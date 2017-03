IRW-News: LAGUNA BLENDS INC: Laguna Blends erwirbt 100-%-Beteiligung an globalem Cannabis-Marktführer mit untestiertem annualisiertem Umsatz von ca. 12.000.000 US$

IRW-PRESS: LAGUNA BLENDS INC: Laguna Blends erwirbt 100-%-Beteiligung an globalem Cannabis-Marktführer mit untestiertem annualisiertem Umsatz von ca.



12.000.000 US$

Laguna Blends erwirbt 100-%-Beteiligung an globalem Cannabis-Marktführer mit untestiertem annualisiertem Umsatz von ca. 12.000.000 US$

Vancouver (Kanada), 13. März 2017. Laguna Blends Inc. (CSE: LAG, OTC: LAGBF, Frankfurt: LB6A.F) (Laguna oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung (Letter of Intent, der LOI) hinsichtlich des Erwerbs einer 100-Prozent-Beteiligung an einem globalen Cannabis-Marktführer mit einem untestierten annualisierten Umsatz von zwölf Millionen US-Dollar und einem bereinigten EBITDA von 1.588.000 US-Dollar unterzeichnet hat.

Dieser Erwerb ist ein wichtiger Schritt nach vorne, um Laguna als internationalen Marktführer in der globalen Cannabisbranche zu etablieren. Das Zielunternehmen verfügt über ein umfassendes Portfolio an geistigem Eigentum und hanfbasierten CBD-Produkten, einschließlich Isolate, Öle mit vollem Spektrum, schmerzstillender Cremes, Mundsprays und anderer Nutrazeutikaprodukte. Das Zielunternehmen verfügt auch über eine medizinische Abteilung und richtet sein Hauptaugenmerk zurzeit auf Lateinamerika, um dort auf Cannabis basierende Pharmazieprodukte zu entwickeln.

Schätzungen des Hemp Business Journal zufolge wird der gesamte US-amerikanische CBD-Markt bis 2020 auf 2,1 Milliarden Dollar wachsen, wobei 450 Millionen Dollar dieser Umsätze von hanfbasierten Quellen stammen werden.

Ray Grimm, CEO von Laguna, sagte: Diese Übernahme ist der erste Vorstoß von Laguna in die rasch wachsende internationale Cannabisbranche. Mit dieser Übernahme durch Lizenzierungsabkommen mit lizenzierten Züchtern und Herstellern auf legalen Märkten ist Laguna nun in der Lage, durch die bestehende Infrastruktur auf dem globalen Marktplatz zu kapitalisieren. Die Synergien der zusammengelegten Unternehmen werden es uns ermöglichen, unsere Expansions- und Wachstumsstrategie intensiver zu verfolgen, und ich bin davon überzeugt, dass wir in der Lage sein werden, mit dieser Transaktion einen beträchtlichen Aktionärswert zu schaffen.

Das Zielunternehmen hat kürzlich eine führende Marke von innovativen Cannabis-Aufgussgetränken übernommen, die zurzeit in Kalifornien und Colorado verkauft werden. In den kommenden 90 Tagen werden voraussichtlich auch Verträge in Kanada und auf mehreren anderen US-Märkten abgeschlossen werden. Weitere Informationen über diese Verträge werden in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.

Der CEO des Zielunternehmens sagte: Während wir weiterhin im Begriff sind, mit der Umstrukturierung der zusammengelegten Unternehmen fortzufahren, wird unser Hauptaugenmerk weiterhin auf Wachstumsstrategien und weitere Übernahmen gerichtet sein. Um konkurrenzfähig zu bleiben, ist es wichtig, dass wir unsere Umsatzquellen mit neuen Initiativen und Produktangeboten diversifizieren, die unseren aktuellen und zukünftigen Aktionären einen beträchtlichen Wert verschaffen werden.

Die Bedingungen der ausstehenden Transaktion werden nicht veröffentlicht. Die Transaktion, die den üblichen Abschlussbedingungen und einer Kaufprüfung unterliegt, soll im zweiten Quartal 2017 abgeschlossen werden.

Über Laguna Blends Inc.

Laguna Blends ist ein Marktführer beim Vertrieb von Hanf- und CBD-Produkten. Die Wachstumsstrategie von Laguna beinhaltet den Erwerb und die Übernahme von Unternehmen, die Cannabisprodukte formulieren oder herstellen. Laguna Blends vermarktet abgeleitete Hanfprodukte über sein B2B-Netzwerk und auf Online-Marktplatze.

Laguna hat die Absicht, den Endverbrauchern abgeleitete Hanfprodukte in Spitzenqualität anzubieten und verwendet bei vielen seiner Nahrungsmittel und Hautpflegeprodukte für die lokale Anwendung eine eigene Nanotechnologie. Laguna ist derzeit auf der Suche nach Joint-Venture-Partnern und potentiellen Übernahmeprojekten, um sein Portfolio zu vergrößern. Im Jahr 2017 wird die große internationale Expansionsoffensive in den Zielmärkten Latein Amerika, Asien und Europa eingeleitet.

FÜR DAS BOARD:

Ray Grimm Jr CEO, President & Director

CORPORATE MEDIA:

ir@lagunablends.com www.lagunablends.com https://cbdskincream.com/

Folgen Sie uns auf Face Book: https://www.facebook.com/LagunaBlends/ Twitter: @LagunaBlends

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen zur Geschäftstätigkeit, zu den Produkten und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens, zu den vom Unternehmen angebotenen Produkten sowie seine Vertriebs- und Marketingstrategien beziehen. Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählen dazu auch das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seien Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Es wird auch kein Bezug zur Gewinnsituation auf Basis der gemeldeten Umsätze hergestellt. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39196 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39196&tr=1

