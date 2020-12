IRW-News: LeanLife Health Inc. : LeanLife bestellt zusätzliche Mike Tyson-Energy-Drinks zur Deckung der starken Nachfrage

IRW-PRESS: LeanLife Health Inc. : LeanLife bestellt zusätzliche Mike Tyson-Energy-Drinks zur Deckung der starken Nachfrage

Vancouver, British Columbia, 17. Dezember 2020 - LeanLife Health Inc. (CSE: LLP; FWB: LL1, OTC Markets: LHLNF) (das Unternehmen), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund der starken Nachfrage von Einzelhändlern in den USA mehrere weitere Container mit dem Mike Tyson-Energy-Drink - Iron Energy - bestellt hat.





Diese Produkte werden vom Partner des Unternehmens, der FoodCare Group in Polen, dem weltweiten Hersteller der Mike Tyson-Energy-Drinks, geliefert.

Diese Container verstehen sich zusätzlich zu den bereits verschifften Containern und sollen Ende Januar 2021 in Arizona eintreffen.

Stan Lis, CEO und Director von LeanLife, meint: Dies ist ein neues Produkt für Nordamerika. Seit dem letzten Kampf von Mike Tyson ist die Bekanntheit dieser Boxlegende und auch des Iron Energy-Drinks noch weiter gewachsen. Ich gehe davon aus, dass LeanLife aufgrund der anfänglichen Nachfrage in der Lage sein wird, im Jahr 2021 mehr als 100 Container Iron Energy zu verkaufen.

Über LeanLife Health und seine wettbewerbsfähige Positionierung im Energy-Drink-Bereich

FoodCare, der Lieferant von Iron Energy, ist einer der führenden Anbieter für Energy-Drinks auf dem polnischen Markt und hat Iron Energy auch zur führenden Marke im Nahen Osten gemacht. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass das Produkt auch für nordamerikanische Verbraucher attraktiv sein wird.

Der Wert des kombinierten US-amerikanischen und kanadischen Marktes für Energy Drinks wird auf mehr als 14 Milliarden USD pro Jahr geschätzt. Red Bull ist Marktführer, gefolgt von Monster und Bang. Der Marktführer Red Bull verfolgt eine Premium-Preisstrategie; LeanLife strebt eine aggressive Positionierung in dieser Marktkategorie an.

