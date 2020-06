IRW-News: LEAF Mobile Inc.: Cheech & Chong Bud Farm ist Nummer 1 in den USA

IRW-PRESS: LEAF Mobile Inc.: Cheech & Chong Bud Farm ist Nummer 1 in den USA

Das führende Spiel in der grünen/Cannabiskategorie auf Android

Vancouver, BC, Kanada, (3. Juni 2020) - LEAF Mobile Inc. (TSX.V: LEAF), ein führender Entwickler und Herausgeber von Gegenkultur-Handyspielen, brachte am 20. April 2020 (Anm.: inoffizieller Feiertag der Gegenkultur) das Spiel Cheech & Chong Bud Farm auf den Markt und ist nun die Nummer 1 unter den Installationen kostenloser Spiele und kostenloser Simulationsspiele in der Kategorie der grünen/Cannabisspiele in den USA.





Cheech and Chong Bud Farm ist auf iOS auch in den Top 3 der umsatzstärksten Strategiespiele im grünen oder Cannabisgenre in den USA, Kanada und Deutschland gelistet.

Darcy Taylor, CEO von Leaf Mobile, meint: Cheech and Chong Bud Farm ist auf Android nach wie vor eines der am häufigsten heruntergeladenen Spiele zum Thema Cannabis in den USA und verteidigt diese Position seit wenigen Tagen nach seinem Launch am 20. April. Unsere täglichen Installationen, unsere aktiven Nutzer pro Tag, unser durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer und andere wichtige Leistungskennzahlen entwickeln sich weiterhin positiv und zeigen alle ersten Anzeichen des Erfolgs, den wir bei der Einführung von Bud Farm Idle Tycoon, dem bislang umsatzstärksten Spieletitel des Unternehmens, verzeichnet haben.

Leaf Mobile Inc. verzeichnete im April 2020 Rekordergebnisse, u.a. bei den gesamten Spieleumsätzen (brutto), den Installationen und den aktiven Nutzern pro Tag in seinem gesamten Portfolio von Gegenkultur-Handyspielen. Daraus ergab sich ein Rekordumsatz von 2,9 Millionen CAD pro Monat aus Käufen in der App und Werbeeinnahmen.

Cheech & Chong Bud Farm kann in mehr als 150 Ländern im App Store und auf Google Play heruntergeladen werden.

Die Anzahl der wöchentlichen mobilen Spieledownloads hat während des Coronavirus-Ausbruchs laut www.pocketgamer.biz 1,2 Milliarden erreicht. Nach Angaben von App Annie installierten Nutzer auf der ganzen Welt im März 35 Prozent mehr Spiele pro Woche als im Januar 2020. Mit 54 Prozent fallen die meisten Nutzer von Handyspielen in die Kategorie der Gelegenheitsspieler, wobei 38 Prozent als Enthusiasten und acht Prozent als Hardcore-Spieler eingestuft werden können.

*Quelle: Rankings von MobileAction.io für kostenlose Simulationsspiele in der Kategorie auf Android und die besten kostenlosen Strategiespiele auf iOS.

Über das Unternehmen

LEAF Mobile Inc. (TSX.V: LEAF) ist ein führender Entwickler von Handyspielen mit Schwerpunkt Gegenkultur. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, das mit LDRLY ein führendes Entwicklungsstudio mit Sitz in Nanaimo (BC) hat, verfügt über eine große Kompetenz in der Entwicklung, der Vermarktung und Herausgabe von eigentumsrechtlich geschützten Handyspielen. Die Kultur von LEAF beruht auf Kreativität, aus Daten abgeleiteten Erkenntnissen und konsequenter Realisierung der Strategie, wodurch das Unternehmen sehr ansprechende Spiele entwickelt, die dem Spieler dauerhaft Freude bereiten. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung von Spielen hat LEAF konsequent ertragreiche Original- und lizenzierte geschützte Titel auf den Markt gebracht, darunter Cheech & Chong BUD FARM, Bud Farm Idle Tycoon, Bud Farm Grass Roots und Bud Farm 420. Unsere Spiele sind weltweit über den App Store und Google Play erhältlich. LEAF nutzt seine Erfolge in den Bereichen Plattform, Immaterialgüterrechte, Vermarktung, Entwicklung und Datenanalyse, um für sein globales Netz, das aus Spielern, Talenten, Aktionären und mehr besteht, den größtmöglichen Mehrwert zu schaffen.

Nähere Informationen und Aktuelles zu LEAF erhalten Sie unter www.leafmobile.io und über unsere Online-Communitys auf Linkedin, Twitter, Facebook und Instagram

Kontakt:

Medienanfragen: media@leafmobile.io, (604) 288-4417

Investor Relations: leaf@kincommunications.com (604) 684-6370

2080 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BC, V6E 3R5

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die in dieser Meldung veröffentlichten vorläufigen Monatsergebnisse basieren auf den uns derzeit vorliegenden Daten vor einem Abgleich mit den Plattformpartnern. Auch wenn wir diese Ergebnisse für bedeutsam halten, könnten sie dennoch von den tatsächlichen Beträgen abweichen, die wir letztendlich in unserem Quartalsbericht für das per 30. Juni 2020 endende Quartal veröffentlichen werden. Wir haben nicht die Absicht, diese Schätzungen vor Einreichung unseres Quartalsberichts zu aktualisieren.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Obwohl das Unternehmen unter Berücksichtigung der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Board-Mitglieder, der aktuellen Lage sowie erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer als angemessen eingestufter Faktoren der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen vernünftig sind, sollten sie nicht als verlässlich erachtet werden, da das Unternehmen nicht zusichern kann, dass sie sich als wahrheitsgemäß erweisen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen erwogen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten ausschließlich zum Veröffentlichungsdatum dieser Meldung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, sofern dies nicht ausdrücklich von den geltenden Gesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52131

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52131&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA52177M1095

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.