Daten)

Liberty hält die weltweite und exklusive Lizenz für aktive 3D Radar Imaging Technologie, die vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt wurde. Im System generiert ein Sender ein schwaches Radiofrequenz-Signal, welches anschließend über Antennen ausgestrahlt wird um den überwachten Raum abzudecken. Die Antennen erfassen auch das reflektierte Signal welches die Daten enthält.

2. 3D Radar Image Erstellung (konvertiert die aufgezeichneten Daten in 3D Radarbilder)

Dieses Untersystem empfängt die Daten von der Antenne und konvertiert diese in 3D Radarbilder.

3. Künstliche Intelligenz und Deep Learning (interpretiert die Daten und 3D Bilder um Gefahren zu erkennen)

Hexwave verwendet künstliche Intelligenz und Deep Learning um verdeckte Waffen sowie den jeweiligen Waffentyp zu erkennen. Diese technologische Komponente benutzt ein künstliches neurales Netzwerk zur Erkennung von Gegenständen. Bei diesem Netzwerk handelt es sich um eine fortschrittliche KI Methode, die vom Aufbau her dem Lernprozess im menschlichen Gehirn ähnelt. Das neurale Netzwerk wird an Libertys Engineering Center of Excellence in Atlanta, Georgia, mit Daten gefüttert.

4. Smart Interface Funktionalität (stellt die Verbindung zu bestehenden Sicherheitssystemen her)

Das Interface ermöglicht es dem Hexwave-System, mit einer bereits bestehenden Sicherheits-Infrastruktur, wie bspw. Überwachungssystemen oder Kontrollgeräten, zu kommunizieren. Das Interface bietet auch Konnektivität und eine Internet of Things (IoT) Integration mit bestehenden IP Überwachungsgeräten. Zudem bietet das System Analysemöglichkeiten und aktive Gefahrenwarnungen, die zu anderen Überwachungs- und Kontrollgeräten gesendet werden können.

Für Liberty Defense

Bill Riker

CEO & Director

Über Liberty Defense

Liberty Defense bietet Lösungen für die Sicherheitsindustrie an und dort besonders im Bereich der Detektion versteckter Waffen innerhalb von Zonen mit erhöhtem Fussgängeraufkommen. Durch eine exklusive Lizenz hat Liberty mit dem MIT Lincoln Laboratory eine Vereinbarung über den Transfer von Technologien abgeschlossen, die es dem Unternehmen erlaubt mehrere MIT Patente im Bereich der aktiven 3D Imaging Technologie bei der Herstellung des Hexwave Produktes zu benutzen. Das Hexwave System selbst ist designed um möglichst diskret, modular und skalierbar eine größtmögliche und vielschichtige Detektion zu gewährleisten. Dadurch wird die Möglichkeit geboten, sich proaktiv möglichen städtischen Bedrohungen entgegenzustellen. Die Sensoren sind mit aktiver 3D Imaging Technologie ausgestattet und die durch künstliche Intelligenz optimierte automatische Erkennungsfunktion kann sowohl metallische und nicht-metallische Handfeuerwaffen, Messer, Sprengstoffe und weitere Gefahren erkennen. Liberty fühlt sich bei seinen Aktivitäten außerdem dem Gemeinwohl verpflichtet und will mit seinen ausgezeichneten Erkennungsmethoden den Menschen etwas Sicherheitsgefühl zurückgeben. Mehr über Liberty Defense erfahren Sie unter libertydefense.com

Über den ständigen Gesundheitsausschuss des kanadischen Unterhauses

Die Aufgabe des ständigen Gesundheitsausschusses des kanadischen Unterhauses besteht darin, sich mit allen Angelegenheiten mit Bezug auf das Mandat, das Management und den Betrieb von Health Canada auseinanderzusetzen und darüber zu berichten. Dies umfasst auch die Verantwortung mit Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Pest Management Regulatory Agency (PMRA), ein Regierungsorgan von Health Canada. Der Ausschuss ist zudem verantwortlich für die Kontrolle von vier Regierungsagenturen, die über den Gesundheitsminister an das Parlament berichten: das Canadian Institute of Health Research (CIHR), das Patented Medicine Prices Review Board (PMPRB), die Canadian Food Inspection Agency (CFIA) und die Public Health Agency of Canada (PHAC).

