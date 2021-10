IRW-News: Levitee Labs Inc.: Levitee Labs meldet strategische Partnerschaft mit Adracare, einem WELL Health-Unternehmen, hinsichtlich der Unterstützung von Menschen mit Sucht- und psychischen Erkrankungen

IRW-PRESS: Levitee Labs Inc.: Levitee Labs meldet strategische Partnerschaft mit Adracare, einem WELL Health-Unternehmen, hinsichtlich der Unterstützung von Menschen mit Sucht- und psychischen Erkrankungen

Vancouver (British Columbia), den 18. Oktober 2021 - Levitee Labs Inc. (CSE: LVT, OTC: LVTTF, FWB: 7H7) (Levitee Labs oder das Unternehmen) ein ganzheitliches Wellnessunternehmen mit einem breit gefächerten Beteiligungsportfolio im Gesundheits- und Wellnessbereich, freut sich, eine Partnerschaft mit Adracare Inc. (Adracare), einem Unternehmen von Well Health Technologies (TSX: WELL) (WELL Health oder WELL), bekannt zu geben.





WELL, ein innovatives Gesundheitsunternehmen, dessen übergeordnetes Ziel darin besteht, Technologien zur Stärkung und Unterstützung von Ärzten und deren Patienten einzusetzen, wird Levitee Labs den vollen Zugang zu den umfassenden Ende-zu-Ende-Praxismanagement-Tools von WELL bieten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf eine erstklassige Telemedizinplattform. Levitee Labs freut sich über den Beitritt zum Netzwerk von WELL Health und die damit in Zusammenhang stehende Möglichkeit, seine Gesundheits- und Wellnessbeteiligungen weiter auszubauen.

Wir sind davon überzeugt, dass Adracare ein erstklassiger Partner ist, mit dem wir eine Telemedizin- und ganzheitliche Technologieplattform aufbauen können, um psychedelisch inspirierte Arzneimittel und experimentelle Therapien in Kombination mit digitalen Therapeutika bereitzustellen, sagte Pouya Farmand, CEO von Levitee Labs.

Levitee Labs betreibt fünf Kliniken und drei Apotheken (vorwiegend in Alberta), in denen etwa 35.000 Patienten pro Jahr behandelt werden. Durch die Einführung psychedelischer Medizindienstleistungen in die herkömmliche Infrastruktur des Gesundheitswesens wird Levitee Labs in der Lage sein, die Auswirkungen psychedelisch unterstützter Therapien auf die Patienten exakt zu messen. Die Technologieplattform von Adracare bietet Dienstleistungen wie Videokonferenzen, die den Zugang zu psychiatrischen Diensten für Patienten vereinfachen und die Kosten für Dienstleister im Gesundheitswesen senken.

Die Adracare-Plattform vereint mehrere Kernfunktionalitäten für Levitee Labs in einer einzigen Plattform. Dies bietet einen einzigartigen Zugangspunkt für Patienten, um eine wertbasierte digitale Versorgung zu erhalten, und ermöglicht es Dienstleistern, Patienten während ihres Genesungsprozesses eng zu begleiten.

Levitee Labs hat erkannt, dass die Ressourcen der psychischen Gesundheitsversorgung nicht optimal digitalisiert und geschützt sind. Durch diese Partnerschaft mit Adracare ist Levitee Labs bestrebt, eine hochmoderne digitale Technologieplattform für das psychische Gesundheitswesen bereitzustellen. Dieses Modell wird ethische Überlegungen hinsichtlich digitaler Technologien in eine Plattform integrieren, die klinische Arbeitsabläufe, evidenzbasierte Pflege und gemeinsame Entscheidungsfindung auf nachhaltige und skalierbare Weise beinhaltet.

Dies wird eine individuelle Technologie ermöglichen, die die klinische Entscheidungsfindung, die therapeutische Allianz und die Datenerfassung für Forschung und Qualitätsverbesserung unterstützt. Diese Plattform wird auch dazu dienen, psychedelische Therapien in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in ganz Kanada zu verbreiten, in denen es einen kritischen Mangel an Pflegedienstleistern gibt.

Die Partnerschaft mit Adracare wird weiterhin die Fähigkeit von Levitee Labs verbessern, sich um Patienten zu kümmern, die durch Sucht und psychische Erkrankungen belastet sind, indem die Arbeitsabläufe und die Interaktion mit ihnen sowie mit ihren Pflegedienstleistern verbessert werden. Während Levitee Labs sein Beteiligungsportfolio durch eine wachstumsfördernde M&A-Strategie kontinuierlich erweitert, wird die steigende Zahl seiner Patienten mit Sucht- und psychischen Erkrankungen wahrscheinlich mehrere Begleiterkrankungen aufweisen, die behandelt werden müssen.

Durch die Partnerschaft mit Adracare verfügt Levitee Labs nun über eine Telemedizinstrategie und -plattform, um mehr Patienten zu versorgen und ein breites Spektrum an fachübergreifenden Sucht- und psychischen Gesundheitsdiensten abzudecken, einschließlich Einzelberatung, Gruppentherapie, Konsultationen und psychedelische Behandlungen.

Shervin Bakhtiari, General Manager of Digital Health Apps von WELL, sagte: Wir freuen uns, mit Levitee Labs zusammenzuarbeiten, um ihnen eine führende digitale Plattform zur Unterstützung ihres Wachstums bereitzustellen. Adracare bietet eine leistungsstarke und schlüsselfertige Praxismanagement-Plattform mit nativen Telemedizin- und Patienteneinbindungsfunktionen, um Dienstleistern von psychischen Gesundheitsleistungen und deren Patienten eine personalisierte Erfahrung zu bieten. Wir planen die sofortige Einführung der Plattform von Adracare sowie die Implementierung weiterer digitaler Anwendungen innerhalb des Netzwerks von WELL Health, um Levitee Labs bei der Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit und ihres Therapieangebots zu unterstützen.

Mit der Telemedizinlösung von Adracare kann eine breite Palette von Dienstleistungen auch zu Hause erbracht werden, wodurch die Patienten die Möglichkeit haben, in einem komfortablen Umfeld zu bleiben und alle Zugangsbarrieren zu überwinden. Termine werden online gebucht, die Kommunikation mit den Patienten erfolgt per E-Mail und SMS und es kann ein virtueller Besuch stattfinden - alles innerhalb derselben Technologieplattform.

Über Adracare

Adracare ist eine vollständige und dennoch einfache virtuelle klinische Lösung für ambulante Kliniken - von kleinen Praxen bis hin zu Unternehmen. Die Plattform wurde für Fachkliniken entwickelt und optimiert und konzentriert sich jedoch auf die Einbeziehung der Patienten. Unsere Mission besteht darin, ineffiziente Arbeitsabläufe zu reduzieren, indem wir sorgfältig konzipierte Arbeitsabläufe bereitstellen, die an jede Facharztpraxis angepasst werden.

Durch die Beseitigung manueller Prozesse, die Optimierung des Datenzugriffs und die Integration mit anderen wichtigen Gesundheitsplattformen sparen wir den Kliniken Zeit und Geld. Unsere Reihe an Tools umfasst Videokonferenzen, einfache Online-Buchungen und -Kurznachrichten, die Erfassung von Patientenakten während der Sitzung und viele weitere Funktionen, die das Praxismanagement vereinheitlichen und die Gesundheitsversorgung zugänglicher und bequemer machen.

Bitte besuchen Sie unsere Facebook-Seite unter www.facebook.com/adracare sowie unsere Website unter https://adracare.com, um weitere Informationen zu erhalten.

Über Levitee Labs

Levitee Labs etabliert sich als führendes Unternehmen im ganzheitlichen Wellness-Bereich. Im Rahmen der Durchführung eines M&A-Planes (Fusionen und Übernahmen), dessen Schwerpunkt auf der Zentralisierung von komplementären ganzheitlichen Wellnessaktiva liegt, ist Levitee Labs bestrebt, psychische Gesundheits- und Suchtbehandlungen durch die Integration von psychedelischen Arzneimitteln und alternativen Therapien zu revolutionieren.

Das aktuelle Portfolio des Unternehmens umfasst Folgendes: Levitee Clinics, eine Gruppe von fünf Kliniken für Sucht- und Schmerzbehandlung in der kanadischen Provinz Alberta; Levitee Pharmacies, drei in Alberta ansässige Apotheken, die auf die Ausstellung von Rezepten für Patienten mit Drogenabhängigkeit, psychischen Erkrankungen und chronischen Schmerzen spezialisiert haben; BlockMD, das erste Technologieunternehmen in Alberta, das die Zulassung der Provinz für elektronische Verschreibungen im Bereich der Suchtbehandlung erhalten hat; sowie Earth Circle Organics, ein Direktvertriebs- und Großhandelsunternehmen von Nahrungsergänzungsmitteln und Superfood-Produkten, das drei Marken mit über 180 Artikeln anbietet.

Weitere Informationen über Levitee Labs finden Sie auf der Website www.leviteelabs.com.

Für weitere Informationen über Adracare wenden Sie sich bitte an:

Brittany Dubeck

info@adracare.com

1 (833) 533 0477

Für weitere Informationen über Levitee wenden Sie sich bitte an:

Medienkontakt:

media@leviteelabs.com

Investor und Unternehmenskommunikation:

ir@leviteelabs.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die nach den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Alle Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Ergebnisse, Entwicklungen, Leistungen oder Errungenschaften beziehen, von denen Levitee Labs annimmt oder erwartet, dass sie in der Zukunft (ganz oder teilweise) auftreten werden, sollten als zukunftsgerichtete Informationen betrachtet werden. Solche Informationen können Aussagen über Levitee Labs' Geschäftspläne und vorgeschlagene Produkte sowie über die Vorteile von mit Pilzen angereicherten Produkten beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Worten wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Worte und Sätze zu erkennen, oder Aussagen, die in der Zukunft formuliert sind oder angedeutet werden, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", " dürften" oder "werden" (oder andere Abwandlungen des Vorstehenden), eintreten, erreicht werden oder zustande kommen. Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf Annahmen, die von Levitee Labs auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Wettbewerbs-, Finanz- und Wirtschaftsdaten und der Betriebspläne, Strategien oder Überzeugungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen wurden, sowie auf den derzeitigen Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich des zukünftigen Wachstums, der Ergebnisse des operativen Betriebs, des zukünftigen Kapitals (einschließlich des Betrags, der Art und der Quellen der Finanzierung) und der Ausgaben. Diese Annahmen können auch auf Informationen beruhen, die von externen Branchenanalysten und anderen Drittquellen stammen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Levitee Labs zum Zeitpunkt solcher Aussagen als vernünftig erachtet werden, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder angedeutet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit den folgenden: Levitee Labs' begrenzte Geschichte des operativen Betriebs; die Fähigkeit, zusätzliche Finanzierung zu sichern; negativer Cashflow aus der operativen Tätigkeit seit der Gründung; regulatorische Anforderungen; Änderungen der Verbraucherpräferenzen; Versorgung mit Rohstoffen; Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Produkten; Markenbekanntheit; die Fähigkeit, neue Produkte zu entwickeln, zu vermarkten und zu produzieren; Abhängigkeit von bestimmten leitenden Managern in Schlüsselpositionen; Abhängigkeit von Dritten für die Herstellung und Verpackung; potenzielle Produkthaftungsansprüche und Produktrückrufe; und erheblicher Wettbewerb. Weitere Informationen zu diesen Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen von Levitee Labs auf seinem SEDAR-Profil unter www.sedar.com genannt und aufgeführt sind. Alle zukunftsgerichteten Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die Leser werden gewarnt, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht, und Levitee Labs übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Die CSE (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62061

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62061&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5274241051

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.