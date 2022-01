IRW-News: Levitee Labs Inc.: Levitee Labs unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit Body Energy Club für MONKE Nutraceuticals

IRW-PRESS: Levitee Labs Inc.: Levitee Labs unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit Body Energy Club für MONKE Nutraceuticals

- Body Energy Club ist seit 20 Jahren im Geschäft und ist der führende Einzelhändler für Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine in Westkanada; weitere Standorte wurden 2017 in Hollywood, Kalifornien, gegründet

- Die Marke MONKE Nutraceuticals gehört zu Levitee Nutraceuticals, einem Geschäftsbereich von Levitee Labs und verfügt derzeit über zwei Nahrungsergänzungsmittel, MONKE Mind und MONKE Body, deren Produktlinien ab 2022 erweitert werden

- Die funktionellen Pilz-Ergänzungsmittel des Premiumsegments können in bis zu 17 Body Energy Club-Geschäften und auf der E-Commerce-Plattform www.BodyEnergyClub.com erworben werden

Vancouver, BC, Kanada, den 12. Januar 2022 - Levitee Labs Inc. (CSE: LVT) (OTC: LVTTF) (FWB: 7H7) (das Unternehmen oder Levitee), ein integratives Wellnessunternehmen mit einem breit gefächerten Portfolio an Gesundheits- und Wellnessprodukten, freut sich, die Unterzeichnung einer Vertriebsvereinbarung (die Vereinbarung) mit Body Energy Club, dem führenden Gesundheits- und Vitaminanbieter in Kanada, bekannt zu geben.

Gemäß der Vereinbarung wird Body Energy Club die Produktlinien MONKE Mind und MONKE Body des Unternehmens an ausgewählten Standorten in Vancouver anbieten, mit Expansionspotenzial auf alle 17 Einzelhandelsstandorte im Großraum Vancouver (Lower Mainland) in Kanada und Hollywood (Kalifornien/USA) sowie auf die E-Commerce-Plattform des Body Energy Club. MONKE Mind und MONKE Body sind hochwertige, zu 100 Prozent organische, funktionelle Pilz-Ergänzungsmittel, die speziell im Hinblick auf verbesserte Konzentration, Energie und Stärke sowie Immunität, Vitalität und Langlebigkeit entwickelt wurden.

Body Energy Club wurde 2002 von Dominick Tousignant gegründet und hat sich zu einer Kette von 10 unternehmenseigenen und 7 Franchise-Standorten entwickelt, die für ihr Angebot an qualitativ hochwertigen Gesundheits- und Wellness-Produkten bekannt sind. Body Energy Club bietet neben einem sorgfältig ausgewählten Sortiment aus 200 Marken auch eine Eigenmarke an, die zu seiner Vision passt, sicherzustellen, dass allen Menschen die Möglichkeit geboten wird, sich für eine gesunde Lebensweise zu entscheiden und das zu erschwinglichen Preisen.

Die Vereinbarung sieht ferner vor, dass MONKE-Produkte Teil des Body Energy Club-Rabattprogramms sein werden. Diese Einbeziehung ist wichtig, da sie dazu führt, dass Franchise-Standorte Bestellungen für MONKE Mind- und MONKE Body-Produkte aufgeben. In den kommenden Tagen wird das Unternehmen publikumswirksam in den Geschäften präsentiert, was den Start einer neuen Social-Media-Kampagne markiert, die zusätzliche Präsenz schaffen soll. Die Social-Media-Kampagne vergibt Preise für Teilnehmer, die den MONKE-Produkten und Body Energy Club in den sozialen Medien verfolgen, sie mit Gefällt mir markieren und dazu Informationen und Aktionen teilen.

Body Energy Club ist der Gesundheits- und Wellness-Einzelhändler, der täglich von Hunderten von begeisterten Kunden im Großraum Vancouver aufgesucht wird. Diese Zusammenarbeit ist äußerst spannend, da wir in das Produktsortiment ihrer physischen und virtuellen Geschäfte aufgenommen werden, sagte Pouya Farmand, Chief Executive Officer bei Levitee Labs. Uns ist bewusst, dass Body Energy Club bei der Auswahl seiner angebotenen Produkte, sehr sorgfältig auswählt, was Bände über die Qualität von MONKE Nutraceuticals spricht. Wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit mit seinem zertifizierten Team von Ernährungsexperten und auf die Möglichkeit, zusätzliche Platzierungen der über 180 Warenartikel in unserem Portfolio zu diskutieren.

Die COVID-19-Pandemie hat uns gezeigt, dass die Gesundheit für die Verbraucher heute von größter Bedeutung ist. Bei Body Energy Club sind wir sehr darauf bedacht, eine Produktpalette zusammenzustellen, die unseren Kunden einen Teil der Arbeit abnimmt, um zu verstehen, welche Produkte die besten und effektivsten sind", sagte Dominick Tousignant, Gründer von Body Energy Club. Die MONKE-Produkte von Levitee Labs passen perfekt zu unserer Mission und unserem Engagement für herausragende Produkte. Ich bin ebenso beeindruckt von dem Team von Levitee Labs und seiner Vision, Marketingstrategien umzusetzen, die zusätzliche Kunden für unsere Geschäfte und unseren Onlineshop anziehen werden.

Über Body Energy Club

Body Energy Club ist einer der führenden und beliebtesten Anbieter von Vitamin- und Nahrungsergänzungsmitteln in Kanada. Body Energy Club betreibt ein Lagerhaus zur Unterstützung seiner Ladengeschäfte in den USA und Kanada sowie einen Online-Shop, einen der größten Online-Shops für Vitamin- und Nahrungsergänzungsmittel in Kanada. Body Energy Club bietet ein Sortiment von über 6.200 Produkten mit über 4 Millionen CAD Inventar.

Über Levitee Labs

Levitee etabliert sich als Marktführer im integrativen Wellness-Bereich. Durch die Integration evidenzbasierter komplementärer Medikamente in die traditionelle Infrastruktur von psychischer Gesundheits- und Therapieeinrichtungen für Suchtkranke zielt Levitee darauf ab, die psychische Gesundheit und Suchtbehandlungen zu transformieren.

Das aktuelle Portfolio des Unternehmens umfasst Folgendes: Levitee Clinics, eine Gruppe von fünf Kliniken für Sucht- und Schmerzbehandlung in der kanadischen Provinz Alberta; Levitee Pharmacies, drei in Alberta ansässige Apotheken, die sich auf die Ausstellung von Rezepten für Patienten mit Drogenabhängigkeit, psychischen Erkrankungen und chronischen Schmerzen spezialisiert haben; BlockMD, das erste Technologieunternehmen in Alberta, das die Zulassung der Provinz für elektronische Verschreibungen im Bereich der Suchtbehandlung erhalten hat; sowie Earth Circle Organics, ein Direktvertriebs- und Großhandelsunternehmen von Nahrungsergänzungsmitteln und Superfood-Produkten, das drei Marken mit über 180 Artikeln anbietet. Weitere Informationen über Levitee finden Sie auf der Website unter www.leviteelabs.com.

Anleger- und Unternehmenskommunikation:

Pouya Farmand, CEO & Mitgründer

+1 833-381-8660

ir@leviteelabs.com

Medienkontakt:

Olivia Belcher-Coward, Marketing & Communications Manager

+1 604-789-9973

media@leviteelabs.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die nach den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Alle Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Ergebnisse, Entwicklungen, Leistungen oder Errungenschaften beziehen, von denen Levitee annimmt oder erwartet, dass sie in der Zukunft (ganz oder teilweise) auftreten werden, sollten als zukunftsgerichtete Informationen betrachtet werden. Solche Informationen können Aussagen über Levitees Geschäftspläne und vorgeschlagene Produkte und die Vorteile von mit Pilzen angereicherten Produkten; das akquisitionsorientierte Wachstumspotenzial von Levitee nach Abschluss der Akquisitionen; die Erwartung, dass Levitee sein wertsteigerndes Akquisitionsprogramm weiter umsetzen wird, und den Beitrag eines solchen Programms zum zukünftigen Wachstumspotenzial von Levitee; und das Ziel von Levitee, psychische Gesundheits- und Suchtbehandlungen durch die Integration von psychedelischen Arzneimitteln und Therapien zu revolutionieren, beinhalten, sind aber nicht auf diese beschränkt. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Worten wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt bzw. Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Worte und Sätze zu erkennen, oder an Aussagen, die in der Zukunftsform formuliert sind oder andeuten, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten, erreicht werden oder zustande kommen können, könnten, würden, dürften oder werden (oder andere Abwandlungen des Vorstehenden. Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf Annahmen, die von Levitee auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Wettbewerbs-, Finanz- und Wirtschaftsdaten und der Betriebspläne, Strategien oder Überzeugungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen wurden, sowie auf den derzeitigen Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich des zukünftigen Wachstums, der Ergebnisse des operativen Betriebs, des zukünftigen Kapitals (einschließlich des Betrags, der Art und der Quellen der Finanzierung) und der Ausgaben. Diese Annahmen können auch auf Informationen beruhen, die von externen Branchenanalysten und anderen Drittquellen stammen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Levitee zum Zeitpunkt solcher Aussagen als vernünftig erachtet werden, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder angedeutet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit den folgenden: Levitees begrenzte Geschichte des operativen Betriebs; die Fähigkeit, zusätzliche Finanzierung zu sichern; negativer Cashflow aus der operativen Tätigkeit seit der Gründung; regulatorische Anforderungen; Änderungen der Verbraucherpräferenzen; Versorgung mit Rohstoffen; Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Produkten; Markenbekanntheit; die Fähigkeit, neue Produkte zu entwickeln, zu vermarkten und zu produzieren; Abhängigkeit von bestimmten leitenden Managern in Schlüsselpositionen; Abhängigkeit von Dritten für die Herstellung und Verpackung; potenzielle Produkthaftungsansprüche und Produktrückrufe; und erheblicher Wettbewerb. Weitere Informationen zu diesen Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen von Levitee auf seinem SEDAR-Profil unter www.sedar.com genannt und aufgeführt sind. Alle zukunftsgerichteten Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die Leser werden gewarnt, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht, und Levitee übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die CSE (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

