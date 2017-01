IRW-News: LAGUNA BLENDS INC: Laguna ernennt Charles Vest zum VP of Sales für den neuen Online-Marktplatz für Hanf und CBD

IRW-PRESS: LAGUNA BLENDS INC: Laguna ernennt Charles Vest zum VP of Sales für den neuen Online-Marktplatz für Hanf und CBD

Kelowna (British Columbia), 17. Januar 2017 - Laguna Blends Inc.



(CSE: LAG; OTC: LAGBF; Frankfurt: LB6A.F) (Laguna oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Charles Vest zum VP of Sales für den neuen Online-Marktplatz von Laguna für Hanf und CBD ernannt wurde. Dieser aufregende Marktplatz heißt Club 8 und wird es Kunden ermöglichen, die qualitativ hochwertigsten Hanf- und CBD-Produkte zu erschwinglichen Großhandelspreisen zu kaufen. Club 8 wird keinen Mitgliedsbeitrag erheben und ein Empfehlungsprogramm mit Boni sowie Provisionen bieten.

Charles, einer der weltweit führenden Experten der Hanf- und CBD-Branche, bringt eine 27-jährige Erfahrung im Marketing in Club 8 mit ein. Er hat Laguna Blends bereits dabei unterstützt, mehrere einzigartige Produkte in dieser Branche zu identifizieren. Charles wird den Betrieb der Website sowie die Auswahl und Beschaffung neuer Produkte für Club 8 leiten. Vor seiner Ernennung zum VP of Sales von Club 8 fungierte Charles als VP of Sales and Marketing von HempMedspx und Medical Marijuana Inc.

Kürzlich wurde Charles aufgrund seiner Erfolge bei vier unterschiedlichen Unternehmensgründungen zum Launch Coach ernannt. Er wurde außerdem in die Napoleon Hill Foundation of Speakers aufgenommen, die Legenden der Personalentwicklung wie Les Brown, Bob Proctor, Sharon Lechter, John Assaraf und viele andere umfasst. Charles wurde in zahlreichen TV-Medien wie Fox News, CNN und dem Wall Street Journal interviewt.

Ray Grimm Jr., CEO von Laguna Blends, sagte hinsichtlich der Ernennung: Bei der Zusammenstellung des Management-Teams von Laguna werden wir weiterhin nach motivierten, erfahrenen Experten der Hanf- und CBD-Branche suchen, die von den gesundheitsfördernden Wirkungen dieser Produkte begeistert sind. Charles ist hoch qualifiziert, um den Weg für unseren Online-Marktplatz zu ebnen.

Alle Produkte von Laguna können demnächst im Laguna Shopping Cart, der vertrauenswürdigen Quelle für Hanf- und CBD-Produkte, gekauft werden.

Über Laguna Blends Inc.

Laguna Blends ist ein Marktführer beim Vertrieb von Hanf- und CBD-Produkten. Die Wachstumsstrategie von Laguna beinhaltet den Erwerb und die Übernahme von Unternehmen, die Hanfprodukte formulieren oder herstellen. Laguna Blends vermarktet Hanfprodukte über sein B2B-Netzwerk und auf seinem Online-Marktplatz. Laguna beabsichtigt, dem Endverbraucher die qualitativ hochwertigsten Hanfprodukte bereitzustellen, wobei bei vielen seiner Nahrungsmittel- und topischen Hautpflegeprodukten eine eigene Nanotechnologie angewendet wird. Laguna sucht zurzeit nach Joint Ventures und Übernahmen, um sein Portfolio zu erweitern, und wird im Jahr 2017 mit der intensiven Expansion nach Asien und Europa beginnen.

IM NAMEN DES BOARD Ray Grimm Jr. CEO, President und Director

CORPORATE COMMUNICATIONS: Howe & Bay Financial: 604-449-5302 CORPORATE MEDIA: ir@lagunablends.com www.lagunablends.com https://cbdskincream.com/

Besuchen Sie uns auf Face Book: https://www.facebook.com/LagunaBlends/ Twitter: @LagunaBlends

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen zur Geschäftstätigkeit, zu den Produkten und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens, zu den vom Unternehmen angebotenen Produkten sowie seine Vertriebs- und Marketingstrategien beziehen. Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählt dazu auch das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seien Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Es wird auch kein Bezug zur Gewinnsituation auf Basis der gemeldeten Umsätze hergestellt. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Bei den Aussagen in dieser Pressemeldung handelt es sich keinesfalls um Behauptungen in Bezug auf die Gesundheit, und es wurden auch allfällige Behauptungen nicht von der FDA bewertet. Laguna hat nicht die Absicht, mit seinen Produkten und geplanten Produkten Erkrankungen zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38620 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38620&tr=1

