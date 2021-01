IRW-News: LeanLife Health Inc. : LeanLife trifft Vorbereitungen für die kanadische Markteinführung der Iron Energy Drinks mit Mike Tyson als Markenbotschafter

IRW-PRESS: LeanLife Health Inc. : LeanLife trifft Vorbereitungen für die kanadische Markteinführung der Iron Energy Drinks mit Mike Tyson als Markenbotschafter

Vancouver, British Columbia, 7. Januar 2020 - LeanLife Health Inc. (CSE: LLP; FWB: LL1; OTC Markets: LHLNF) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen neun Anträge auf Temporary Market Authorization (TMA) [vorläufige Marktzulassung] bei der Canadian Food Inspection Agency (CFIA) der kanadischen Regierung eingereicht hat.





Seit fünf Jahren benötigen alle in Kanada verkauften koffeinhaltigen Getränke eine TMA. Die neun vom Unternehmen eingereichten TMA-Anträge betreffen alle drei Geschmacksrichtungen in allen drei Größen von Iron Energy.

Das Genehmigungsverfahren dauert viele Monate, und der Chief Operating Officer des Unternehmens, Gavin Mah, wird sich darauf konzentrieren, den behördlichen Genehmigungsprozess so schnell wie möglich zu bewältigen.

Stan Lis, CEO und Director von LeanLife, erklärt dazu: Unsere ersten Verkäufe in den kommenden Monaten werden aus den USA kommen, wo wir große Einzelhändler verpflichten und wichtige Partner haben, die uns den Eintritt in diesen Markt erleichtern. Das Unternehmen wird in der Lage sein, auf unserer Markenbekanntheit und Marktstärke in Amerika aufzubauen und den Verkauf in Kanada zügig zu starten, nachdem das Unternehmen die TMA-Anforderungen der CFIA erfüllt hat.

Gavin Mah, COO von LeanLife, sagte: Ich habe umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der CFIA und den kanadischen Aufsichtsbehörden, und dies wird uns helfen, den Antrag und den Prüfungsprozess durch die CFIA zu beschleunigen.

Über LeanLife Health und seine Wettbewerbspositionierung im Energy-Drink-Markt

FoodCare, der Lieferant und Hersteller von Iron Energy, ist einer der führenden Anbieter für Energy-Drinks auf dem polnischen Markt und hat Iron Energy auch zur führenden Marke im Nahen Osten gemacht. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass das Produkt auch für nordamerikanische Verbraucher attraktiv sein wird.

Der Wert des kombinierten US-amerikanischen und kanadischen Marktes für Energy Drinks wird auf mehr als 14 Milliarden USD pro Jahr geschätzt. Red Bull ist Marktführer, gefolgt von Monster und Bang. Der Marktführer Red Bull verfolgt eine Premium-Preisstrategie; LeanLife strebt eine aggressive Positionierung in dieser Marktkategorie an. Laut Angaben von Allied Market Research verzeichnet der internationale Markt für Energydrinks eine jährliche Zuwachsrate von 7,20 Prozent und dürfte bis zum Jahr 2026 ein Marktvolumen von 86,01 Milliarden USD erreichen.

Die treibende Kraft für das starke Wachstum im Markt für Energydrinks ist das gestiegene Bewusstsein der Verbraucher für Gesundheits- und Wellnessprodukte. Zudem ist dieses Produkt besonders bei den jungen und jugendlichen Konsumenten sehr beliebt.

Kunden in Europa, wo das Produkt zuerst eingeführt wurde, sind von Iron Energy, das in zahlreichen Märkten führend ist, angetan, weil es ein überzeugendes Markenprodukt mit Geschmacks- und Energievorteilen ist.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Stan Lis, CEO

604-764-0518

SLis@LeanLifeHealth.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf welche das Unternehmen größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob das Unternehmen in der Lage sein wird, mit Großunternehmen der Lebensmittelbranche zu konkurrieren; ob der Verkauf der möglicherweise entwickelten Produkte profitabel sein wird; und ob im Rahmen der Vertriebsvereinbarung Umsätze generiert werden können. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE CSE HAT DEN INHALT DIESER MELDUNG WEDER GENEHMIGT NOCH ABGELEHNT UND ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54990

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54990&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5218551060

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.