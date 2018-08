IRW-News: LSC Lithium Corp.: LSC Lithium meldet Update seines Projekts Rio Grande

Weitere Suchergebnisse zu "LSC Lithium":

IRW-PRESS: LSC Lithium Corp.



: LSC Lithium meldet Update seines Projekts Rio Grande

LSC Lithium meldet Update seines Projekts Rio Grande

Toronto (Ontario), 1. August 2018. LSC Lithium Corporation (TSX-V: LSC) (LSC oder zusammen mit seinen Tochtergesellschaften das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es positive seismische Tomografieergebnisse von seinem Projekt Rio Grande in der argentinischen Region Puna erhalten hat.

HÖHEPUNKTE

- 5 seismische Linien auf insgesamt 41,73 km (Luftlinie) abgeschlossen: 3 Linien in Nord-Süd-Richtung und 2 Linien in Ost-West-Richtung

- Interpretation der früheren Erwartungen hinsichtlich Tiefenerweiterungen des Beckens bis zu 500 m unterhalb der Oberfläche des Salars durch Untersuchungen in großen Abständen

- Interpretierte Tomografieergebnisse weisen auf Vorkommen von Lithologien hin, die in der Tiefe eine Sole beherbergen könnten

- Identifizierung von Tiefenzielen für anschließende Kernbohrungen zur Erprobung der Sole sowie zur Ermittlung der Porosität der Mutterlithologien. Bohrungen sollen in Kürze beginnen

- LSC kontrolliert 26.865 ha im Salar Rio Grande, was 90 % der Oberfläche des Salars entspricht

- Bereits zuvor gemeldete abgeleitete Mineralressource von 2.190.000 t LCÄ Siehe technischer Bericht (Technical Report) mit dem Titel Technical Report on the Salar de Rio Grande Project, Salta Province, Argentina vom 28. März 2018 mit Wirksamkeitsdatum 15. Februar 2018, eingereicht im Unternehmensprofil unter www.sedar.com

in ersten 100 m. Obere 50 m weisen 1.375.435 t mit einem Gehalt von 338 mg/l Li auf, untere 50 bis 100 m weisen 814.582 t mit einem Gehalt von 410 mg/l Li auf

- Hinweise auf steigenden Li-Gehalt in der Tiefe Siehe Pressmitteilung des Unternehmens vom 2. April 2018

Ian Stalker, President und CEO von LSC, sagte: LSC freut sich, diese Ergebnisse von seinem Projekt Rio Grande, einem der größten Erschließungsprojekte von LSC, bekannt zu geben. Diese Untersuchungsergebnisse bestätigen die früheren CS-AMT-Ergebnisse von Rio Grande und interpretieren die erwartete Tiefe des Beckens Rio Grande sowie das Vorkommen einer potenziellen Sole, die Lithologien in der Tiefe beherbergt. Es wurden Tiefenziele für anschließende Kernbohrungen zur Erprobung der tieferen Soleziele sowie zur Ermittlung der Porosität der Mutterlithologien identifiziert.

Die Tiefenerweiterung des Beckens Rio Grande weist nun das Potenzial auf, die abgeleitete Mineralressource, die LSC zuvor unterhalb von 100 Metern der aktuellen Mineralressource gemeldet hat, beträchtlich zu steigern. Es werden bereits Pläne erstellt, um so bald wie möglich mit den Tiefenbohrungen zu beginnen, um das Projekt Rio Grande erheblich weiterzuentwickeln.

Qualifizierte Person / Datenverifizierung

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die von Donald H. Hains, P.Geo., erstellt und genehmigt wurden. Herr Hains ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und von LSC unabhängig.

Über LSC Lithium Corporation

LSC Lithium hat ein umfassendes Portfolio an vielversprechenden lithiumreichen Salaren zusammengestellt und richtet sein Hauptaugenmerk auf die Erschließung seiner wichtigsten Projekte: Pozuelos und Pastos Grandes, Salar de Rio Grande und Salar de Salinas Grandes. Alle Konzessionsgebiete von LSC befinden sich im Lithiumdreieck, einem Gebiet am Schnittpunkt zwischen Argentinien, Bolivien und Chile, wo die weltweit reichhaltigsten Lithiumsolelagerstätten vorgefunden werden. LSC Lithium verfügt über ein Landpaketportfolio mit einer Größe von insgesamt 300.000 Hektar, was einem umfassenden, vielversprechenden Lithiumsalar in Argentinien entspricht.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

LSC Lithium Corporation

Ian Stalker

President & Chief Executive Officer

40 University Avenue, Suite 605

Toronto ON, Canada M5C 2W7

(416) 304 9384

E-Mail: info@lsclithium.com

Web: lsclithium.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Informationen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, einschließlich Aussagen über die Interpretation der seismischen Ergebnisse, die Erhöhung des Salzgehaltes in der Tiefe, zukünftige Bohrungen, die Fähigkeit, die mineralische Ressource zu erhöhen, und den Zeitpunkt des Abschlusses von Tiefenbohrungen. Die Verwendung der folgenden Wörter, können, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnlicher Wörter und Aussagen hinsichtlich Tatsachen, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, weist auf zukunftsgerichtete Informationen hin. Diese basieren auf LSCs aktueller Auffassung oder Annahmen hinsichtlich der Ergebnisse oder der zeitlichen Planung solcher zukünftiger Ereignisse. Ob die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen mit LSCs Erwartungen übereinstimmen, unterliegt verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich Faktoren, die den Annahmen des Managements zugrunde liegen, wie etwa Risiken in Zusammenhang mit: Besitzrechten, Genehmigungen und Behörden; Explorationen und der Ermittlung von Ressourcen oder Reserven auf dem Rio Grande-Projekt oder anderen Konzessionsgebieten von LSC; der Volatilität von Lithiumpreisen und des Lithiummarktes; Wechselkursschwankungen; der Volatilität des Aktienkurses von LSC; der Erfordernis weiterer beträchtlicher Gelder für Erschließungsarbeiten, die möglicherweise nicht verfügbar sind; Änderungen der nationalen und lokalen Rechtsprechung, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsbestimmungen oder Steuergesetze und deren Umsetzung; behördlichen, politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Argentinien oder anderen Ländern; Rechtsstreiten; Streitigkeiten hinsichtlich Besitzrechten, Konzessionen oder Lizenzen in Zusammenhang mit den Konzessionsgebieten, an denen das Unternehmen eine Beteiligung besitzt; enormen Kostensteigerungen oder Schwierigkeiten mit der Erschließung, der Genehmigung, der Infrastruktur, dem Betrieb oder der Technik in einem der Konzessionsgebiete des Unternehmens; sowie Risiken und Gefahren in Zusammenhang mit der Erschließung und dem Abbau in einem der Konzessionsgebiete des Unternehmens, Fähigkeit des Unternehmens, die finanziellen Mittel aufzubringen, um die Projekte voranzutreiben, der zukünftigen Nachfrage nach Lithium als kritischer Rohstoff und Ergebnis des Transaktionsabschlusses. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und LSC ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren - weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Weitere Informationen erhalten Sie in der Einreichungserklärung des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com.

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

TSX Venture Exchange Inc. hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44173

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44173&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA50219G1063

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.