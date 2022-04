IRW-News: Labrador Uranium Corp.: Labrador Uranium kündigt Bought-Deal-Privatplatzierung in Höhe von 7.000.000 CAD an

IRW-PRESS: Labrador Uranium Corp.: Labrador Uranium kündigt Bought-Deal-Privatplatzierung in Höhe von 7.000.000 CAD an

Toronto, Ontario. 11. April 2022 - Labrador Uranium Inc. (LUR oder Labrador Uranium - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/labrador-uranium-inc/) (CSE: LUR) (F: EI1) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. getroffen hat, um als Lead Underwriter und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Emissionsbanken (gemeinsam die Emissionsbanken) zu agieren. Gemäß dieser Vereinbarung haben sich die Emissionsbanken bereit erklärt, 5.000.000 Flow-Through-Einheiten von LUR zum Weiterverkauf an gemeinnützige Käufer (jeweils eine gemeinnützige FT-Einheit) zu einem Preis von 1,40 CAD pro gemeinnütziger FT-Einheit (der Einheitenpreis) im Rahmen einer Bought-Deal-Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von 7.000.000 C$ (das Angebot) zu erwerben.

Jede gemeinnützige FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie von LUR, die als Flow-Through-Aktie im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) ausgegeben wird (jeweils eine FT-Aktie), und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein ganzer Warrant, ein Warrant"), der nicht auf einer Flow-Through-Basis ausgegeben wird. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie von LUR (jeweils eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von 1,40 CAD pro Warrant-Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt.

LUR hat den Emissionsbanken die Option eingeräumt, bis zu 714.286 zusätzliche gemeinnützige FT-Einheiten zum Einheitenpreis zu erwerben, was zu zusätzlichen Bruttoerlösen von bis zu 1.000.000 CAD führen könnte (die Mehrzuteilungsoption). Die Mehrzuteilungsoption kann bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der gemeinnützigen FT-Einheiten wird für die Exploration der Projekte von LUR in Labrador, Kanada, und für kanadische Explorationsausgaben (im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes) (die qualifizierenden Ausgaben) verwendet werden, die bis spätestens 31. Dezember 2022 an die Käufer der gemeinnützigen FT-Einheiten in einer Gesamthöhe von nicht weniger als dem Bruttoerlös aus der Emission der gemeinnützigen FT-Einheiten abgetreten werden.

Das Angebot soll am oder um den 28. April 2022 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Angebots.

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine US-Registrierung oder eine Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat der Vereinigten Staaten verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Labrador Uranium Inc.

Labrador Uranium beschäftigt sich mit der Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in Labrador, Kanada. LUR hat die Projekte Moran Lake und CMB mit einer Fläche von über 139.000 ha im produktiven Central Mineral Belt (CMB) in Zentral-Labrador sowie das Projekt Notakwanon in Nord-Labrador erworben. Sowohl auf dem Projekt Moran Lake, das historische Uranmineralressourcen beherbergt, als auch auf dem CMB-Projekt, das an die Uranlagerstätte Michelin von Paladin Energy angrenzt, wurden in der Vergangenheit umfangreiche Explorationsarbeiten durchgeführt, bei denen zahlreiche Ziele mit Uran-, Kupfer- Mineralisierungen sowie Mineralisierungen des IOCG-Typs entdeckt wurden. Das Projekt Notakwanon ist noch nicht ausreichend erkundet, aber für Bohrungen bereit. Alle drei Projekte werden voraussichtlich im Jahr 2022 im Mittelpunkt eines aggressiven Explorationsprogramms stehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Stephen Keith

CEO

skeith@labradoruranium.com

Mars Investor Relations

+1 647 557 6651

lur@marsinvestorrelations.com

Twitter: @LabradorUr

www.labradoruranium.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis in Bezug auf "zukunftsgerichtete" Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf den Abschluss des Angebots, den erwarteten Bruttoerlös des Angebots, die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot, das voraussichtliche Datum für den Abschluss des Angebots, geplante Explorationsaktivitäten und andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die in der Zukunft erwartet werden, vorauszusehen sind oder eintreten könnten. Im Allgemeinen, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden" ergriffen werden, "eintreten" oder "erreicht werden" oder an deren negativer Konnotation erkennbar.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf unseren derzeitigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft von LUR und die Branche und Märkte, in denen es tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem darauf, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden und dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die von LUR bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen werden, von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Labrador Uranium wesentlich von jenen Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, wie unter anderem: begrenzte Betriebshistorie, negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, Verzögerungen oder Versäumnisse bei der Erlangung erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen, keine bekannten Mineralressourcen/-reserven, Probleme im Zusammenhang mit den Eigentumsrechten der indigenen Bevölkerung und Konsultationen, Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal, potenzieller Abschwung der wirtschaftlichen Bedingungen, Verfügbarkeit von Drittunternehmern, Verfügbarkeit von Ausrüstung und Zubehör, Versagen der Ausrüstung beim Betrieb wie erwartet; Unfälle, Witterungseinflüsse und andere Naturphänomene sowie andere Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind; Gesetzes- und Regulierungsänderungen, Wettbewerb und nicht versicherbare Risiken, Beziehungen zu den Gemeinden, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder anderen Genehmigungen sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Labrador Uranium, die in der Börsenzulassungserklärung von LUR vom 2. März 2022 aufgeführt sind, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und unter dem Profil von LUR auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl LUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. LUR ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

