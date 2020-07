IRW-News: LEAF Mobile Inc.: Leaf Mobile geht Partnerschaft mit B Real von Cypress Hill für neues Handyspiel ein

IRW-PRESS: LEAF Mobile Inc.: Leaf Mobile geht Partnerschaft mit B Real von Cypress Hill für neues Handyspiel ein

B Real hat mit Leaf Mobile ein weltweites mehrjähriges Exklusivabkommen unterzeichnet

B Real, Credit: Estevan Oriol

Vancouver (British Columbia, Kanada), 23. Juli 2020. - LEAF Mobile Inc. (TSX-V: LEAF), ein führender Entwickler und Herausgeber von Gegenkultur-Handyspielen, meldete heute eine weltweite exklusive Partnerschaft mit einer Laufzeit von fünf Jahren mit B Real von Cypress Hill hinsichtlich der Entwicklung dieses erstmals vorgestellten Handyspiels. Das Spiel wird das Erscheinungsbild, die Stimme, die Musik und die kreativen Einflüsse von B Real während seiner gesamten Karriere widerspiegeln. Dies ist der erste Ausflug von B Real in die Welt der Handyspiele und knüpft an den Erfolg auf seiner Website Breal.tv und den YouTube-Kanälen an, wo die Podcasts Dr. Greenthumb, The Smoke Box und Mediation sowie die gemeinsam ausgestrahlte Hit-Serie Bong Appétit von Vice TV zu sehen sind.

Darcy Taylor, CEO von Leaf Mobile, sagte: Wir freuen uns, den mehrfach mit Platin ausgezeichneten, für den GRAMMY® Award nominierten Rapper, Geschäftsmann, Cannabis-Fürsprecher und Social-Media-Star B Real in der Familie von LEAF Mobile willkommen zu heißen. Seine Karriere und sein Einfluss auf die Gegenkultur sind legendär, da er in den sozialen Medien und auf digitalen Plattformen weiterhin eine führende Stimme ist. Er ist eine großartige Ergänzung unseres Green Games-Universums mit über 1,2 Millionen Followern auf Instagram, über 250.000 Followern auf Twitter und 700.000 Abonnenten seines YouTube-Kanals BREALTV. Cypress Hill haben im Laufe ihrer Karriere insgesamt über 20 Millionen Alben verkauft und B Real hat ein zahlreiches und loyales Publikum, das seine Marke und seine Inhalte seit Jahrzehnten unterstützt. Wir freuen uns sehr darauf, den Fans und Anhängern von B Real unser Handyspiel zu präsentieren. Diese Partnerschaft erweitert das Publikum von LEAF erheblich und versetzt LEAF Mobile in die Lage, im Jahr 2020 auf dem beträchtlichen Wachstum aufzubauen, das es bis dato verzeichnet hat. Wir freuen uns auf eine lange erfolgreiche Partnerschaft.

In all den Jahren in der Unterhaltungsindustrie war ich immer offen für neue und kreative Wege, um mit der Welt in Kontakt zu treten. Mit der Digitalisierung und der Einführung der Marke Dr. Greenthumb in das Cyber-Universum steht uns eine neue Plattform mit unendlichen Möglichkeiten zur Verfügung, auf der wir aufbauen können, und ich freue mich darauf, diese Reise anzutreten. - B Real

LEAF Mobile, das die weltweite Veröffentlichung zurzeit für die erste Jahreshälfte 2021 plant, wird zu einem späteren Zeitpunkt weitere Einzelheiten über die Entwicklung des Spiels und die Beteiligung von B Real bekannt geben. Das kurz vor der Veröffentlichung stehende kostenlose Handyspiel wird weltweit im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich sein.

Über B Real und die Marke Dr. Greenthumb

B Real ist ein amerikanischer Rapper, Schauspieler und Medienpersönlichkeit. Er ist vor allem als Lead-Rapper der Hip-Hop-Band Cypress Hill bekannt, die über 20 Millionen Alben verkauft hat, und war Mitglied der Rap-Rock-Supergruppe Prophets of Rage. Der in Los Angeles (Kalifornien) geborene B Real zog im Alter von fünf Jahren nach South Gate (Kalifornien). Er freundete sich mit den zukünftigen Cypress Hill-Mitgliedern Sen Dog und Mellow Man Ace an, nachdem er DJ Muggs vorgestellt worden war. Die Band wurde 1991 von Ruffhouse/Columbia Records unter Vertrag genommen und gab im selben Jahr mit der Veröffentlichung des Studioalbums Cypress Hill ihr beeindruckendes Debüt. Die Live-Streaming-Website Breal.tv von B Real bietet interaktive Live-Programme und strahlt Dr. Greenthumb Show, The Smoke Box und Meditation aus. Im Sommer 2018 eröffnete B Real seine erste Ausgabestelle in Sylmar (Kalifornien): Dr. Greenthumb. Weitere Eröffnungen folgten in der Innenstadt von Los Angeles (Kalifornien), Eureka (Kalifornien), San Francisco (Kalifornien) sowie Sacramento (Kalifornien) und kürzlich wurde in Cathedral City (Kalifornien) ein Konzept für eine Konsum-Lounge vor Ort vorgestellt, während weiterhin Eröffnungen in ganz Kalifornien stattfinden.

Über LEAF Mobile

LEAF Mobile Inc. (TSX.V: LEAF) ist ein führender Entwickler von Handyspielen mit Schwerpunkt Gegenkultur. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, das mit LDRLY ein führendes Entwicklungsstudio mit Sitz in Nanaimo (BC) hat, verfügt über eine große Kompetenz in der Entwicklung, der Vermarktung und Herausgabe von eigentumsrechtlich geschützten Handyspielen. Die Kultur von LEAF beruht auf Kreativität, aus Daten abgeleiteten Erkenntnissen und konsequenter Realisierung der Strategie, wodurch das Unternehmen sehr ansprechende Spiele entwickelt, die dem Spieler dauerhaft Freude bereiten. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung von Spielen hat LEAF konsequent ertragreiche Original- und lizenzierte geschützte Titel auf den Markt gebracht, darunter Cheech & Chong BUD FARM, Bud Farm Idle Tycoon, Bud Farm Grass Roots und Bud Farm 420. Unsere Spiele sind weltweit über den App Store und Google Play erhältlich. LEAF nutzt seine Erfolge in den Bereichen Plattform, Immaterialgüterrechte, Vermarktung, Entwicklung und Datenanalyse, um für sein globales Netz, das aus Spielern, Talenten, Aktionären und mehr besteht, den größtmöglichen Mehrwert zu schaffen.

Nähere Informationen und Aktuelles zu LEAF erhalten Sie unter www.leafmobile.io und über unsere Online-Communitys auf Linkedin, Twitter, Facebook und Instagram

Kontaktdaten

Medienkontakt: media@leafmobile.io, (604) 288-4417

Investor Relations: leaf@kincommunications.com (604) 684-6370

2080 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BC, V6E 3R5

Für B Real:

Medienanfragen: HiFi Exchange - 323-658-8700, julia@hifiexchange.us

