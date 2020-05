IRW-PRESS: LEAF Mobile Inc.: "Cheech & Chong BUD FARM" geht am 20. April mit einer virtuellen Launch-Party mit Cheech & Chong an den Start

Vancouver, BC, Kanada, (Montag, 20. April 2020) - Die Kulturikonen Cheech Marin und Tommy Chong und der Entwicklungspartner von LEAF Mobile Inc., das Studio LDRLY Games, haben heute das Handyspiel Cheech & Chong BUD FARM auf den Markt gebracht.



Das bahnbrechende Duo war heute Nachmittag auch live auf Instagram und Facebook, um den Launch mit Freunden aus aller Welt zu feiern. Mit dabei waren Craig Robinson (aus der TV-Serie The Office), Wilmer Valderrama (aus der TV-Serie That 70s Show), UFC-Präsident Dana White, B Real (Rapper bei Cypress Hill), Medienpersönlichkeit Andy Cohen, Komiker Eric Andre (The Eric Andre Show), Rapper Jim Jones und viele mehr. Die Gästeliste brachte ein potenzielles Publikum von über 30.000.000 Follower zusammen.

Wir hatten riesigen Spaß beim Launch des Spiels Cheech & Chong BUD Farm und haben mit Millionen von Freunden rund um den Globus den 20. April (Anm.: inoffizieller Feiertag der Gegenkultur) gefeiert und das live in den Social Media, meint Chong. Die Comedy-Legenden haben in letzter Zeit mit dem Entwicklungsteam von LDRLY zusammengearbeitet, um das beste Spiel auf dem Markt zu entwickeln.

Wir sind begeistert, dass Cheech & Chong diese Live-Veranstaltung für den Launch von BUD FARM ausrichten konnten und diesen mit Menschen aus aller Welt gefeiert haben, freut sich CEO Darcy Taylor. Jean Guy Niquet, Studioleiter von LDRLY, fügt hinzu: Während wir momentan während dieser Krise zusammenhalten und unseren Teil beitragen, war der Live-Stream von Cheech & Chong eine großartige Möglichkeit, Menschen auf der ganzen Welt zusammenzubringen und das von der Sicherheit des eigenen Zuhauses.

Zusätzlich zu einem weithin erfolgreichen Launch des Spiels durch sein Hauptstudio LDRLY freut sich LEAF bekannt zu geben, dass seine Aktion ab morgen, den 21. April 2020 unter dem Ticker LEAF an der TSX Venture Exchange gehandelt werden können. Dies sind spannende Zeiten für LEAF, meint CEO Darcy Taylor. Ein großartiger Launch eines neuen Games mit Cheech & Chong am Vorabend der Handelsaufnahme an der TSX Venture Exchange am morgigen Tag - besser geht es gar nicht! Das Unternehmen ist stark aufgestellt und die Planungen für die Veröffentlichung weiterer Spieletitel in den nächsten 6 bis 24 Monaten sind bereits im Gange.

Über das Unternehmen

LEAF Mobile Inc. (TSX.V: LEAF) ist ein führender Entwickler von Handyspielen mit Schwerpunkt Gegenkultur. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Vancouver und das Entwicklungsstudio LDRLY ist in Nanaimo (BC) ansässig. Das Unternehmen verfügt über eine große Kompetenz in der Entwicklung, der Vermarktung und Herausgabe von eigentumsrechtlich geschützten führenden Handyspielen. Die Kultur von LEAF beruht auf Kreativität, aus Daten abgeleiteten Erkenntnissen und konsequenter Realisierung der Strategie, wodurch das Unternehmen sehr ansprechende Spiele entwickelt, die dem Spieler dauerhaft Freude bereiten. Das Portfolio von LEAF umfasst ertragreiche Original- und lizenzierte geschützte Titel der letzten zehn Jahre, darunter Cheech & Chong BUD FARM, Bud Farm Idle Tycoon, Bud Farm Grass Roots und Bud Farm 420. Unsere Spiele sind weltweit über den App Store und Google Play erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.leafmobile.io und folgen Sie LEAF auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

Medienanfragen: media@leafmobile.io, (604) 288-4417

Investor Relations: IR@leafmobile.io, (604) 288-4418

LEAF MOBILE INC.

Suite 2080 - 1055 West Georgia Street,

Vancouver, British Columbia V6E 3R5

